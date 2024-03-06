Придется работать в две смены: во сколько родителям обойдутся путевки в детские лагеря в 2024 году

Весной у родителей школьников становится одной головной болью больше: нужно записать ребенка в детский лагерь и не разориться. В Екатеринбурге, например, взрослые оказались так активны, что сломали «Госуслуги» и ринулись штурмовать отделения МФЦ и районные администрации. И пока они стоят в бесконечных очередях, цены на путевки продолжают расти, а мест в лагерях становится всё меньше. Разобрались, сколько в этом сезоне придется выложить за детский отдых и куда уже практически не попасть.
Сколько стоят путевки в детский лагерь в 2024 году
По подсчетам Российского союза туриндустрии, стоимость путевок в летние лагеря, по сравнению с прошлым годом, выросла в среднем на 20%. И хотя опрошенные нами специалисты отрасли отмечают, что в начале марта еще рано говорить о финальных ценах, их прогнозы с данными РСТ в целом сходятся.
— На данный момент мы видим только первые цены 2024 года, далее лагеря начнут поэтапно повышать стоимость путевки ближе к пику спроса в конце весны — начале лета, — рассказал нам руководитель отдела маркетинга сервиса по поиску и бронированию детских лагерей Vlagere.ru Сергей Китайченков. — Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что цены этого года по аналогичным лагерям будут выше примерно на 15–20%.
Vlagere.ru — сервис по поиску и бронированию детских лагерей.
По словам специалистов, на формирование стоимости путевок повлияли в первую очередь рост издержек лагерей и макроэкономические процессы. В РСТ для большей наглядности сравнили цены прошлого года с актуальными на сегодняшний день данными. Так, например, смена в «Жемчужине России» (Анапа) прошлым летом стоила 64,7 тысячи рублей, а в этом году будет 79,6 тысячи. Десять дней в лагере «Сфера» (в этом году программы пройдут на базе загородного парк-отеля «Лазурный берег на Оке» на границе Московской и Калужской областей) в 2023 году обходились в 54 тысячи рублей, в этом году за них придется выложить 72 тысячи.
Вообще, высчитывать среднюю стоимость путевок специалисты считают делом неблагодарным, потому что на этот показатель влияет множество факторов: локация, насыщенность программы, длительности смены. Но по нашей просьбе Сергей Китайченков всё-таки назвал вилки цен. По его данным, смены до пяти дней и городские лагеря в среднем по стране обойдутся в 20–40 тысяч рублей, смены от 7 до 14 дней будут стоить минимум 40 тысяч рублей, а стоимость смен от 14 дней стартует от 60 тысяч рублей.
По данным интернет-каталога «Инкэмп.ру», диапазон стоимости путевок в детские лагеря получается очень широким: самые бюджетные путевки могут стоить меньше 20 тысяч рублей, а самые дорогие — более 160 тысяч.
ООО «Инкэмп.ру» — первый информационный интернет-каталог детских лагерей, туров и досуга с бесплатным сервисом бронирования и кешбэком.
— При этом основной спрос в 2024 году приходится на диапазон от 60 до 80 тысяч рублей, — говорит генеральный директор «Инкэмп.ру» Елена Рыженкова.
По сравнению с 2023 годом (мы сравниваем январь-февраль, потому что март только наступил) спрос на путевки в диапазоне от 60 до 80 тысяч рублей, по данным «Инкэмп.ру», прибавил сразу 38%. А вот лидер прошлого года, сегмент путевок от 40 до 60 тысяч рублей, представлен меньшим количеством предложений для бронирования.
Какие направления самые популярные
Пятерка популярных направлений для детского отдыха осталась неизменной. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, лагеря на море. Но внутри этой пятерки за последнее время произошли некоторые изменения.
По словам Елены Рыженковой, на эти изменения повлияли геополитическая и климатическая обстановка. В первом случае сыграли свою роль страх отправлять детей в Крым на отдых, сложности с железнодорожным трансфером. Во втором — плохие погодные условия, чего только стоят бесконечные потопы в Краснодарском крае в июле 2023 года.
— Последние пару лет видим устойчивый тренд на летний отдых в регионе проживания, жители мегаполисов всё чаще выбирают летний отдых в области продолжительностью 10–20 дней, — говорит Елена Рыженкова. — Море по-прежнему популярно, тут главное пожелание родителей — организованный трансфер из региона проживания и медицинское сопровождение.
Многие путевки уже распроданы
В Российском союзе туриндустрии, подводя итоги прошлого года, отметили, что по сравнению с 2022 годом продажи путевок в детские лагеря снизились на 30–40%. Зато в этом году говорят о том, что во многие детские лагеря путевки на лето уже распроданы. Во всяком случае, что касается Краснодарского края.
— Да, в прошлом году рынок детских лагерей снизился, по нашим данным, на 10–13%, — подтвердил Сергей Китайченков. — Связано это в первую очередь с тем, что в 2023 году отсутствовала программа кешбэка за покупку путевок в лагеря, определенное давление также оказывала и общая экономическая ситуация. В этом году мы видим, что рынок стал активнее и стабильнее, родители охотнее покупают путевки в рамках раннего бронирования, нет «замершего» спроса в ожидании объявления программы кешбэка, как это было в первой половине 2023 года.
— К 20-м числам февраля сделано больше бронирований, чем к этим же датам прошлого года, — приводит РСТ слова руководителя пресс-службы компании «Алеан» Ирины Романовой. — Спортивные группы, которые туры на лето обычно бронировали в марте-апреле, в этом году решили запланировать отдых заранее, еще в январе. В частности, текущий прирост обеспечен бронированием лагерей «Жемчужина России» и «Вита».
Впрочем, опрошенные нами специалисты успокаивают: хотя места в наиболее популярных регионах и лагерях довольно быстро бронируют, свободные еще есть.
— Выбор большой, многие лагеря всё еще продолжают обновлять свои предложения на лето, география направления многообразна: Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Сочи, Крым, Пермь, Новосибирск, Алтай. Есть что выбрать и за рубежом, большим интересом пользуются выезды в Китай, Сингапур, Турцию, ОАЭ, — объясняет Елена Рыженкова.
— По нашей оценке, в течение первой половины марта путевки еще будут доступны по всем популярным локациям и направлениям, далее, в апреле и мае, мы ожидаем как повышения стоимости смен со стороны лагерей, так и постепенного снятия лагерей с продаж по причине их полной заполняемости, — говорит Сергей Китайченков.
Вместе с тем, если вы еще думаете, стоит ли планировать летний отдых ребенка уже сейчас, специалисты однозначно рекомендуют сделать это в марте, пока для выбора еще доступны сотни смен по разным направлениям и на них установлены цены раннего бронирования.