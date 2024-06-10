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Образование Когда станут известны результаты ЕГЭ и ОГЭ — публикуем все даты в двух картинках

Когда станут известны результаты ЕГЭ и ОГЭ — публикуем все даты в двух картинках

Выпускники из Новосибирска могут посмотреть данные на местном сайте

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В конце июня все узнают сколько удалось набрать баллов по экзаменам

Выпускные экзамены постепенно подходят к концу, некоторые уже узнали результаты, но есть и те, кто с нетерпением ждет заветные данные. ЕГЭ и ОГЭ мероприятия волнительные, поэтому мы решили напомнить, где и когда смотреть результаты экзаменов.

Результаты ЕГЭ, в среднем публикуют в течение 10 дней, но иногда на обработку бланков уходить до двух недель. При этом существуют точные даты, до которых информация должна появиться. Например, количество баллов ЕГЭ по географии, литературе, химии уже точно опубликовали. Данные по русскому языку и базовой математике станут известны до 14 июня, по профильной математике — до 17 июня и так далее.

Сохраните картинку, чтобы не забыть, когда станут известны результаты ЕГЭ

Баллы по ОГЭ также опубликуют до конкретной даты, те, кто сдавал биологию, информатику, литературу и физику 14 июня узнают результаты самыми последними — до 27 июня.

Сохраните картинку, чтобы не забыть, когда станут известны результаты ОГЭ

Узнать какие результаты получил выпускник можно несколькими способами. Первый из них — официальный портал Единого государственного экзамена (стоит только зайти в личный кабинет), второй — при помощи «Госуслуг». Важно, что в последнем варианте необходимо запросить данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Получить информацию могут только те, у кого подтверждена учетная запись. Подтвердить учетную запись необходимо в МФЦ, по почте или в приложении одного из банков.

В Новосибирской области результаты публикуют также на местном портале «Новосибирского института мониторинга и развития образования».

Результаты ЕГЭ по биологии в Новосибирской области уже пришли, выпускница барабинской школы Дарья Желтенко сдала экзамен по химии на 100 баллов. Девушка рассказала НГС, что переживала, но как только увидела вариант — волнение ушло. Дарья мечтает стать хирургом.

В этом году не обошлось и без скандалов, новосибирцы пожаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. Школьники и их родители остались недовольны текстом Валентина Распутина, говорят, что в нем было почти невозможно определить проблему, некоторые час вчитывались в материал. Жалобы поступили и на текст Евгения Богата. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.

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