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Двухуровневую квартиру со спа-зоной и камином продают в Новосибирске — смотрим интерьеры за 60 миллионов

Дорогая квартира располагается в Тихом центре

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Квартира находится в доме по улице Щетинкина, 32

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В микрорайоне Тихий центр в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Щетинкина. За жилье площадью более 280 квадратных метров просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже квартиры в доме по улице Щетинкина, 32 появилось на сайте N1. По данным продавца, она находится на 5-м и 6-м этажах здания.

На первом этаже разместили гостиную с камином

На первом этаже разместили гостиную с камином

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Согласно объявлению, на первом этаже квартиры расположены холл-прихожая, кухня со столовой, гостевой санузел и спальня взрослых членов семьи с личной ванной комнатой. На этаже также находится гостиная с камином.

На втором этаже находится спа-зона с турецкой баней, душевой комнатой и выходом на террасу

На втором этаже находится спа-зона с турецкой баней, душевой комнатой и выходом на террасу

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На втором этаже двухуровневой квартиры обустроили две детские комнаты, хозяйственный блок и ванную комнату. На нем также расположили спа-зону с турецкой баней, душевой комнатой и выходом на террасу. Последняя находится под открытым небом на крыше дома.

— Индивидуальная планировка позволила легко и логично зонировать пространство и в условиях города создать имитацию загородного дома, — указано в объявлении. — За отдельную стоимость можно приобрести гараж, расположенный в доме.

Высота потолков в квартире достигает 2,9–3 метров

Высота потолков в квартире достигает 2,9–3 метров

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Высота потолков в квартире достигает 2,9–3 метров, площадь террасы составляет почти 43 кв. м, кухни — 28,8 кв. м. По данным 2ГИС, здание, где расположена квартира, находится вблизи сквера «Водник» и центра культуры и отдыха «Победа».

В начале февраля в Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный элитный дом с винным погребом и баней. За него хотят 95 миллионов рублей.

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