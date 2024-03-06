Придется работать в две смены: во сколько родителям обойдутся путевки в детские лагеря в 2024 году

По данным интернет-каталога «Инкэмп.ру», диапазон стоимости путевок в детские лагеря получается очень широким: самые бюджетные путевки могут стоить меньше 20 тысяч рублей, а самые дорогие — более 160 тысяч.



ООО «Инкэмп.ру» — первый информационный интернет-каталог детских лагерей, туров и досуга с бесплатным сервисом бронирования и кешбэком.



— При этом основной спрос в 2024 году приходится на диапазон от 60 до 80 тысяч рублей, — говорит генеральный директор «Инкэмп.ру» Елена Рыженкова.



По сравнению с 2023 годом (мы сравниваем январь-февраль, потому что март только наступил) спрос на путевки в диапазоне от 60 до 80 тысяч рублей, по данным «Инкэмп.ру», прибавил сразу 38%. А вот лидер прошлого года, сегмент путевок от 40 до 60 тысяч рублей, представлен меньшим количеством предложений для бронирования.