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Происшествия «Скончался в реанимации»: в больнице Бердска погиб мотоциклист — он попал в ДТП с автомобилем

«Скончался в реанимации»: в больнице Бердска погиб мотоциклист — он попал в ДТП с автомобилем

Об этом сообщили в Госавтоинспекции

379
2 комментария

Мотоциклист скончался в реанимации ЦРБ Бердска

31 августа после ДТП в Бердске погиб мотоциклист. Он умер в реанимации, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

— В 22:00 водитель мотоцикла скончался в реанимации ЦРБ города Бердска, — объяснили в ведомстве.

Издание «Свидетель» со ссылкой на Госавтоинспекцию Бердска сообщает, что авария произошла в 17:10 часов у дома №29 по улице Красный Сокол.

Водитель автомобиля «Мазда» ехал по улице по улице Красный Сокол в направлении Морской, и при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Хонда» — тот ехал во встречном направлении.

31 августа в Ордынском районе погиб мотоциклист. Он врезался в автомобиль Toyota Wish.

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ДТП Новосибирская область Смертельное ДТП Бердск
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Комментарии
2
Гость
1 сентября 2024, 01:08
Хрустят ребята....
Гость
1 сентября 2024, 01:13
Ясно всем, что это опасно на мотоцикле при таком движении, почему же они рискуют жизнью.
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