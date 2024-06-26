Первые сборы: в новосибирских лесах начала спеть земляника — карта самых ягодных мест

В Новосибирской области в лесах начала спеть земляника. В прошлом году к этому времени горожане везли целые ведра, а сейчас находят только немного ягод. Впрочем, при такой жаре она может поспеть уже к этим выходным.
О начале сбора ягод пишут пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».
Мы подготовили карту, где чаще всего собирают ягоду новосибирцы. Сезон сбора земляники начинается с третьей декады июня и идет до середины июля, а вот полевая клубника появится намного позже. Обычно ее начинают собирать с середины июля.
Новосибирцы начали собирать первые белые грибы. Пока это единичные экземпляры, но они очень радуют тех, кто возвращается из леса. В этом году придется ждать их массового появления чуть дольше. Объясняем, в чём разница между видами белых грибов, как их правильно собирать и когда же они появятся.