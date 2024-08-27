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Осень Жара до +28 градусов и мокрый снег: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь

Жара до +28 градусов и мокрый снег: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь

Похолодание придет в середине месяца

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5 комментариев

Такая картина возможна уже в конце сентября

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. Холод придет в регион не сразу.

В первой декаде сентября температура воздуха будет колебаться ночью от +3… +8 градусов (местами заморозки до -3 градусов) до +8… +13 градусов, днем — от +10… +15 градусов до +18… +23 градусов (по востоку до +28 градусов). Дожди и грозы ожидаются в большинстве дней декады.

— Во второй декаде в ночные часы будет +3… +8 градусов (местами заморозки -5… 0 градусов), в дневные часы — +8… +13 градусов (в отдельные дни до +18 градусов). Дожди пройдут в отдельные дни декады, — дали предварительный прогноз синоптики.

В третьей декаде колебания температуры воздуха в темное время суток составит от 0… +5 градусов (местами -5… 0 градусов) до +5… +10 градусов, днем — от +3… +8 градусов до +10… +15 градусов). Дожди, в отдельные дни с мокрым снегом, ожидаются в большинстве дней декады.

В Новосибирске до конца этой рабочей недели будет прохладная и дождливая погода. Всю неделю будет местами небольшой дождь.

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Комментарии
5
ЗЕФИРка
27 августа 2024, 15:33
Лето задержалось на месяц! Буду ждать теплый сентябрь!
Гость
27 августа 2024, 15:36
На послезавтрашний день они угадывают в вероятностью процентов в 60. Но замахиваются на долгосрочные прогнозы.
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