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Жара и затяжные ливни — прогноз погоды на неделю

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Город Один день жары и затяжные ливни: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Один день жары и затяжные ливни: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Осадки сохранятся большую часть недели

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3 комментария
Погода в Новосибирске настраивается на осенний лад

В Новосибирск в начале новой рабочей недели на один день вернется жара, ожидаются и небольшие дожди. Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов на предстоящую неделю.

Так, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на понедельник, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, возможны туманы. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Днем осадков также не ожидается, температура будет колебаться от +19 до +24 градусов.

В ночь на вторник, 13 августа, местами ожидаются небольшие дожди. В ночные часы столбик термометра будет колебаться от +9 до +14 градусов. Днем ожидается усиление ветра, его скорость достигнет 14 метров в секунду. Температура будет колебаться от +23 до +28 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в ночь на понедельник, 12 августа, ожидается небольшой дождь. Температура составит +12 градусов ночью, днем до +20 градусов.

Во вторник потеплеет, ночью все те же +12 градусов, днем до +25 градусов, переменная облачность.

Дожди будут идти большую часть недели, самые интенсивные — в пятницу

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на понедельник, 12 августа, ожидаются небольшие дожди, температура составит +13 градусов. Днем потеплеет до +20 градусов.

В ночь на вторник, 13 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, температура поднимется до +17 градусов, днем — до +24 градусов, без осадков.

Столбик термометра поднимется до +28 градусов в среду

Ранее мы узнали уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске. Температуры будут колебаться от +3 до +30 градусов.

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Комментарии
3
Гость
11 августа 2024, 16:41
мы шашлычину мутим и пивас
Гость
11 августа 2024, 16:39
Доброе утро. Вы в целом как?
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