«У нас их три вида»: где искать белые грибы в Новосибирской области и как их правильно чистить

Грибной сезон в этом году начался позже, чем обычно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские грибники дождались ночной прохлады и проливных дождей — такая погода подстегнула рост самых желанных грибов. Чтобы собрать белый гриб, нужно понимать, где его искать. Мы поговорили с экспертом, какие его виды можно найти в Новосибирской области и посмотрели, что уже удалось собрать грибникам.

В каких лесах растут белые грибы

В Новосибирской области можно найти три вида белого гриба. Белый гриб настоящий (Boletus edulis) — растет с елью, березой, сосной. Белый гриб сетчатый (Boletus reticulatus) можно найти под березой и смешанных с сосной лесах. Белый гриб сосновый (Boletus pinophilus) — боровик. Его можно встретить только в сосновых и еловых лесах.

Это настоящий белый гриб Источник: Mycology.su











— Основной массив белых грибов растет у нас именно в березовых лесах, где можно найти и сетчатый вид и настоящий. Грибы любят толстые деревья, предпочитают старые леса. Чтобы начать плодоносить, им нужно, чтобы дерево-хозяин было очень старое. В молодых посадках белых грибов не найти, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сосновый гриб можно найти в наших борах — Кудряшовском, Караканском, Сузунском.

Она добавила, что между тремя видами белых грибов нет разницы ни во вкусе, ни в запахе.

Как чистить белые грибы

Белые грибы чистить намного легче, чем маслята и грузди. В первую очередь нужно удалить загрязнения и соринки со шляпки. Обычно достаточно слегка протереть ее тряпкой.

— Ножом аккуратно счистить загрязнения на ножке. Если гриб выкручивали, то нужно подрезать низ, — советует эксперт. — Замачивать надолго белые грибы нет необходимости.

После предварительной чистки белые грибы отправляют или в блюда, или на заморозку, или на сушку. Также с ними можно делать заготовки на зиму.

Где собирать белые грибы в Новосибирской области

У соснового белого грибы шляпка более темного, насыщенного цвета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас белые грибы чаще всего находят в Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Колыванском районах. Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

Смотрим, что им удалось собрать (и немного завидуем).

Собраны в Тогучинском районе у поселка Горный Источник: Ольга Поташникова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com

Собраны в околках у СНТ «Дубрава» Источник: Юлия Шалыгина, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com

И опять Тогучинский район! Источник: Евгений Ломов, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com

Грибами радует Караканский бор Источник: Вика Власова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com

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