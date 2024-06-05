«Почему за счет нас?» Новая схема распределения путевок в лагеря оставила тысячу детей без летнего отдыха — родители возмущены

Отдых в лагерях в этом году оказался омрачен принятыми изменениями — число путевок для детей сократилось Источник: Артем Устюжанин / Е1.ru











В Новосибирске разгорается скандал из-за нехватки путевок в детские лагеря. Чтобы получить субсидированную путевку, многие родители встали в очередь еще в начале учебного года — 1 сентября 2023 года, но за несколько дней до начала летнего сезона узнали, что в этом году отдых в лагере их детям не светит. В произошедшем родители винят новую схему распределения путевок. Особое их возмущение вызывает тот факт, что специально закупленные мэрией путевки для детей в тяжелой жизненной ситуации остаются по большей части неиспользованными, в то время как за обычные распределяемые путевки идет нешуточная борьба. Подробнее о том, что не устраивает родителей и как изменилась схема в этом году, рассказывает Ксения Лысенко.



«Получилось, что никто не смог поехать»

По словам Натальи — мамы двоих детей, проблем с тем, чтобы получить путевку в лагерь, еще в прошлом году у нее не было. Выглядела схема получения так: 1 сентября родители подавали заявление через сайт «Форус» — муниципальное учреждение дополнительного образования, которое занимается организацией отдыха в летних и оздоровительных лагерях Новосибирской области, а также предоставляет субсидированные путевки. После этого родители получают номер очереди, а в начале мая, когда открывается список лагерей, в которые идет распределение, могут отслеживать, как двигается очередь. По такой схеме сын Натальи — на тот момент восьмиклассник — съездил летом 2023 года в лагерь на берегу Бердского залива.



— В прошлом году была единая очередь, до нас она дошла. Мы зашли на сайт, сами выбрали путёвку. После нас, по-моему, тысяча путёвок оставалась еще, после того, как мы выбрали. В прошлом году на распределении было порядка 2700 путёвок, — вспоминает Наталья.



В начале этого учебного года Наталья привычно подала заявление на получение субсидированной путевки. Это значит, что часть суммы оплачивает мэрия, а часть — сами родители. В ее случае, путевка на одну смену (21 календарный день) выходила ей примерно в 16 тысяч рублей, полная же стоимость могла составлять 30–40 тысяч рублей. Заявку она подала в 9 утра 1 сентября 2023 года — по ее опыту, подавать заявление нужно как можно раньше в этот день, чтобы получить доступ к началу очереди.

Субсидированные путевки предоставляются в несколько лагерей, в том числе в «Тимуровец» Источник: Ксения Машнева / 2ГИС











— К концу мая большинство путевок уже детьми разобрано. В воскресенье, 2 июня, нам пришло сообщение, что мы можем выбрать лагерь, но я зашла на сайт, там уже выбирать нечего, путевок к распределению нет. В понедельник, 3 июня, я звонила в «Форус», там сказали, что путёвки могут появиться, но отказные. Посоветовали ловить, заходить периодически и обновлять страницу. А так, нам очередь открыли, но путевок к распределению нет вообще. Да и коммерческих путевок тоже нет: есть какие-то лагеря, но они либо удаленные, либо как-то еще не подходят, — объяснила Наталья.



В ситуации она винит новую схему распределения путевок, о которой стало известно примерно месяц назад. Власти решили разделить очередь на две: часть путевок отдать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся путевки сделать стандартными, распределяемыми. В итоге отведенного количества не хватило, а более 1400 путевок для детей в трудной ситуации доступны и сейчас, но желающих на них нет.



— Ну, конечно, всем обидно, мы с родителями [кто отправляет детей в лагеря] общаемся. У меня и старший ребенок ездил тоже через «Форус», тогда он еще «СОЛО» назывался.

