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Лето От +30 до +3 градусов: изучаем уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске

От +30 до +3 градусов: изучаем уточненный прогноз погоды на август в Новосибирске

В начале месяца возможна жара

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9 комментариев
В августе возможны частые дожди

В Новосибирске в августе возможны резкие перепады температур, к концу месяца может похолодать до +3 градусов. Рассказываем подробнее о прогнозах от погодных сервисов на последний летний месяц.

По информации сайта «Яндекс.Погода», до 21 августа дневные температуры будут держаться на уровне +20...+29 градусов. После этого начнется снижение, и в конце месяца в Новосибирске ожидается +11...+19 градусов. Ночные температуры в течение всего августа составят +9...+20 градусов.

В конце месяца возможны дожди

Gismeteo прогнозирует жаркую погоду и дожди в первой декаде августа, когда днем температуры поднимутся до +26...+30 градусов. С 12 августа и до конца месяца, согласно прогнозу, дневные температуры в городе будут держаться на уровне +18...+22 градусов. Конец августа ожидается дождливым.

Сайт прогнозирует ночные температуры от +10 до +20 градусов

По прогнозу сервиса «У зонта», до 11 августа в Новосибирске дневные температуры составят +22...+28 градусов, ночные +14...+19 градусов. После этого начнется постепенное снижение. При этом возможен резкий перепад: 30 августа сайт прогнозирует температуру днем в +23 градуса, а 31 августа — уже +5 градусов. Ночью в последний день лета возможно похолодание до + 3 градусов.

Во второй половине месяца ожидается +16...+29 градусов

Ранее предварительный прогноз на август подготовили новосибирские синоптики. В регионе ожидается температура на уровне нормы, а на востоке области — выше на 1–2 градуса.

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Комментарии
9
Марпл Это Я
1 августа 2024, 09:36
Хотелось бы на первы учебный день тепло и солнышко. 🙂 и вообще я так хочу, чтобы лето не кончааалось 🌸
Ханна Намити
1 августа 2024, 09:22
Огромная работа проведена! Сделаны скиншоты с разных сайтов о погоде!!!))))
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