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Криминал эксклюзив Начальника железнодорожного ОБЭП арестовали по делу о взятках — новый виток громкого дела о «Сибирском Лас-Вегасе»

Начальника железнодорожного ОБЭП арестовали по делу о взятках — новый виток громкого дела о «Сибирском Лас-Вегасе»

Источники НГС утверждают, что показания на борца с коррупцией дал его бывший коллега

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Начальнику отдела предъявили обвинение в получении взяток

В Новосибирске арестовали Виталия Монастырёва — начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Железнодорожного района Новосибирска. На прошлой неделе полицейскому предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ), сообщили корреспонденту НГС сразу два источника, знакомые с ситуацией и не связанные друг с другом.

— Утром вызвали на допрос в качестве свидетеля, задержали, предъявили обвинение и в суд, — сообщил корреспонденту один из собеседников.

По предварительной информации, Монастырёва обвиняют в получении взятки в размере более 100 тысяч рублей за «крышевание» нелегального игорного бизнеса. По словам источников НГС, уголовное дело в отношении начальника Железнодорожного отдела по борьбе с коррупцией было возбуждено на основе показаний бывшего начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова.

Задержание Монастырёва, по всей видимости, стало очередным этапом расследования громкого дела о «Сибирском Лас-Вегасе». Александра Умерова задержали 20 декабря 2022 года. Его обвинили в покровительстве нелегальному игорному бизнесу в Новосибирске. По версии силовиков, за свои услуги Умеров получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно. Позже стало известно, что силовик заключил сделку со следствием.

В сентябре 2023 года были задержаны бывший начальник ОЭБиПК УМВД Новосибирска Андрей Хомин, его экс-заместитель Дмитрий Шило, а также начальники отделов по борьбе с коррупцией Заельцовского и Ленинского районов Максим Абрамов и Денис Фетисов. Всех четверых отправили в следственный изолятор.

В мае 2024 года в Центральном суде прозвучал первый приговор по делу о «Сибирском Лас-Вегасе». Предпринимателя Владимира Костюченко, который признался, что давал взятки Умерову, приговорили к 5 годам заключения условно.

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