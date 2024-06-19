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Лето По области до +36 градусов: в Новосибирск идет аномальная жара — когда бежать на пляж

По области до +36 градусов: в Новосибирск идет аномальная жара — когда бежать на пляж

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Пляжи станут очень востребованы на выходных

В Новосибирскую область в ближайшие дни придет аномальная жара, которая продержится почти неделю. Днем воздух может прогреваться до +36 градусов.

— На выходные ждем жаркую погоду, но с дождями. Будем выпускать предупреждение об аномальной жаре с 21 по 26 июня, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — По области с 21 июня может быть жара до +34 градусов, и даже выше по юго-западу региона до +36 градусов.

Завтра, 20 июня, в Новосибирске ночью будет преимущественно без осадков и +10...+12 градусов, днем кратковременный дождь с грозой и +19...+21 градусов. Ветер южный 4–9 м/с.

В пятницу, 21 июня, кратковременный дождь, местами гроза. В темное время суток будет +13...+15 градусов, в светлое время суток +26...+28 градусов. Ветер южный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

22 июня, в субботу, в ночные часы кратковременный дождь, гроза и ожидается +18...+20 градусов, в дневные часы преимущественно без осадков, а температура +30...+32 градусов. Ветер южный 4–9 м/с.

Новосибирцы дождались жары и настоящего лета, но у дачников вновь добавилось хлопот. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару, чтобы сохранить свой огород.

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