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Лето Похолодание до +5,6 градуса пришло в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

Похолодание до +5,6 градуса пришло в Новосибирскую область — карта самых холодных районов

Непогода затронула западную часть региона

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1 комментарий
В Новосибирске зафиксировали температуру +10,4 градуса

Утром 12 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в отдельных районах температура опустилась до +5,6 градуса. Публикуем карту самых холодных мест региона.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», утром в Здвинске было холоднее всего, температура там опустилась до +5,6 градуса, также низкую температуру зафиксировали в Каргате и Чулыме, там показатели опустились до +6,4 градуса и +6,9 градуса соответственно. В селах Довольное и Убинское чуть потеплее, там температура опустилась до +7,7 градуса и +7,8 градуса.

В самом Новосибирске сейчас +12,6 градуса, а в соседнем Искитиме температура составляет +10,4 градуса.

Холоднее всего было в Здвинске

Сегодня днем в Новосибирске синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков, температура днем поднимется до +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Недавно НГС изучил прогноз погоды на рабочую неделю, ожидается, что на один день в город вернется жара.

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Комментарии
1
Гость
12 августа 2024, 09:37
Только на вашем сайте до сих пор +10, на всех остальных +16, зато о погоде несколько раз в день пишите.
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