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Тема дняШикарный особняк в закрытом поселке за 125 млн
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В закрытом поселке Новосибирска продают шикарный особняк за 125 млн. Смотрим на золотую сантехнику и расписные стены

Коттедж только закончили обустраивать в 2022 году и тут же выставили на продажу

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К трехэтажному дому прилагается участок в 12 соток и баня из кедра

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В Новосибирске продают элитный коттедж площадью более 450 квадратов за 125 миллионов рублей. Дом располагается в закрытом коттеджном поселке «Удача», известном своей дорогой недвижимостью. Объявление о продаже особняка появилось 9 января на сайте N1.ru.

— Без преувеличения — лучшее предложение! <…> Шикарный коттедж площадью 453 кв. м (год постройки — 2019, отделка выполнена в 2022 году). Земельный участок 12 соток, — кратко описывает объект продавец.

К объявлению приложено несколько десятков фотографий обстановки внутри дома, но нет ни одного снимка снаружи.

На первом этаже есть прачечная, гардеробная, холл, гостиная и кухня

На первом этаже есть прачечная, гардеробная, холл, гостиная и кухня

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А вот вид, который открывается со второго этажа (через окно можно увидеть ту самую баню из кедра, про которую пишет продавец в объявлении)

А вот вид, который открывается со второго этажа (через окно можно увидеть ту самую баню из кедра, про которую пишет продавец в объявлении)

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Один из санузлов — золотая сантехника, картины и пуфик перед ванной

Один из санузлов — золотая сантехника, картины и пуфик перед ванной

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Гостиная с камином

Гостиная с камином

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На втором этаже расположены четыре спальни

На втором этаже расположены четыре спальни

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Также на втором этаже есть гардеробные. В кадр попали даже брендовые вещи

Также на втором этаже есть гардеробные. В кадр попали даже брендовые вещи

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В особняке есть две детские комнаты, в каждой свой дизайн...

В особняке есть две детские комнаты, в каждой свой дизайн...

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... и расписные стены

... и расписные стены

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Под самой крышей есть бильярдная, детская игровая и спортзал

Под самой крышей есть бильярдная, детская игровая и спортзал

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А так выглядит обстановка в самом ДНТ. Справа видны ворота и охранник, не пропускающий на территорию «Удачи» посторонних

А так выглядит обстановка в самом ДНТ. Справа видны ворота и охранник, не пропускающий на территорию «Удачи» посторонних

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Это не первый дорогой дом, продающийся в ДНТ «Удача». Полтора года назад в продаже появился огромный особняк (площадь — 1,5 тысячи квадратов) с двумя бассейнами, который оценили в 180 миллионов рублей. Этот коттедж время от времени всё еще появляется на сайтах объявлений по продаже недвижимости, правда, уже со сниженным ценником.

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