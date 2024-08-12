Похолодание до +5,6 градуса пришло в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

В Новосибирске зафиксировали температуру +10,4 градуса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 12 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до +5,6 градуса. Публикуем карту самых холодных мест региона.



По данным «Западно — Сибирского УГМС», утром в Здвинске было холоднее всего, температура там опустилась до +5,6 градуса, также низкую температуру зафиксировали в Каргате и Чулыме, там показатели опустились до +6,4 градуса и +6,9 градуса соответственно. В селах Довольное и Убинское чуть потеплее, там температура опустилась до +7,7 градуса и +7,8 градуса.

В самом Новосибирске сейчас +12,6 градуса, а в соседнем Искитиме температура составляет +10,4 градуса.

Холоднее всего было в Здвинске Источник: ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС»











Сегодня днем в Новосибирске синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков, температура днем поднимется до +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Недавно НГС изучил прогноз погоды на рабочую неделю, ожидается, что на один день в город вернется жара.