Начался сбор белых грибов — где новосибирцы находят первые боровики

Жара не остановила заядлых грибников от похода в лес Источник: Марина Владимирова, Грибы и грибные места Новосибирск НСО / Vk.com











Новосибирцы начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры, но они очень радуют тех, кто возвращается из леса. Своими находками грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».

Смотрим, кто и где уже смог найти боровики.

Грибочки из леса в Первомайском районе города Источник: Марина Владимирова, Грибы и грибные места Новосибирск НСО / Vk.com











— Даже в такую жару сорвалась душа в рай! Вообщем результат не ого-го, но для того чтоб душа пела и плясала и этого достаточно. Мой лес! Любимый Первомайский лес! — отметила пользовательница Марина Владимирова.

Один грибочек сейчас тоже большая удача! Источник: Алеся Слепченко, Грибы и грибные места Новосибирск НСО / Vk.com











Крепыши из Октябрьского района Источник: Галина Незнамова, Грибы и грибные места Новосибирск НСО / Vk.com











Из леса в сторону Гусинобродского шоссе Источник: Марина Кайгородова, Грибы и грибные места Новосибирск НСО / Vk.com









