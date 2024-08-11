Один день жары и затяжные ливни: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Погода в Новосибирске настраивается на осенний лад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск в начале новой рабочей недели на один день вернется жара, ожидаются и небольшие дожди. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую неделю.



Так, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, возможны туманы. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Днем осадков также не ожидается, температура будет колебаться от +19 до +24 градусов.



В ночь на вторник, 13 августа, местами ожидаются небольшие дожди. В ночные часы столбик термометра будет колебаться от +9 до +14 градусов. Днем ожидается усиление ветра, его скорость достигнет 14 метров в секунду. Температура будет колебаться от +23 до +28 градусов.



По данным сервиса Gismeteo, в ночь на понедельник, 12 августа, ожидается небольшой дождь. Температура составит +12 градусов ночью, днем до +20 градусов.



Во вторник потеплеет, ночью все те же +12 градусов, днем до +25 градусов, переменная облачность.

Дожди будут идти большую часть недели, самые интенсивные — в пятницу Источник: Gismeteo.ru











По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на понедельник, 12 августа, ожидаются небольшие дожди, температура составит +13 градусов. Днем потеплеет до +20 градусов.



В ночь на вторник, 13 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, температура поднимется до +17 градусов, днем — до +24 градусов, без осадков.

Столбик термометра поднимется до +28 градусов в среду Источник: dzen.ru/pogoda









