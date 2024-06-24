НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 744мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Репортаж из села, где жил барнаульский маньяк

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Автохамы объяснились
Баттл Сибири и Урала
В школу через магистраль
Последние квартиры в ипотеку
В доме лопнула стена
Поступила в вуз в Австрии
НГС в Telegram
Лето По грибы, по ягоды Начался сбор белых грибов — где новосибирцы находят первые боровики

Начался сбор белых грибов — где новосибирцы находят первые боровики

Грозы дали свой небольшой результат

178
Написать комментарий
Жара не остановила заядлых грибников от похода в лес

Новосибирцы начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры, но они очень радуют тех, кто возвращается из леса. Своими находками грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

Смотрим, кто и где уже смог найти боровики.

Грибочки из леса в Первомайском районе города

— Даже в такую жару сорвалась душа в рай! Вообщем результат не ого-го, но для того чтоб душа пела и плясала и этого достаточно. Мой лес! Любимый Первомайский лес! — отметила пользовательница Марина Владимирова.

Один грибочек сейчас тоже большая удача!
Крепыши из Октябрьского района
Из леса в сторону Гусинобродского шоссе

Белый гриб — самая желанная находка для любого грибника. Но в этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.

ПО ТЕМЕ
Грибы Тихая охота Лес Белые грибы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  54

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Graff,  34

Наталья,  45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление