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Дороги и транспорт Разброс — 40 тысяч: почему цены на перелеты в Дубай сильно отличаются — объясняет авиакомпания

Разброс — 40 тысяч: почему цены на перелеты в Дубай сильно отличаются — объясняет авиакомпания

Стоимость доходит до 58 тысяч рублей в одну сторону

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Разброс цен на перелеты из Новосибирска в Дубай (ОАЭ) превысил 40 000 рублей. В авиакомпании объяснили, с чем это связано.

На сайте перевозчика S7 указано, что цены на перелеты из Новосибирска в Арабские Эмираты в некоторые дни начинаются от 16 648, в другие — от 57 222 рублей. Более высокие цены — на совместные рейсы S7 и авиакомпании Emirates. На сайте в некоторые даты нет возможности выбрать билеты самой низкой ценовой категории по тарифу «Эконом Базовый».

— На собственных рейсах S7 Airlines по направлению из Новосибирска в ОАЭ можно выбрать билет любой категории, в том числе и «Эконом Базовый». При этом некоторые рейсы по данному направлению осуществляются совместно с компаниями-партнерами — при выборе такого варианта перелета тарифные условия могут отличаться, — объяснили НГС в пресс-службе S7.

Цены на перелеты 28 июня

В компании рассказали, что на коммерческих рейсах перевозчик использует динамическое ценообразование. Таким образом, стоимость авиабилетов зависит от спроса на рейс, даты и времени вылета, технических аспектов. По словам S7, такое формирование цены позволяет избегать ситуаций, при которых из-за повышенного спроса на рейсе не остается свободных мест за долгое время до вылета.

— Общий подход строится на том, что крайнее место на рейсе должно быть продано в день его вылета. Такая система позволяет обеспечивать наличие свободных кресел для пассажиров, которые имеют безотлагательные причины для поездки и могут принимать решение о покупке билета на рейс даже в день вылета, — уточнил авиаперевозчик.

Цены на перелеты 29 июня

Самые востребованные рейсы — вечером или накануне выходных. Те пассажиры, которые планируют перелет заранее, могут купить билеты по более выгодной цене.

В пресс-службе S7 подчеркнули, что ценообразование на рейсы из Новосибирска в ОАЭ не отличается от цен на другие направления. Также стоимость перелета не зависит напрямую от длительности маршрута. На нее влияют тип воздушного судна, цена горюче-смазочных материалов, обслуживание судна в аэропортах маршрута и другие факторы.

Ранее за 80 000 рублей перевалила цена на прямые рейсы из Новосибирска в Южно-Сахалинск в обе стороны. Она была почти в два раза больше, чем на рейсы с пересадками.

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