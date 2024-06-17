НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 743мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Новосибирск накрыл штормовой ветер с дождем

Запрещённая стройка
Лето с пользой
Соседка-Плюшкина
Как не пропустить отпуск
Где училась команда Кудрявцева
Недоступный транспорт
«Чижик» захватил Новосибирск
Всё о захвате СИЗО
НГС в Telegram
Город Пилотный проект на газонах: в Новосибирске придумали способ борьбы с пылью

Пилотный проект на газонах: в Новосибирске придумали способ борьбы с пылью

Сейчас город ежедневно моют

3 010
72 комментария
Пилотный проект может поспособствовать снижению пыли в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске собираются запустить пилотный проект по реконструкции газонов. Он будет направлен на уменьшение проблем с пылью. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии, сославшись на городской департамент транспорта.

— Для снижения количества пыли планируется приступить к реализации пилотного проекта по реконструкции газонов в Новосибирске, — говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции.

В пресс-центре также отметили, что ежедневно, в том числе в выходные и праздники, в городе проводится уборка улично-дорожной сети. Для поддержания чистоты летом используются жидкость «Бионород Антипыль», концентрированное моющее средство для дорог и элементов их обустройства.

— Эти жидкости полностью впитываются в поверхность, не выделяя в окружающую среду вредных веществ. Соответствуют требованиям экологической безопасности, — рассказали в мэрии.

НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о проекте.

Ранее мэр Максим Кудрявцев назвал причины появления большого количества пыли в Новосибирске.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Газоны Пыль в городе Уборка города Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Vampir,  35

Александр,  37

nik,  30

Наталья,  50

А,  34

Нина,  44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление