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Прогноз погоды на вторую декаду августа

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Лето От +7 до +32 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду августа

От +7 до +32 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду августа

В Новосибирск осадки придут после 16 августа

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1 комментарий
Будет жарко, но дождливо

Вторая декада августа в Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса, сообщили новосибирские синоптики. Среднедекадная температура составит +17... +20 градусов.

— Преобладающая температура воздуха ночью +13... +17 градусов, днем +22... +27 градусов, в середине декады до +32 градусов. В начале в ночные часы похолодание до +7... +12 градусов, в дневные — +17... +22 градуса. Кратковременные дожди и грозы предполагаются в большинстве дней декады, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дегтярева, синоптик первой категории «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирск осадки придут после 16 августа.

Вчера утром, 12 августа, синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до +5,6 градуса.

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Комментарии
1
Гость
13 августа 2024, 08:41
Хоть какая-то отдушина
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