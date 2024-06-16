Хищный «Чижик»: чего добилась новая сеть дискаунтеров, которой сулили роль «убийцы супермаркетов» — сравниваем цены

В «Чижике» можно встретить неожиданные товары Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первый дискаунтер сети «Чижик» начал работать в Новосибирске в октябре прошлого года. Тогда компания X5 Retail Group говорила о готовности открыть в городе не меньше 40 магазинов. Обозреватель НГС Стас Соколов решил посмотреть, как идут дела у нового игрока и что там сейчас с ценами.



Когда первый «Чижик» только готовили к открытию, в компании X5 Retail Group очень просили не использовать по отношению к этому проекту обидное слово «нищемаркет». Просьба эта была, в общем-то, обоснованной — определение «нищемаркет» появилось в активном обиходе с ростом сети «Светофор» и ее аналогов. Там покупателей действительно встречали плохо освещенные залы, куски туш, сваленные в стальной сетке без упаковки, и отдельные продукты, вызывающие сомнение (например, «сливочное масло» по цене 400 рублей за килограмм). Зато в них было действительно дешево.



«Чижик» от подобных торговых точек, конечно, отличался. Там было чисто, товары хоть и не гурманского качества, но в принципе не отличались от подобных продуктов в массовых супермаркетах типа «Пятерочки» и «Магнита». Правда, и разница в цене была уже не столь очевидной. В ноябре прошлого года на круглом столе в «Экспоцентре» ретейлеры даже поспорили на коньяк «Луи 13», какой из типов магазинов выиграет в борьбе за сердца и кошельки покупателей. Можно подвести предварительные итоги.



Где открылись «Чижики» и сколько их сейчас

Магазины сети часто занимают помещения, которые не бросаются в глаза Источник: Стас Соколов / NGS.RU











За восемь месяцев сеть «Чижик» в «Большом Новосибирске» (карта 2ГИС, включающая данные не только Новосибирска и пригородов, но и окружающих его районов области) открыла 33 магазина, 18 из которых работают в административных границах областного центра. По количеству торговых точек «Чижик» уже почти догнал конкурента — у «Светофора» сейчас 19 магазинов в самом Новосибирске и 35 всего. С учетом динамики роста (в декабре «Чижиков» было 24, а «Светофоров» — 34) можно не сомневаться, что «Чижиков» скоро станет больше, чем «Светофоров». Правда, у владельца «Светофора» есть еще аналогичная сеть «Маяк» (7 магазинов), отличающаяся только размерами и широтой ассортимента — в «Маяке» больше непродовольственных товаров. Для сравнения, «Пятерочка» за это время приросла на 21 магазин, а «Магнит» — на 22.



«Чижики» расположились довольно незаметно. Большинству горожан они могут до сих пор ни разу не попасться на глаза. Например, в Северо-Чемском жилмассиве «Чижик» занял помещение в здании за торговым центром, где работает «Пятерочка» — там его увидят только жители микрорайона, и то лишь если заинтересуются новой торговой точкой в непроходном месте. На улице Бориса Богаткова «Чижик» вроде бы на виду, но занял только малую часть помещения бывшего супермаркета «Горожанка» (открытый позже на этой площадке SPAR закрылся). В Ленинском районе сеть открыла торговую точку в глубине Ленинского рынка, здесь же еще один магазин заработал в подвале в том же здании, где уже открыта «Мария Ра».



В центральной части города пока нет ни одного «Чижика», а ближайший к центру находится в ТЦ «Федосеевский» (напротив «Сибирского молла»). При этом в Пашино уже три магазина, а в Бердске — два. Другими словами, сеть ищет недорогие площадки и развивается в основном за счет окраин. Это ее обычная практика. «Светофор» придерживается примерно той же практики, его магазины еще менее заметны для человека, который не ищет их специально.



Что в магазинах — личный опыт

В магазинах «Чижика» скромно, но чисто Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С момента открытия первого магазина мы побывали в семи разных «Чижиках». Почти всегда это было не самое горячее для продовольственных магазинов время, середина дня. Но ни одна торговая точка не выглядела пустой, хотя и какой-то наплыв покупателей был заметен разве что в первый день работы самого первого дискаунтера в ТЦ «Федосеевский».



