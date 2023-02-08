В Новосибирске продают элитный дом с винным погребом и двухэтажной баней. Фото особняка за 95 млн

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу четырехэтажный коттедж, построенный в 2015 году. За дом с двухэтажной баней и участком в 10 соток просят 95 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 27 января на сайте N1, но регулярно обновляется.
— Дом был построен в 2015 году. В 2022 году была выполнена реконструкция с увеличением общей площади на 102,4 кв. м и с заменой всех коммуникаций. Также была построена двухэтажная баня с бильярдом. В доме выполнен дизайнерский ремонт. В доме три спальни, каждая со своим санузлом, кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, прачечная, винный погреб, гараж на две машины, — говорится в описании к объекту.
Продавец подчеркивает: коттедж продают с мебелью и посудой.
Это не первый дорогой дом, продающийся в элитном поселке «Удача». Недавно мы рассказывали об особняке за 125 миллионов рублей, которому ищут покупателя.