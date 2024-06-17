«Кастрация обязательна»: в Новосибирске за 90 тысяч продают мейн-куна Терминатора

Терминтаор выглядит очень харизматичным Источник: youla.ru











В Новосибирске продают кота породы мейн-кун по кличке Терминатор за 90 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Юла».



— Очень ласковый, нежный и контактный ребенок. Идеально подойдет для домашнего любимца в виде комочка счастья. Кастрация обязательна перед переездом в новый дом, — рассказала заводчик-фелинолог и владелец питомника кошек породы мейн-кун Ventura House Виктория Емпольская.

Цена котенка — 90 тысяч рублей Источник: youla.ru











Котенок родился 4 декабря 2023 года. В объявлении также указано, что питомник семейный, и поэтому все его обитатели живут в доме вместе с владельцами. Никто из животных не проживает в клетках и в отдельных помещениях.



— Все наши кошки знают, что такое человеческая любовь, внимание и забота. Наша любовь к породе зародилась в 2015-м году. Вы получаете у нас члена семьи, самого лучшего котёнка чистокровной породы с родословной по международной системе WCF, ветеринарный паспорт со всеми прививками согласно возраста, обработку от всех паразитов, чипирование, — отметили владельцы питомника.



Владельцы также обещают договор купли-продажи, поддержку и быструю обратную связь в любых вопросах, связанных с котенком, его содержанием и уходом. На момент публикации связаться с продавцом объявления корреспонденту НГС не удалось.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 700 тысяч продают котенка каракета. У животного ярко выражены признаки породы и большие кисточки на ушах.

