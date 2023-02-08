В Новосибирске продают элитный дом с винным погребом и двухэтажной баней. Фото особняка за 95 млн

— Дом был построен в 2015 году. В 2022 году была выполнена реконструкция с увеличением общей площади на 102,4 кв. м и с заменой всех коммуникаций. Также была построена двухэтажная баня с бильярдом. В доме выполнен дизайнерский ремонт. В доме три спальни, каждая со своим санузлом, кухня-гостиная, гардеробная, кабинет, прачечная, винный погреб, гараж на две машины, — говорится в описании к объекту.

