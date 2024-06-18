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Лето онлайн-трансляция Сверкают молнии, бьет град: мощный ливень с грозой начались в Новосибирске — онлайн с улиц

Сверкают молнии, бьет град: мощный ливень с грозой начались в Новосибирске — онлайн с улиц

Присылайте свои фото и видео

6 999
19 комментариев

В Новосибирске сегодня, 18 июня, около 8:50 началась гроза. Мощный ливень быстро превратил дороги в реки. Смотрим, что происходит в городе в режиме онлайн.

Присылайте свои фото и видео!
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Александра Бруня

— Перекрёсток Мичурина и Писарева. Трамваи не знают как ехать, — отметил читатель НГС.

Александра Бруня

Настоящие реки на дорогах.

Александра Бруня

Град в Дзержинском районе.

Александра Бруня

Фото от читателей.

Александра Бруня

Немного фото с улиц.

Александра Бруня

Река на Октябрьской магистрали.

Александра Бруня

Центр города в воде.

Александра Бруня

Град был очень ощутимым.

Александра Бруня

Возле ГСК на улице Серебренниковская, 2б сейчас совсем непросто.

Александра Бруня

Автомобилистам сейчас тоже непросто.

Александра Бруня

И еще одно видео урагана от читательницы.

Александра Бруня

— Народ предпочитает опоздать чем идти под этот ливень, — отметил корреспондент НГС Виктор Бобровников.

Александра Бруня

И самый настоящий ураган.

Александра Бруня

В городе град.

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