Первые сборы: в новосибирских лесах начала спеть земляника — карта самых ягодных мест

Ягодка из Борового Источник: Алена Коваль, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











В Новосибирской области в лесах начала спеть земляника. В прошлом году к этому времени горожане везли целые ведра, а сейчас находят только немного ягод. Впрочем, при такой жаре она может поспеть уже к этим выходным.

О начале сбора ягод пишут пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».



Мы подготовили карту, где чаще всего собирают ягоду новосибирцы. Сезон сбора земляники начинается с третьей декады июня и идет до середины июля, а вот полевая клубника появится намного позже. Обычно ее начинают собирать с середины июля.

Землянику можно найти в борах Источник: Юрий Орлов / NGS.RU









