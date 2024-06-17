Распродают остатки со складов. В Россию перестали поставлять популярный импортный инсулин

Препарата уже нет в наличии в некоторых аптеках Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Россию перестали поставлять один из самых популярных импортных инсулиновых препаратов «Хумалог». В аптеках уже распродают его запасы на складах. О прекращении поставок пациентов уведомила фармкомпания Swixx BioPharma, выяснил MSK1.RU.

«Хумалог» относится к группе препаратов лизпро — инсулина короткого действия, который можно вводить за 15 минут до приема пищи. Он используется для лечения сахарного диабета 1-го и 2-го типа. «Хумалог» производит американская фармкомпания Eli Lilly. В марте 2023 года она передала права на ввоз лекарств и их реализацию в России швейцарской компании Swixx BioPharma.

Письмо об остановке поставок компания разослала 6 июня. Вместе с «Хумалогом» в Россию перестанут завозить и еще один инсулиновый препарат — «Хумулин».

— Общество с ограниченной ответственностью «Свикс Хэлскеа» свидетельствует свое почтение и сообщает о прекращении ввоза на территорию Российской Федерации следующих лекарственных препаратов: «Хумулин МЗ», «Хумулин НПХ», «Хумулин Регуляр», «Хумалог», «Хумалог Микс 25», «Хумалог Микс 50», — говорится в сообщении.

Такое решение приняла сама компания-производитель Eli Lilly, уточнили в Swixx BioPharma.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











В письме уточнили, что данные лекарства не являются уникальными и на российском рынке есть их аналоги: «РинЛиз», «Ринсулин», «Генсулин», «Хумодар» и другие.

По словам пациентов, сейчас им выдают остатки препаратов со складов. «Хумалог» был популярным лекарством от диабета, но в случае его исчезновения люди смогут перейти на «Апидру» или «Новорапид».

«Хумалог» назначали пациентам с 1-м и 2-м типами диабета. Он входит в группу короткого действия. Прекращение его поставок никак не повлияет на жизнь диабетиков, сообщила MSK1.RU доцент кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеся Гурова.

— От того, что он исчезает, ничего не меняется, потому что у нас есть достаточно много инсулинов с подобным действием. С инсулином проблем нет в настоящее время. Есть компания «Герофарм», которая производит инсулины. Поэтому здесь не возникает экстренной ситуации, — рассказала MSK1.RU эндокринолог.

Препарата уже нет в наличии в некоторых аптеках. Последняя цена его продажи — 1860 рублей.

Источник: Eapteka.ru











Корреспондент MSK1.RU направила официальный запрос в пресс-службe Минздрава России, чтобы узнать, действительно ли отечественный рынок обеспечен аналоговыми препаратами инсулина. Как только нам придет ответ, мы опубликуем его на сайте.



Ранее из российских аптек начал пропадать сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Почти сразу после его инъекции пациенты могли принимать пищу. Некоторые регионы не могут приобрести его с конца 2023 года.

