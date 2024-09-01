«Скончался в реанимации»: в больнице Бердска погиб мотоциклист — он попал в ДТП с автомобилем

31 августа после ДТП в Бердске погиб мотоциклист. Он умер в реанимации, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
— В 22:00 водитель мотоцикла скончался в реанимации ЦРБ города Бердска, — объяснили в ведомстве.
Издание «Свидетель» со ссылкой на Госавтоинспекцию Бердска сообщает, что авария произошла в 17:10 часов у дома №29 по улице Красный Сокол.
Водитель автомобиля «Мазда» ехал по улице по улице Красный Сокол в направлении Морской, и при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Хонда» — тот ехал во встречном направлении.
31 августа в Ордынском районе погиб мотоциклист. Он врезался в автомобиль Toyota Wish.