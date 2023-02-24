Двухуровневую квартиру со спа-зоной и камином продают в Новосибирске — смотрим интерьеры за 60 миллионов

В микрорайоне Тихий центр в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Щетинкина. За жилье площадью более 280 квадратных метров просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже квартиры в доме по улице Щетинкина, 32 появилось на сайте N1. По данным продавца, она находится на 5-м и 6-м этажах здания.

