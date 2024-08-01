От +30 до +3 градусов: изучаем уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске

В августе возможны частые дожди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в августе возможны резкие перепады температур, к концу месяца может похолодать до +3 градусов. Рассказываем подробнее о прогнозах от погодных сервисов на последний летний месяц.



По информации сайта «Яндекс.Погода», до 21 августа дневные температуры будут держаться на уровне +20...+29 градусов. После этого начнется снижение, и в конце месяца в Новосибирске ожидается +11...+19 градусов. Ночные температуры в течение всего августа составят +9...+20 градусов.

В конце месяца возможны дожди Источник: yandex.ru/pogoda











Gismeteo прогнозирует жаркую погоду и дожди в первой декаде августа, когда днем температуры поднимутся до +26...+30 градусов. С 12 августа и до конца месяца, согласно прогнозу, дневные температуры в городе будут держаться на уровне +18...+22 градусов. Конец августа ожидается дождливым.

Сайт прогнозирует ночные температуры от +10 до +20 градусов Источник: gismeteo.ru











По прогнозу сервиса «У зонта», до 11 августа в Новосибирске дневные температуры составят +22...+28 градусов, ночные +14...+19 градусов. После этого начнется постепенное снижение. При этом возможен резкий перепад: 30 августа сайт прогнозирует температуру днем в +23 градуса, а 31 августа — уже +5 градусов. Ночью в последний день лета возможно похолодание до + 3 градусов.

Во второй половине месяца ожидается +16...+29 градусов Источник: avgust.u-zonta.ru











Ранее предварительный прогноз на август подготовили новосибирские синоптики. В регионе ожидается температура на уровне нормы, а на востоке области — выше на 1–2 градуса.