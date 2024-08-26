Дожди и +11 градусов: когда в Новосибирске станет теплее — прогноз до конца недели

В городе часто будут дожди Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске до конца рабочей недели будет прохладная и дождливая. Всю неделю будет местами небольшой дождь. Прогноз на три дня дали в Западно-сибирском метеоцентре.

— Погода у нас существенно не меняется. Будет как сегодня: дождик, а потом перерыв. К концу недели облачности будет становиться в сутках все меньше. Такая ситуация пока сохраняется у нас до конца рабочей недели, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Всю неделю ночные температуры будут +11…+13 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.

Во вторник, 27 августа, днем обещают +17…+19 градусов. Ветер поменяется на западный 2-7 м/с.

В среду, 28 августа, температура днем +18…+20 градусов. Направление ветра будет северо-западным 2-7 м/с.

В четверг, 29 августа, дневная температура поднимется до +21…+23 градуса. Ветер поменяет направление на юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Как добавила начальница отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова, к четвергу в городе будет больше солнца.

До осени осталось меньше недели. Погодные сервисы уже составили предварительный прогноз на сентябрь. Возможно, к концу месяца в Новосибирске температура опустится ниже 0 градусов.