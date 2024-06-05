«Это не текст, а набор абзацев»: разбираем с филологом скандальный вариант ЕГЭ по русскому, на который пожаловались Мизулиной

ЕГЭ по русскому языку стал настоящим яблоком раздора в этом году. Многие убеждены, что произошедшее подрывает доверие к экзамену Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В соцсетях по всей России разгорается скандал из-за ЕГЭ по русскому языку. Школьники и их родители заявляют, что тексты в этом году оказались неравнозначны — некоторым достались простые, а другим сложные для понимания. Дело дошло даже до массовых жалоб главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Основные претензии — к варианту с текстом Валентина Распутина. Мы решили разобрать его со специалистом, чтобы понять, почему задание вызвало столько вопросов и детских слез. А также посмотрели еще один сложный вариант и, конечно, тот, который назвали легким.



В конце мая 11-классники сдавали ЕГЭ по русскому языку, и многие столкнулись с трудностями. Часть школьников заявила, что получили слишком сложные варианты, в то время как у их товарищей были совсем легкие задания. Основная претензия была к тексту и заданию для сочинения по нему.

Волна негодования захлестнула соцсети, и в итоге школьники и родители завали жалобами главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она опубликовала скрины обращений в своем телеграм-канале. Отметим, что жалобы поступали с самых разных регионов страны.

— Я иду на золотую медаль, правда, после ЕГЭ по русскому языку очень сомневаюсь, варианты у всех знакомых были просто ужасные, как и у меня. Мне попался текст Распутина, в котором невозможно нормально определить проблему, — написала одна из выпускниц.

Ее поддержала мать еще одной школьницы.

— Наисложнейший текст, психологический, философский. Она целый час просто вчитывалась в текст, чтобы выявить проблему, — написала женщина.

Ниже мы приводим скрины только нескольких жалоб. Сейчас в телеграм-канале их несколько десятков.

У многих школьников под вопросом оказалась золотая медаль Источник: Екатерина Мизулина / Telegram











Пользователи просят Екатерину Мизулину обратить внимание на проблему Источник: Екатерина Мизулина / Telegram











Варианты вызвали недоумение и учителей Источник: Екатерина Мизулина / Telegram











«ЕГЭ нужно было, чтобы уравнять шансы»

Разница в текстах возмутила родителей и выпускников, потому что для многих полученные баллы будут решающими при поступлении в вузы. Концепция ЕГЭ предполагает, что у абитуриента из Москвы, других крупных городов и сельской местности будут равные шансы на поступление.

— ЕГЭ нужно было для того, чтобы все сдали одинаковый экзамен и могли потом подать свои документы даже онлайн в любое высшее учебное заведение страны, — подчеркнула Людмила Буднева, филолог, старший преподаватель ГИ НГУ, преподаватель в онлайн-школе «Зачетка в НГУ». — Я понимаю, что очень сложно создать такие тексты для экзамена, чтобы все варианты были одинаковыми. Но для этого и привлекают специалистов. И я согласна с теми, кто говорит, что варианты в этом году неравнозначны. По крайней мере, по текстам они действительно неравнозначны.

Больше всего выпускники оказались возмущены двумя вариантами: с текстом Валентина Распутина и Евгения Богата. Мы нашли примерные варианты и попросили специалиста оценить их.

Текст Распутина, который возмутил и школьников, и родителей

На сайте ФИПИ — Федерального института педагогических измерений — выкладывают открытые варианты ЕГЭ. Обычно это всего один пример по одному предмету. Найти на сайте точный вариант с текстом Валентина Распутина, который и вызвал шквал нареканий, не удалось. Но в интернете и в соцсетях он опубликован в различных вариациях. Тот, что ниже, как признаются выпускники, наиболее похож на текст, что был на самом экзамене.

Вы можете прочитать его перед тем, как мы дадим слово эксперту для более подробного разбора.

Текст составили из разных кусков произведения Источник: Сочиняшка | ОГЭ | ЕГЭ / dzen.ru











Для сочинения нужно было выбрать одну из тем представленного текста Источник: Сочиняшка | ОГЭ | ЕГЭ / dzen.ru











Главная претензия к этому варианту, он составлен кусочками. Сначала автор говорит о работе и ее значимости в жизни, затем резко появляется тема про добро и зло, а потом рассуждение про достаток и дом.

— Здесь проблему для написания сочинения вычленить можно, но не каждый ребенок поймет, что не нужно искать какую-то сквозную проблему. В разных абзацах она своя. Зачем давать на экзамене текст, если его части ничем не соединены? То есть это даже не текст, а набор абзацев, — объяснила Людмила Буднева. — Я считаю, что ЕГЭ по русскому языку проверяет только умение сдавать ЕГЭ по русскому языку. Это не про русский язык, потому что, например, в жизни нам не нужно решать тесты, а вот писать собственные тексты — да, нужно. И читать тексты тоже. Но если бы текст, как в варианте ЕГЭ, мне сдал кто-то как сочинение, то я бы снизила оценку за отсутствие общей идеи.

Задание к тексту изначально формулируется так, что школьник должен выбрать одну из проблем, которая представлена в тексте. Например, можно было взять тему про добро и зло или про значимость работы.

— Но ребята тренируются на текстах, которые являются цельными, а этот вариант не цельный. А в сборниках, которые издает ФИПИ, все тексты цельные. Была ли возможность у выпускников тренироваться на вариантах, как в примере выше? В современных сборниках с таким я не сталкивалась, — подчеркнула филолог.

Еще один спорный текст

Части школьников достался текст Евгения Богата. Они пожаловались, что он очень сложный для восприятия. Предлагаем вам тоже прочитать примерный текст этого варианта.

Текст цельный, но от этого не легче Источник: Сочиняшка | ОГЭ | ЕГЭ / dzen.ru











Текст заканчивается на третьей модели. А дальше ничего Источник: Сочиняшка | ОГЭ | ЕГЭ / dzen.ru











Людмила Буднева подчеркнула, что в этом варианте текст действительно цельный, но написать по нему сочинение для 11-классника очень непросто.



— У него как бы нет общей идеи и понятной авторской позиции. Он перечисляет модели. И зачастую все ситуации, которые описываются, — они могут быть за пределами опыта 17-летнего человека. И мы, таким образом, его заставляем приспосабливаться и говорить то, что хотят слышать. Это, мне кажется, тоже безнравственно, — уверена филолог. — То, что описывается в тексте, понять очень сложно.

При этом в сочинении школьники должны были не только определить позицию автора, но и привести свои аргументы.

Один из вариантов, который назвали легким

Часть школьников получила варианты с более понятными и простыми текстами. Например, Юрия Бондарева о благодарности учителям.

— Да, наши ребята еще не окончили школу, но они всё равно могут подумать об этой проблеме. У них, например, были учителя, которые с ними работали в начальной школе. То есть у них этот опыт уже всё равно есть, — подчеркнула Людмила Буднева. — В этом варианте не составит труда выделить проблему.

Текст цельный, и в нем хорошо прослеживается позиция автора Источник: saharina.ru











Источник: saharina.ru











Что делать выпускникам

У недовольных школьников сейчас не так много вариантов. Если были ошибки в заданиях, то о них нужно было сообщать в день экзамена. Сейчас остается ждать результатов.

Редакция НГС обратилась с официальным запросом в «Федеральный институт педагогических измерений» с просьбой объяснить, кто и как составлял в этом году варианты для ЕГЭ по русскому языку.

Корреспондент НГС также дозвонилась до пресс-секретаря Екатерины Мизулиной. Комментарий редакции обещали дать позже.