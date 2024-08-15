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Осень До -4 градусов и ежедневные дожди: сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь

До -4 градусов и ежедневные дожди: сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь

Снегопадов в первый месяц осени ждать не стоит

2 247
5 комментариев
В сентябре не ожидается сильных перепадов температуры

До наступления осень осталось чуть больше двух недель. Погодные сервисы уже составили предварительный прогноз на сентябрь. Возможно, к концу месяца в Новосибирске температура опустится ниже 0 градусов.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за 10 лет. Ожидается, что дневные температуры в городе составят +9...+20 градусов, а ночные +5...+13 градусов. Также в сентябре возможны дожди.

В конце сентября возможно похолодание до +5 градусов

Сайт RusMeteo прогнозирует похолодание к концу месяца, а в первую неделю сентября возможны ежедневные дожди. 24 сентября температура может опуститься до +7 градусов. В начале месяца сервис прогнозирует тепло до +22 градусов.

26 сентября температура ночью может опуститься до -3 градусов

Сервис «У Зонта» предупреждает о том, что в первой половине месяца температура составит +11...+22 градуса. В конце сентября ожидается похолодание до -4 градусов.

С 23 по 30 сентября, согласно прогнозу, температура днем в Новосибирске составит от -4 до +9 градусов

Ранее синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду августа. В Новосибирской области ожидаются перепады температуры от +7 до +32 градусов.

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Комментарии
6
Grape Reflection 🍇
15 августа 2024, 14:05
Снова птицы в стаи собираются Ждёт их за моря дорога дальняя Яркое весёлое зелёное До свиданья лето, до свидания 😁
Grape Reflection 🍇
15 августа 2024, 14:32
Я понял что она не умная когда она присоединилась к неправильной стороне истории
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