Начался сбор белых грибов — где новосибирцы находят первые боровики

Новосибирцы начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры, но они очень радуют тех, кто возвращается из леса. Своими находками грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте».
Смотрим, кто и где уже смог найти боровики.
— Даже в такую жару сорвалась душа в рай! Вообщем результат не ого-го, но для того чтоб душа пела и плясала и этого достаточно. Мой лес! Любимый Первомайский лес! — отметила пользовательница Марина Владимирова.
Белый гриб — самая желанная находка для любого грибника. Но в этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.