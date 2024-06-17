Не поделили поворот: трамвай своим хвостом подбил «Рено» — кто виноват в неоднозначной аварии?

Момент столкновения авто и вагона Источник: Инцидент Екатеринбург / vk.com











В последнее время новостные ленты всё чаще сообщают о различных инцидентах с трамваями, начиная от громкой истории в Кемерово, где из-за столкновения двух вагонов пострадали больше ста человек, заканчивая мелкими ЧП в разных городах, где вагоны то сходят с рельсов, то ломаются. А ведь трамвай может представлять неожиданную опасность, даже когда исправен и всё происходит в штатном режиме — давайте посмотрим на столкновение авто и вагона в Екатеринбурге.

Вот легковушка «Рено» совершает левый поворот на перекрестке и попадает на проезжую часть, рядом с которой проходят трамвайные пути. В этот же момент там движется трамвай, тоже заходящий в поворот, — мы видим, как задняя часть вагона выносится на проезжую часть и задевает автомобиль, хоть и не сильно. В результате участники столкновения остановились, пришлось оформлять повреждения правой стороны «Рено», движение в этом месте было затруднено — смотрите ролик.

Источник: Инцидент Екатеринбург / vk.com

Такая особенность длинных вагонов называется «вынос трамвая», во многих случаях этот вынос достигает 1,5 метра. Суть его в том, что на повороте корма трамвая, которая проходит дальше задней колесной тележки, выходит за пределы рельсов и описывает свою траекторию над проезжей частью. Обратите внимание на предупреждающую синюю табличку «Берегись выноса трамвая», которая стоит на этом перекрестке. Впрочем, эта табличка особого статуса дорожного знака не имеет, а просто информирует.

Справа синяя табличка «Берегись выноса трамвая» Источник: Инцидент Екатеринбург / vk.com











— Совпадение такое, что именно в этом месте так всё расположено, что водитель авто вряд ли что-то мог предпринять в этой ситуации. В случае судебного разбирательства, думаю, что признали бы виновным водителя автомобиля, тем более что есть табличка информационная о выносе кузова и водитель по идее должен был предпринять меры, например притормозить. В лучшем случае для водителя автомобиля суд мог бы признать наличие обоюдной вины обоих водителей. Не исключаю того, чтобы водитель авто обратился с иском к организации, которая отвечает за трамвайные пути, какой-нибудь МУП, «Горэлектротранс», — говорит Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

Действительно, возникает вопрос, почему так спроектированы трамвайные пути, почему они проходят слишком близко от узкой проезжей части, почему нельзя принять меры и устранить эту опасность. Ведь водитель авто находился полностью в своей полосе, траектории движения не менял, а момент выноса выгона происходил уже вне поля зрения автомобилиста, сзади.

— Если мы говорим о гражданском споре, то будут виноваты оба. Да, у нас табличка никакой силы не имеет, но все-таки она информирует водителя, что может быть вынос вагона. То есть водитель в этой ситуации должен действовать в соответствии с пунктом 10.1 ПДД, принять возможные меры, чтобы избежать ДТП, выбрать соответствующий боковой интервал согласно пункту 9.10. С другой стороны, и водитель трамвая при совершении маневра поворота должен так же убедиться, что он своим маневром не создаст опасности для движения. Он не принял соответствующих мер, нарушил пункт 1.5 и допусти наезд своего трамвая на авто, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



Пункт 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.



Пункт 1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

И ведь таких мест в улично-дорожной сети наших городов великое множество. Иногда даже сложно будет предположить, где тебя сзади настигнет трамвай и, заходя на поворот, подобьет своим выносом кузова. Поэтому надо всегда помнить, что этот вид транспорта может представлять повышенную опасность, не притираться к вагонам близко, особенно на поворотах, и вообще при движении в районе трамвайных путей быть начеку.

Кто виноват в столкновении? Водитель автомобиля Водитель трамвая Не знаю