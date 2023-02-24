Двухуровневую квартиру со спа-зоной и камином продают в Новосибирске — смотрим интерьеры за 60 миллионов

В микрорайоне Тихий центр в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Щетинкина. За жилье площадью более 280 квадратных метров просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже квартиры в доме по улице Щетинкина, 32 появилось на сайте N1. По данным продавца, она находится на 5-м и 6-м этажах здания.
Согласно объявлению, на первом этаже квартиры расположены холл-прихожая, кухня со столовой, гостевой санузел и спальня взрослых членов семьи с личной ванной комнатой. На этаже также находится гостиная с камином.
На втором этаже двухуровневой квартиры обустроили две детские комнаты, хозяйственный блок и ванную комнату. На нем также расположили спа-зону с турецкой баней, душевой комнатой и выходом на террасу. Последняя находится под открытым небом на крыше дома.
— Индивидуальная планировка позволила легко и логично зонировать пространство и в условиях города создать имитацию загородного дома, — указано в объявлении. — За отдельную стоимость можно приобрести гараж, расположенный в доме.
Высота потолков в квартире достигает 2,9–3 метров, площадь террасы составляет почти
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