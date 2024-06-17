«Окна выходят на сквер»: в Новосибирске почти за 20 миллионов продают двушку в стиле барокко — фото квартиры в вензелях

На сайте объявлений продают шикарную двушку, расположенную в доме на улице Тимирязева, 95/1 в Новосибирске. В интерьере квартиры преобладает стиль барокко — мебель украшена вензелями, на стенах изображены цветы и растительные узоры, висят золотистые люстры. Жилье стоит 17,8 миллиона рублей.
Площадь квартиры составляет 50,5 кв. м. Судя по фотографиям в объявлении, ремонт в ней сделан в приглушенных цветах — много белого, бежевого и коричневого.
Продавец пишет, что рядом с домом находятся несколько школ и детских садов, колледж, спортивные учреждения и продуктовые магазины.
— Окна выходят на Тимирязевский сквер, где можно, прогуливаясь, покормить белок и подышать сосновым воздухом. Закрытый двор, подземная парковка, видеонаблюдение и охрана, спортивная площадка для жителей комплекса, — добавляет он в описании.
Ранее в Тихом центре выставили на продажу двухуровневую квартиру с оружейной комнатой.
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