В закрытом поселке Новосибирска продают шикарный особняк за 125 млн. Смотрим на золотую сантехнику и расписные стены

Это не первый дорогой дом, продающийся в ДНТ «Удача». Полтора года назад в продаже появился огромный особняк (площадь — 1,5 тысячи квадратов) с двумя бассейнами, который оценили в 180 миллионов рублей. Этот коттедж время от времени всё еще появляется на сайтах объявлений по продаже недвижимости, правда, уже со сниженным ценником.

