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Лето По грибы, по ягоды Первые сборы: в новосибирских лесах начала спеть земляника — карта самых ягодных мест

Первые сборы: в новосибирских лесах начала спеть земляника — карта самых ягодных мест

На этих выходных уже можно будет отправляться за урожаем

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2 комментария
Ягодка из Борового

В Новосибирской области в лесах начала спеть земляника. В прошлом году к этому времени горожане везли целые ведра, а сейчас находят только немного ягод. Впрочем, при такой жаре она может поспеть уже к этим выходным.

О начале сбора ягод пишут пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

Мы подготовили карту, где чаще всего собирают ягоду новосибирцы. Сезон сбора земляники начинается с третьей декады июня и идет до середины июля, а вот полевая клубника появится намного позже. Обычно ее начинают собирать с середины июля.

Землянику можно найти в борах

Новосибирцы начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры, но они очень радуют тех, кто возвращается из леса. В этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.

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