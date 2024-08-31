«Под эту песню слэмились семилетние»: как Пушной зажег в Новосибирске — он приветствовал ученых и пел песни из «Смешариков»

Концерт не продлился и двух часов, но и артист, и публика выложились на 100% Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В пятницу, 30 августа, в рамках фестиваля «Техноарт» (0+) прошло одно из самых ожидаемых (судя по собравшейся толпе) выступлений — мастер-класс и последующий концерт музыканта и телеведущего Александра Пушного. Пришли послушать бывшего КВНщика взрослые и дети, седобородые пенсионеры, и конечно, журналисты НГС.

Кто пришел на Пушного

То, что на вечернем концерте будет жарко, становится понятно уже в тот момент, когда еще до окончания рабочего дня на мастер-класс артиста собираются не десятки, а скорее сотни людей. Понятное дело, школьники и студенты, для которых пятница — последний день каникул, но совершенно точно есть и те, кто из возраста ежедневной учебы давным-давно вышел.

Толпа не расходится и после окончания познавательной части мероприятия. Кто-то остается на музыкальный квиз, публика постарше и побогаче мигрирует в сторону Гастрохола, где можно и перекусить и погреться. Фанаты держат первый ряд, параллельно заводя друг друга.

Пушной определенно поет не для конкретного поколения Источник: Анна Скок / NGS.ru











Вообще описать одним или даже двумя словами аудиторию Александра Пушного не получится, как ни старайся. Складывается впечатление, что на площадке у кинотеатра «Победа» собрались и те, кто полюбил шоумена, посмотрев детскую научно-популярную программу «Галилео» (причем не в 2007-м, а в 2015 году), и зрители «6 кадров» и «О.С.П. студии», соведущим которых он регулярно становился, и поклонники его странноватых, но талантливых и очень смешных песен из середины нулевых. Похоже, в толпе даже те, кто застал на телеэкране знаменитую КВНовскую пародию на Стинга, «мальчика простого и босоногого», который жил на «Темзе-матушке реке» в более чем сознательном возрасте: в первом ряду у ограждения — пожилой седовласый джентльмен.

Пушной зажег в Новосибирске Источник: Анна Скок, Семён Громов NGS.ru

И совершенно точно вся эта разношерстная компания — от 12-летних мальчишек, кидающих «козу» с азартом рокеров, до элегантных пар, получает от встречи с артистом ни с чем не сравнимое удовольствие.

Александр Пушной исполнял каверы Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











На балконе жилого дома на Ленина легко заменить сосредоточенного мужчину средних лет, по домашнему одетого в футболку и трусы-семейники. Понять, наслаждается он музыкой или, по примеру соседей негодует, что всю неделю многоэтажки с утра и до вечера вибрируют от громкой музыки, не получается. Пока он не уходит в квартиру, чтобы вернуться одетым потеплее.

Песни, каверы, мэш-апы

Свой концерт артист посвятил будущим ученым. Среди публики они точно были: послушать Пушного пришли и студенты, и школьники Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Набивать себе цену Пушной точно не пытается: легкая сдвижка начала концерта — следствие задержки всего расписания, а не намерения звезды послушать, как его вызывают из толпы. Тем не менее, орут слушатели все равно с огромным энтузиазмом.

— Сегодня то, что у нас проходит в научно-популярном смысле, требует, чтобы время двигалось вперед, — начинает выступление артист. — Время будет двигаться вперед только благодаря тем людям, которые занимаются наукой, делают нашу жизнь лучше. Так что за всех будущих ученых, которые здесь сегодня собрались. И… are you ready?

Публика готова уже давно. Первые ноты симфонии Свиридова приветствуют таким восторженным визгом, что подошел бы и самым известным рок-хитам.

Одним из гитаристов на концерте был музыкант и блогер Александр Зилков Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Начало, определенно, гениальное: в нем и стилистика истинно новосибирского авангардного драйва 20-х годов, и озвученное устремление в будущее, и вместе с ним легкий флер ностальгии для тех, кто застал ту самую заставку программы «Время». Если знать, что в перестройку музыкальную тему меняли, назвав приметой тоталитарного времени, но потом по многочисленным просьбам зрителей вернули назад, возможных смыслов становится еще больше.

За мощными рифами узнаваемые аккорды звучат настолько актуально, что слушатели буквально в экстазе.

- Пушно-ой! – радостно кричит юная барышня где-то за первым рядом.

Спеть в рокобработке Высоцкого — непросто. Но превратить в рок-хит «Забирай меня скорей» — уже задачка со звездочкой Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Дальше концерт идет более предсказуемо: каверы (от Высоцкого, Цоя и Twisted Sisters) до песен из советского кино и советской же попсы, но все в мощной, бьющей не по ушам, а в самое сердце рок-обработке.

«Зал» Пушной держит, как опытный шоумен: не уходит переодеваться, если нужно выдохнуть хотя бы на секунду, а шутит и вовлекает в пение публику. Песни, кажется, специально выбирает самые известные: его аудитория подпевает и «Зеленоглазому такси», и хулиганскому треку из мультика «Смешарики».

— Я видел, как под эту песню слэмились семилетние, — шутит Александр Пушной.

Но кажется, он и сам немного заложник своей разношерстной и очень цивильной публики.

— Я ждал песни про большие сиськи, катастрофически ждал, — смеется уже после окончания концерта новосибирец Виктор, который слушать Пушного пришел вместе с женой. — Но, конечно, он просто зажег. Мне очень понравилось.

Несмотря на вполне себе осеннее похолодание, получилось очень жарко Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Почему не очень пристойные, но фантастически смешные песни не звучали, легко понять: и мероприятие официальное, и кругом сплошные дети. Даже барабанщик Пушного Даня Болотин — и тот подросток.

Даже абсолютно травоядная и предельно позитивная «Улыбаемся и машем», которую не спеть было определенно нельзя, слегка мутирует в сторону современности.

— Ничего уже без ВПНа не открывается, — ловко шутит Александр Пушной по сюжету песни.

Понятное дело, тут уже не до парикмахера, который никому не нужен в рифму, и не до гимна всех наемных работников «Кто вы, я вас не знаю, идите туда же, с чем рифмуется парикмахер».

Да и время уже ушло вперед.

Концерт закончился до 10 часов, и это к лучшему: несмотря на качество исполнения, жильцы домов на Ленина от фестиваля к пятнице несколько подустали Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











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