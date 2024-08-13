От +7 до +32 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду августа

Вторая декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса, сообщили новосибирские синоптики. Среднедекадная температура составит +17... +20 градусов.
— Преобладающая температура воздуха ночью +13... +17 градусов, днем +22... +27 градусов, в середине декады до +32 градусов. В начале в ночные часы похолодание до +7... +12 градусов, в дневные — +17... +22 градуса. Кратковременные дожди и грозы предполагаются в большинстве дней декады, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дегтярева, синоптик первой категории «Западно-Сибирского УГМС».
В Новосибирск осадки придут после 16 августа.
Вчера утром, 12 августа, синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до +5,6 градуса.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.