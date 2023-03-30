В тихом центре продают двухуровневую квартиру с оружейной комнатой: что еще есть в жилье за 54 миллиона

В центре Новосибирска выставили на продажу двухуровневую квартиру площадью почти 300 квадратных метров. Она располагается в кирпичном доме на улице Максима Горького, который построили около 20 лет назад. За жилье просят 54 миллиона рублей (184 тысячи за квадрат), объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 28 марта.