Все собирались ехать, дети многие договаривались, что встретятся там, потому что они каждый год ездят, компания уже сложившаяся Наталья, мама девятиклассника, оставшегося без путевки

— А получилось, что никто не смог поехать. И, опять же, в прошлом году были разные лагеря на распределение: и санаторные, и всесезонные, и летние лагеря. А в этом году на обычную очередь детям выделены только лагеря летнего типа. Да, хорошо, вы внедрили новую программу [распределения], но не дополнительно места выделили, а просто убрали с обычной очереди количество путёвок в счет путевок ТЖС. Почему эту программу за счет наших детей делают, почему за счет нас? — возмущается Наталья.



Особенности распределения путевок в этом году родители обсуждают на форуме «Сибмама». Там накопилось несколько десятков сообщений от недовольных родителей. В них они жалуются на изменения, недоумевают, почему о них так поздно проинформировали и задаются вопросом, что власти планируют делать с нереализованными путевками.

— Из 1920 путевок [для детей в ТЖС] раскуплено примерно 500. То есть это 26%. Ну пусть даже к августу ещё купят их родители в ТСЖ. Но даже при таком самом оптимистичном раскладе 50% путевок просто пропадет. Кто-то должен отвечать за такое расфукивание государственного бюджета, — гневно высказалась на форуме одна из мам.

О новой категории путевок и правилах распределения

Сайт «Форуса» действительно в настоящее время показывает отсутствие распределяемых путевок в летние лагеря, в то время как очередь для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, двигается крайне медленно. 31 мая к приобретению была доступна 1461 путевка, на момент написания статьи, 4 июня, для детей этой категории имелось 1429 путевок в санаторные, круглогодичные и летние лагеря, в том числе на 1 сезон, который уже начался 2 июня.



Новый порядок предоставления путевок был регламентирован постановлением мэрии Новосибирска от 22 апреля этого года. Там же указывалось, кто именно относится к категории детей в трудной жизненно ситуации. Это, как правило, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, жертвы насилия, те, кто проживают в малоимущих семьях, дети беженцев, а также жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, в том числе дети участников спецоперации.

В этом году приоритет в выборе и количестве путевок оказался у детей в трудной жизненной ситуации Источник: Артем Устюжанин / Е1.ru











Около месяца назад в Новосибирске состоялось городское родительское собрание, на котором директор «Форуса» Сергей Маньков и заместитель начальника управления, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Елена Ермолович рассказали об изменениях этого года. По словам Елены Ермолович, в этом году власти закупили 3386 субсидированных путевок в шесть лагерей, которые находятся в оперативном управлении «Форуса» — это «Тимуровец», «Пионер», «Звездный бриз» и другие. При этом общее число желающих получить путевку в этом году составило 12794 человека.



— Было принято более 12 тысяч заявлений, в том числе 4800 заявлений осталось с 2023 года. В случае непредоставления путёвки в текущем году заявление переносится на следующий год с сохранением очерёдности, которая имеется на протяжении периода с момента подачи документов, — добавила Елена Ермолович.



В сравнении с предыдущим годом число субсидированных путевок выросло на 267, однако на слайде, приведенном Еленой Ермолович, не указывалось, что 1920 путевок предназначены для определенной категории детей. Таким образом, стандартных распределяемых путевок в этом году насчитывается 1466.

Формально путевок в этом году стало больше, но не все они доступны Источник: Департамент образования / youtube.com











— Напомню о том, что предоставление путёвок в этом году изменилось, выделилась отдельно категория детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации <...> Коммерческие путёвки за полную стоимость реализуется в офисах лагерей. У нас есть коммерческие путёвки, которые, правда, уже потеряли свою актуальность, в связи с тем, что продажи уже закрыты, но еще будут возможности их приобрести в связи с тем, что иногда путевки не оплачивают, а очередь у нас продвигается в сторону приобретения, — отметила она.



На звонки корреспондента НГС в пресс-центр «Форус» в течение дня никто не ответил. Мы направили запрос в мэрию с просьбой разъяснить, с чем связаны изменения в порядке предоставления путевок и каким образом будет решаться вопрос с нереализованными путевками для детей в тяжелой жизненной ситуации. На момент публикации ответ не поступил. После его получения редакция опубликует его отдельно.



По подсчетам Российского союза туриндустрии, стоимость путевок в летние лагеря, по сравнению с прошлым годом, выросла в среднем на 20%.