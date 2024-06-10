В мэрии объяснили, почему более 50% путевок в лагеря — для детей в трудной ситуации

Мэрия Новосибирска рассказала, почему летняя кампания по распределению путевок в детские лагеря имеет в этом году особенности.
Количество обусловлено квотами
В 2024 году мэрия закупила 3386 субсидированных путевок, из которых 1950 предназначаются исключительно для семей, попавших в трудные жизненные условия (семьи с детьми-инвалидами, семьи военнослужащих, в том числе участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие).
— Такое количество закупаемых путевок для категории ТЖС обусловлено квотами, направленными департаменту образования мэрии города Новосибирска Министерством труда и социального развития Новосибирской области, — уточнили в мэрии.
Как сообщал в конце мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, летняя кампания в России охватит более 5,3 миллиона детей России, из них порядка 1,5 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также более 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Об этом сообщалось на сайте федерального министерства.
Что будет с неиспользованными путевками
Другие 1436 путевок из общего числа закупленных мэрией распределяются между остальными детьми, не попадающими под категорию детей в сложной жизненной ситуации. При этом общее число желающих получить путевку в лагерь в Новосибирске составляет более 12 тысяч человек.
Путевки для ТЖС оказались не такими востребованными, как обычные: на начало летнего сезона были доступны более 1400 путевок, сейчас, на 10 июня, их количество уменьшилось до 927. При этом в продаже по-прежнему есть путевки на первый сезон, которые в одном из лагерей стартует 14 июня, в другом — 19 июня.
— Распределение путевок в детские оздоровительные лагеря еще не закончено и путевки, не распределенные на 1 сезон, в категории заявителей «трудная жизненная ситуация» будут перераспределены на следующие сезоны, — отметили в мэрии.
Прочие субсидированные путевки распределяются между всеми желающими, которые успели подать заявление через муниципальный сайт «Форус».
О том, что думают родители, узнавшие о нововведении этого года за несколько дней до старта летней кампании, мы рассказывали в этом материале.
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