Обычно в зале можно застать минимум пять-шесть посетителей, еще один-два человека уже стоят на кассе с покупками. Сцены, когда кассир бы скучал в ожидании покупателей, увидеть не пришлось ни разу. Если и случается затишье, сотрудник идет выкладывать товар или проводить какие-то другие манипуляции. В общем, приход сети не вызвал ни ажиотажа, ни отторжения у местной публики.

В магазине «Чижик» на Бориса Богаткова Источник: Стас Соколов / NGS.RU











За всё это время довелось перепробовать штук пятнадцать наименований продуктов под собственными торговыми марками: сыры, сливочное масло, колбаса и сосиски, соленая рыба, мороженое и т.д. Ни разу эти покупки не вызвали сожаления по поводу потраченных денег. Обычные продукты без претензий, иногда получше (например, сыр сулугуни), иногда похуже (сливочное масло). Но объективно найти что-то более качественное за эти деньги в Новосибирске сейчас будет проблематично.



Что с ценами

Основным достоинством дискаунтера считаются низкие цены. Чтобы оценить, насколько это справедливо для «Чижика» сегодня, мы сделали замеры в один день в двух сетевых магазинах: «Чижике» на Бориса Богаткова, 194/11 и «Магните» на Кошурникова, 3. Нужно понимать при этом, что «Магнит» занял явно более дорогое помещение — в жилом доме, рядом со станцией метро, и вообще он на виду.

Цены на похожие продукты могут быть в обычном супермаркете даже ниже, чем в дискаунтере Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Из 15 продуктов повседневного спроса (крупы, масло, сосиски, сыр, яйца, огурцы, помидоры и т.д.) ощутимую разницу удалось зафиксировать лишь в трех случаях. Так, одинаковые по виду упаковки кофе в зернах Monarch стоили соответственно 279 рублей (в «Чижике») и 320 рублей (в «Магните»), сыр типа «фета» в пересчете на цену за килограмм — 505 и 700 рублей. При этом во всех случаях проигравшие позиции «Магнита» продавались без скидки. Там, где скидки были, цены оказывались практически равными, а по двум позициям «Магнит» даже вышел вперед: помидоры в «Чижике» стоили 159 рублей за килограмм, а в «Магните» — 150, сливочное масло — 119 рублей (в «Магните» — 107). По остальным позициям разница не превышала пары процентов.



Так в чем же разница

«Чижик» не предложил каких-то убойных цен, какие можно встретить в «Светофоре» (правда, качество таких супердешевых продуктов тоже вызывает сомнения). Из разговоров с покупателями можно понять, что основным его достоинством для них стало то, что более или менее низкие цены на привычные продукты там можно встретить всегда. В то время как в «Пятерочке», «Магните» и других подобного типа обычных сетях «нормальной» цена бывает только тогда, когда конкретный товар продается по акции.

Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При желании, обойдя три-четыре супермаркета, можно набрать нужный набор продуктов, который будет стоить примерно так же или даже чуть дешевле, чем в «Чижике». А можно просто пойти в дискаунтер и вернуться с сыром, сосисками, яйцами и т.д. Которые будут, может, и не супер, но явного разочарования не вызовут. И если покупателю ничего, кроме этого заранее известного ему набора базовых продуктов, не нужно, то дискаунтер типа «Чижика» действительно выглядит рациональным выбором.



Своеобразным бонусом могут выступать ограниченность ассортимента и в целом функциональная выкладка, снижающие вероятность импульсных покупок. То есть таких ситуаций, когда вы зашли за хлебом и молоком, а вышли с двумя бутылками нового интересного пива, какой-то вкусной, но дорогой колбасой в нарезке по акции и набором роллов, которые тоже стоили дешевле в конце дня. Подобных соблазнителей здесь практически не бывает.

В общем, чуда опять не произошло, новая сеть не стала пока ни чьим-то убийцей (количество магазинов растет у всех сетей), ни благодетелем — за некоторую экономию приходится платить более скудным выбором и менее удобным расположением магазинов.

Там же, где цены кажутся ощутимо ниже, стоит внимательней присмотреться к товарам и надписям на них. Возможно, вам пытаются продать продукт, который только выглядит похожим на тот, с каким вы его сравниваете.