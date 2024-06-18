Сверкают молнии, бьет град: мощный ливень с грозой начались в Новосибирске — онлайн с улиц

В Новосибирске сегодня, 18 июня, около 8:50 началась гроза. Мощный ливень быстро превратил дороги в реки. Смотрим, что происходит в городе в режиме онлайн.
— Перекрёсток Мичурина и Писарева. Трамваи не знают как ехать, — отметил читатель НГС.
Настоящие реки на дорогах.
Град в Дзержинском районе.
Фото от читателей.
Немного фото с улиц.
Река на Октябрьской магистрали.
Центр города в воде.
Град был очень ощутимым.
Возле ГСК на улице Серебренниковская, 2б сейчас совсем непросто.
Автомобилистам сейчас тоже непросто.
И еще одно видео урагана от читательницы.
— Народ предпочитает опоздать чем идти под этот ливень, — отметил корреспондент НГС Виктор Бобровников.
И самый настоящий ураган.
В городе град.