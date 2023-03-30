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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В тихом центре продают двухуровневую квартиру с оружейной комнатой: что еще есть в жилье за 54 миллиона

Внутри много ковров, деревянной мебели и тяжелых портьер

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Владельцы роскошной квартиры явно отдают предпочтение классике в интерьерах

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В центре Новосибирска выставили на продажу двухуровневую квартиру площадью почти 300 квадратных метров. Она располагается в кирпичном доме на улице Максима Горького, который построили около 20 лет назад. За жилье просят 54 миллиона рублей (184 тысячи за квадрат), объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 28 марта.

— В квартире две обогреваемые утепленные лоджии. Есть свой камин на дровах, сауна, большая гардеробная комната, оружейная комната, прачечная, санузел на каждом этаже, в наличии два места на подземном паркинге, — кратко описывает недвижимость продавец. При этом фото оружейной комнаты не приложено к объявлению.

Так выглядит дом, где продается двухуровневое жилье

Так выглядит дом, где продается двухуровневое жилье

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В квартире пышная обстановка

В квартире пышная обстановка

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А спальни (их несколько) напоминают будуар...

А спальни (их несколько) напоминают будуар...

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... с хрустальными люстрами

... с хрустальными люстрами

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Камин на дровах расположился в гостиной

Камин на дровах расположился в гостиной

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Саму оружейную комнату нам не показали

Саму оружейную комнату нам не показали

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Но как знать, может быть, оружие хранят здесь, в библиотеке

Но как знать, может быть, оружие хранят здесь, в библиотеке

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Стиль, правда, удалось выдержать не везде

Стиль, правда, удалось выдержать не везде

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Те самые утепленные лоджии

Те самые утепленные лоджии

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Недавно в тихом центре продавали еще одну двухуровневую квартиру — внутри есть спа-зона и камин. За нее просили 60 миллионов рублей.

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