Пошли подосиновики: новосибирцы везут из леса грибы с оранжевыми шляпками — где они их собирают

Грибочки из Тогучинского района Источник: Ирина Ротиловская, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











В лесах Новосибирской области грибники начали находить съедобные грибы с яркими шляпками. В ожидании белых грибов они собирают подосиновики.

В основном сообщения о находках приходят из Тогучинского и Искитимского районов. Фотографиями грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

Подосиновик — съедобный и очень вкусный гриб. Похож на подберезовик, но шляпка яркая, а срез со временем синеет.

Грибочки из Искитимского района Источник: Константин Зеленцов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Отличительная черта подосиновиков — яркая шляпка Источник: Константин Зеленцов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Очень крепкий гриб! Источник: Наталья Чикарева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











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