В мэрии объяснили, почему более 50% путевок в лагеря — для детей в трудной ситуации

В прошлом году очередь на путевки в детский лагерь была общей, в этом году региональные власти внесли изменения в порядок их распределения

Мэрия Новосибирска рассказала, почему летняя кампания по распределению путевок в детские лагеря имеет в этом году особенности.

Количество обусловлено квотами

В 2024 году мэрия закупила 3386 субсидированных путевок, из которых 1950 предназначаются исключительно для семей, попавших в трудные жизненные условия (семьи с детьми-инвалидами, семьи военнослужащих, в том числе участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие).

Как сообщал в конце мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, летняя кампания в России охватит более 5,3 миллиона детей России, из них порядка 1,5 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также более 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Об этом сообщалось на сайте федерального министерства.

