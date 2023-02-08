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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают элитный дом с винным погребом и двухэтажной баней. Фото особняка за 95 млн

Он расположен в закрытом коттеджном поселке, куда не так просто попасть

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Коттедж построили около 8 лет назад, а год назад увеличили его площадь

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу четырехэтажный коттедж, построенный в 2015 году. За дом с двухэтажной баней и участком в 10 соток просят 95 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 27 января на сайте N1, но регулярно обновляется.

— Дом был построен в 2015 году. В 2022 году была выполнена реконструкция с увеличением общей площади на 102,4 кв. м и с заменой всех коммуникаций. Также была построена двухэтажная баня с бильярдом. В доме выполнен дизайнерский ремонт. В доме три спальни, каждая со своим санузлом, кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, прачечная, винный погреб, гараж на две машины, — говорится в описании к объекту.

Продавец подчеркивает: коттедж продают с мебелью и посудой.

Фотографий роскошного дома снаружи продавец не приложил

Фотографий роскошного дома снаружи продавец не приложил

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А значит будем любоваться тем, что есть внутри

А значит будем любоваться тем, что есть внутри

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В коридоре зеркальные потолки

В коридоре зеркальные потолки

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Стиль выдержан и в ванной комнате

Стиль выдержан и в ванной комнате

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Санузлов в большом доме несколько

Санузлов в большом доме несколько

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Кухня и обеденная зона разделены

Кухня и обеденная зона разделены

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Как уточняют в объявлении, вся мебель и предметы декора в коттедже новые

Как уточняют в объявлении, вся мебель и предметы декора в коттедже новые

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В доме есть и детская

В доме есть и детская

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Отдельная гардеробная

Отдельная гардеробная

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Это не первый дорогой дом, продающийся в элитном поселке «Удача». Недавно мы рассказывали об особняке за 125 миллионов рублей, которому ищут покупателя.

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