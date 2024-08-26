НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

ю-з.

 744мм 70%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61

Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Лето Дожди и +11 градусов: когда в Новосибирске станет теплее — прогноз до конца недели

Дожди и +11 градусов: когда в Новосибирске станет теплее — прогноз до конца недели

Всю неделю в городе будет дождливая погода

306
Написать комментарий

В городе часто будут дожди

В Новосибирске до конца рабочей недели будет прохладная и дождливая. Всю неделю будет местами небольшой дождь. Прогноз на три дня дали в Западно-сибирском метеоцентре.

— Погода у нас существенно не меняется. Будет как сегодня: дождик, а потом перерыв. К концу недели облачности будет становиться в сутках все меньше. Такая ситуация пока сохраняется у нас до конца рабочей недели, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Всю неделю ночные температуры будут +11…+13 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.

Во вторник, 27 августа, днем обещают +17…+19 градусов. Ветер поменяется на западный 2-7 м/с.

В среду, 28 августа, температура днем +18…+20 градусов. Направление ветра будет северо-западным 2-7 м/с.

В четверг, 29 августа, дневная температура поднимется до +21…+23 градуса. Ветер поменяет направление на юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Как добавила начальница отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, к четвергу в городе будет больше солнца.

До осени осталось меньше недели. Погодные сервисы уже составили предварительный прогноз на сентябрь. Возможно, к концу месяца в Новосибирске температура опустится ниже 0 градусов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление