Жара до +28 градусов и мокрый снег: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь

Такая картина возможна уже в конце сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. Холод придет в регион не сразу.

В первой декаде сентября температура воздуха будет колебаться ночью от +3… +8 градусов (местами заморозки до -3 градусов) до +8… +13 градусов, днем — от +10… +15 градусов до +18… +23 градусов (по востоку до +28 градусов). Дожди и грозы ожидаются в большинстве дней декады.

— Во второй декаде в ночные часы будет +3… +8 градусов (местами заморозки -5… 0 градусов), в дневные часы — +8… +13 градусов (в отдельные дни до +18 градусов). Дожди пройдут в отдельные дни декады, — дали предварительный прогноз синоптики.

В третьей декаде колебания температуры воздуха в темное время суток составит от 0… +5 градусов (местами -5… 0 градусов) до +5… +10 градусов, днем — от +3… +8 градусов до +10… +15 градусов). Дожди, в отдельные дни с мокрым снегом, ожидаются в большинстве дней декады.

В Новосибирске до конца этой рабочей недели будет прохладная и дождливая погода. Всю неделю будет местами небольшой дождь.