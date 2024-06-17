Пилотный проект на газонах: в Новосибирске придумали способ борьбы с пылью

Пилотный проект может поспособствовать снижению пыли в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году в Новосибирске собираются запустить пилотный проект по реконструкции газонов. Он будет направлен на уменьшение проблем с пылью. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии, сославшись на городской департамент транспорта.



— Для снижения количества пыли планируется приступить к реализации пилотного проекта по реконструкции газонов в Новосибирске, — говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции.

В пресс-центре также отметили, что ежедневно, в том числе в выходные и праздники, в городе проводится уборка улично-дорожной сети. Для поддержания чистоты летом используются жидкость «Бионород Антипыль», концентрированное моющее средство для дорог и элементов их обустройства.



— Эти жидкости полностью впитываются в поверхность, не выделяя в окружающую среду вредных веществ. Соответствуют требованиям экологической безопасности, — рассказали в мэрии.



НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о проекте.

Ранее мэр Максим Кудрявцев назвал причины появления большого количества пыли в Новосибирске.