В закрытом поселке Новосибирска продают шикарный особняк за 125 млн. Смотрим на золотую сантехнику и расписные стены

В Новосибирске продают элитный коттедж площадью более 450 квадратов за 125 миллионов рублей. Дом располагается в закрытом коттеджном поселке «Удача», известном своей дорогой недвижимостью. Объявление о продаже особняка появилось 9 января на сайте N1.ru.
— Без преувеличения — лучшее предложение! <…> Шикарный коттедж площадью 453 кв. м (год постройки — 2019, отделка выполнена в 2022 году). Земельный участок 12 соток, — кратко описывает объект продавец.
К объявлению приложено несколько десятков фотографий обстановки внутри дома, но нет ни одного снимка снаружи.
Это не первый дорогой дом, продающийся в ДНТ «Удача». Полтора года назад в продаже появился огромный особняк (площадь — 1,5 тысячи квадратов) с двумя бассейнами, который оценили в 180 миллионов рублей. Этот коттедж время от времени всё еще появляется на сайтах объявлений по продаже недвижимости, правда, уже со сниженным ценником.