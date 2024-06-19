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Лето По грибы, по ягоды Пошли подосиновики: новосибирцы везут из леса грибы с оранжевыми шляпками — где они их собирают

Пошли подосиновики: новосибирцы везут из леса грибы с оранжевыми шляпками — где они их собирают

Их пока немного

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Грибочки из Тогучинского района

В лесах Новосибирской области грибники начали находить съедобные грибы с яркими шляпками. В ожидании белых грибов они собирают подосиновики.

В основном сообщения о находках приходят из Тогучинского и Искитимского районов. Фотографиями грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

Подосиновик — съедобный и очень вкусный гриб. Похож на подберезовик, но шляпка яркая, а срез со временем синеет.

Грибочки из Искитимского района
Отличительная черта подосиновиков — яркая шляпка
Очень крепкий гриб!

Как только в конце мая начинается теплая погода, грибники готовы на всё в спорах о свинушках или, как их еще называют, коровниках. Разбираемся, как гриб способен разрушать эритроциты и есть ли съедобные виды среди свинушек.

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