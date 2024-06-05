«Почему за счет нас?» Новая схема распределения путевок в лагеря оставила тысячу детей без летнего отдыха — родители возмущены

В Новосибирске разгорается скандал из-за нехватки путевок в детские лагеря. Чтобы получить субсидированную путевку, многие родители встали в очередь еще в начале учебного года — 1 сентября 2023 года, но за несколько дней до начала летнего сезона узнали, что в этом году отдых в лагере их детям не светит. В произошедшем родители винят новую схему распределения путевок. Особое их возмущение вызывает тот факт, что специально закупленные мэрией путевки для детей в тяжелой жизненной ситуации остаются по большей части неиспользованными, в то время как за обычные распределяемые путевки идет нешуточная борьба. Подробнее о том, что не устраивает родителей и как изменилась схема в этом году, рассказывает Ксения Лысенко.
«Получилось, что никто не смог поехать»
По словам Натальи — мамы двоих детей, проблем с тем, чтобы получить путевку в лагерь, еще в прошлом году у нее не было. Выглядела схема получения так: 1 сентября родители подавали заявление через сайт «Форус» — муниципальное учреждение дополнительного образования, которое занимается организацией отдыха в летних и оздоровительных лагерях Новосибирской области, а также предоставляет субсидированные путевки. После этого родители получают номер очереди, а в начале мая, когда открывается список лагерей, в которые идет распределение, могут отслеживать, как двигается очередь. По такой схеме сын Натальи — на тот момент восьмиклассник — съездил летом 2023 года в лагерь на берегу Бердского залива.
— В прошлом году была единая очередь, до нас она дошла. Мы зашли на сайт, сами выбрали путёвку. После нас, по-моему, тысяча путёвок оставалась еще, после того, как мы выбрали. В прошлом году на распределении было порядка 2700 путёвок, — вспоминает Наталья.
В начале этого учебного года Наталья привычно подала заявление на получение субсидированной путевки. Это значит, что часть суммы оплачивает мэрия, а часть — сами родители. В ее случае, путевка на одну смену (21 календарный день) выходила ей примерно в 16 тысяч рублей, полная же стоимость могла составлять 30–40 тысяч рублей. Заявку она подала в 9 утра 1 сентября 2023 года — по ее опыту, подавать заявление нужно как можно раньше в этот день, чтобы получить доступ к началу очереди.
— К концу мая большинство путевок уже детьми разобрано. В воскресенье, 2 июня, нам пришло сообщение, что мы можем выбрать лагерь, но я зашла на сайт, там уже выбирать нечего, путевок к распределению нет. В понедельник, 3 июня, я звонила в «Форус», там сказали, что путёвки могут появиться, но отказные. Посоветовали ловить, заходить периодически и обновлять страницу. А так, нам очередь открыли, но путевок к распределению нет вообще. Да и коммерческих путевок тоже нет: есть какие-то лагеря, но они либо удаленные, либо как-то еще не подходят, — объяснила Наталья.
В ситуации она винит новую схему распределения путевок, о которой стало известно примерно месяц назад. Власти решили разделить очередь на две: часть путевок отдать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся путевки сделать стандартными, распределяемыми. В итоге отведенного количества не хватило, а более 1400 путевок для детей в трудной ситуации доступны и сейчас, но желающих на них нет.
— Ну, конечно, всем обидно, мы с родителями [кто отправляет детей в лагеря] общаемся. У меня и старший ребенок ездил тоже через «Форус», тогда он еще «СОЛО» назывался.
Все собирались ехать, дети многие договаривались, что встретятся там, потому что они каждый год ездят, компания уже сложившаяся
— А получилось, что никто не смог поехать. И, опять же, в прошлом году были разные лагеря на распределение: и санаторные, и всесезонные, и летние лагеря. А в этом году на обычную очередь детям выделены только лагеря летнего типа. Да, хорошо, вы внедрили новую программу [распределения], но не дополнительно места выделили, а просто убрали с обычной очереди количество путёвок в счет путевок ТЖС. Почему эту программу за счет наших детей делают, почему за счет нас? — возмущается Наталья.
Особенности распределения путевок в этом году родители обсуждают на форуме «Сибмама». Там накопилось несколько десятков сообщений от недовольных родителей. В них они жалуются на изменения, недоумевают, почему о них так поздно проинформировали и задаются вопросом, что власти планируют делать с нереализованными путевками.
— Из 1920 путевок [для детей в ТЖС] раскуплено примерно 500. То есть это 26%. Ну пусть даже к августу ещё купят их родители в ТСЖ. Но даже при таком самом оптимистичном раскладе 50% путевок просто пропадет. Кто-то должен отвечать за такое расфукивание государственного бюджета, — гневно высказалась на форуме одна из мам.
О новой категории путевок и правилах распределения
Сайт «Форуса» действительно в настоящее время показывает отсутствие распределяемых путевок в летние лагеря, в то время как очередь для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, двигается крайне медленно. 31 мая к приобретению была доступна 1461 путевка, на момент написания статьи, 4 июня, для детей этой категории имелось 1429 путевок в санаторные, круглогодичные и летние лагеря, в том числе на 1 сезон, который уже начался 2 июня.
Новый порядок предоставления путевок был регламентирован постановлением мэрии Новосибирска от 22 апреля этого года. Там же указывалось, кто именно относится к категории детей в трудной жизненно ситуации. Это, как правило, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, жертвы насилия, те, кто проживают в малоимущих семьях, дети беженцев, а также жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, в том числе дети участников спецоперации.
Около месяца назад в Новосибирске состоялось городское родительское собрание, на котором директор «Форуса» Сергей Маньков и заместитель начальника управления, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Елена Ермолович рассказали об изменениях этого года. По словам Елены Ермолович, в этом году власти закупили 3386 субсидированных путевок в шесть лагерей, которые находятся в оперативном управлении «Форуса» — это «Тимуровец», «Пионер», «Звездный бриз» и другие. При этом общее число желающих получить путевку в этом году составило 12794 человека.
— Было принято более 12 тысяч заявлений, в том числе 4800 заявлений осталось с 2023 года. В случае непредоставления путёвки в текущем году заявление переносится на следующий год с сохранением очерёдности, которая имеется на протяжении периода с момента подачи документов, — добавила Елена Ермолович.
В сравнении с предыдущим годом число субсидированных путевок выросло на 267, однако на слайде, приведенном Еленой Ермолович, не указывалось, что 1920 путевок предназначены для определенной категории детей. Таким образом, стандартных распределяемых путевок в этом году насчитывается 1466.
— Напомню о том, что предоставление путёвок в этом году изменилось, выделилась отдельно категория детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации <...> Коммерческие путёвки за полную стоимость реализуется в офисах лагерей. У нас есть коммерческие путёвки, которые, правда, уже потеряли свою актуальность, в связи с тем, что продажи уже закрыты, но еще будут возможности их приобрести в связи с тем, что иногда путевки не оплачивают, а очередь у нас продвигается в сторону приобретения, — отметила она.
На звонки корреспондента НГС в пресс-центр «Форус» в течение дня никто не ответил. Мы направили запрос в мэрию с просьбой разъяснить, с чем связаны изменения в порядке предоставления путевок и каким образом будет решаться вопрос с нереализованными путевками для детей в тяжелой жизненной ситуации. На момент публикации ответ не поступил. После его получения редакция опубликует его отдельно.
По подсчетам Российского союза туриндустрии, стоимость путевок в летние лагеря, по сравнению с прошлым годом, выросла в среднем на 20%.
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