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Криминал эксклюзив Чиновник и забор: на главу сельсовета возбудили уголовное дело — в его окружении говорят о политическом заказе и больших деньгах

Чиновник и забор: на главу сельсовета возбудили уголовное дело — в его окружении говорят о политическом заказе и больших деньгах

Дело против сельского чиновника внезапно возбудили через два года после происшествия

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Почему конфликт нельзя было решить в гражданском суде и потребовалось уголовное дело против чиновника, до конца не ясно

В начале недели следователи возбудили уголовное дело против главы Станционного сельсовета Фанира Хабибуллина. Его обвинили в превышении полномочий. Камнем преткновения в работе чиновника стал забор, некогда огораживавший бывшее садовое товарищество. Глава решил обнести металлическими секциями сельское кладбище, но после демонтажа у них быстро нашёлся «хозяин», который пожаловался силовикам. Один раз в возбуждении уголовного дела ему отказали, но спустя два года за дело взялся главный следователь региона, и теперь демонтаж забора изучают сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов провёл небольшое журналистское расследование и выяснил обстоятельства странной ситуации.

Забор за миллион

Глава Станционного сельсовета Фанир Хабибуллин обычно в СМИ предстаёт в неоднозначном образе: у него очевидный конфликт с сельскими депутатами, прокурорское предписание ему вручают под объективом камеры государственного телеканала, а когда нужно демонтировать забор, он выезжает на место лично и сам грузит металлические секции в машину, пока его на телефон снимают недовольные дачники.

Фанир Хабибуллиин свою вину не признаёт

Последняя ситуация вылилась в возбуждение уголовного дела. 26 августа следователи сообщили, что Фанира Хабибуллина обвиняют в превышении полномочий с наступлением тяжких последствий (п.в ч.3 ст.286 УК РФ). По версии силовиков, в период с августа 2022 года по июль 2023 года чиновник распорядился демонтировать металлический забор, который принадлежал конкретному человеку.

— В результате превышения должностных полномочий собственнику имущества был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, — сообщили в Следственном комитете.

29 августа Новосибирский районный суд отстранил Фанира Хабибуллина от должности главы сельсовета на время расследования и выписал ему целый список запрещенных действий. В частности, чиновнику теперь нельзя являться в здание сельсовета, общаться с сотрудниками, а также выезжать за пределы Новосибирской области.

Гражданское дело, нет?

Пообщаться с Фаниром Хабибуллиным, как и с его адвокатом Александром Скокленко корреспонденту НГС не удалось. Оба, как оказалось, дали подписку о неразглашении деталей уголовного дела. Складывается впечатление, что речь должна идти об ограде какого-то секретного объекта, но нет.

Дело касается забора, который ранее огораживал ДНТ «Райский сад», примыкавшее к территории Станционного сельсовета. В 2020 году дачники выступили с инициативой присоединения к сельсовету. В результате был составлен договор дарения (имеется в распоряжении редакции), согласно которому земли для дачного строительства были переданы во владение сельсовета «со всеми находящимися на них объектами».

— В договоре дарения прописано о передаче всего имущества, находившегося на переданных участках, — подчеркнула в беседе с корреспондентом НГС юрист администрации Станционного сельсовета Ирина Бондарь.

В ноябре 2022 года рабочие приехали демонтировать забор, который к тому моменту фактически разделял территорию сельсовета. По словам Ирины Бондарь, на то было несколько причин. Во-первых, ограждение закрывало удобный въезд для собственников новых, недавно построенных домов в пределах разрастающегося посёлка. Во-вторых, рассматривая ограждение как собственность администрации, было решено использовать металлические секции для решения насущного вопроса.

— На тот момент у нас было предписание от прокуратуры, что мы должны огородить кладбище в посёлке Ленинский. Огородить за счёт своего имущества. Забор — наше имущество, мы его оценили и поставили на баланс. Демонтировали забор, чтобы со временем, когда дорога на Ленинское кладбище будет проложена, там его установить, — пояснила юрист.

В ноябре 2022 года забор разделял ставшую единой территорию Станционного сельсовета

Демонтаж ограждения вызвал бурное возмущение у группы дачников. Один из них, Сергей Пшеницын вообще заявил, что забор — его собственность, а через некоторое время предоставил в администрацию подтверждающие документы. В них сказано, что в январе 2020 года на собрании уполномоченных дачного товарищества было решено передать забор Сергею Пшеницыну по договору дарения. Кроме того, был заключен договор сервитута на участок земли, на котором стоит ограждение.

— Есть одно «но». Сервитут должен был быть зарегистрирован в Росреестре раньше, чем мы зарегистрировали договор дарения на земли ДНТ вместе с имуществом. Сервитут до сих пор не зарегистрирован. Это даёт основания полагать, что договор мог быть составлен задним числом, — заявила Ирина Бондарь.

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Спор, по словам юриста, укладывается в рамки гражданско-правовых отношений, но Сергей Пшеницын решил сразу обратиться в правоохранительные органы. В 2022 году он написал заявление в полицию, в котором указал на признаки самоуправства. Полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.

Два года спустя жалобой внезапно заинтересовались следователи второго отдела по расследованию особо важных дел. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, постановление о возбуждении уголовного дела против Фанира Хабибуллина подписал лично глава регионального управления Следственного комитета Евгений Долгалёв.

Хозяин всея забора

Сергей Пшеницын в разговоре с корреспондентом НГС подтвердил, что забор ему передали по договору дарения на собрании представителей ДНТ, на котором присутствовали председатель и три человека из числа уполномоченных членов товарищества.

— Передали мне этот забор, потому что общество ликвидировалось, забор надо было куда-то девать, на обществе его нельзя было оставлять. Все земельные участки передали в администрацию. Но там есть один очень важный момент, который администрация не афиширует: у них была опись передаваемого имущества, и забора там не было. Мы, соответственно, все встали на защиту этого забора, — заявил Сергей Пшеницын.

Он добавил, что ограждение было демонтировано с трёх сторон, даже со стороны оврага и леса. Он опроверг слова юриста о том, что забор мешал проезду собственников вновь построенных домов: у них, по его словам, есть «свой проезд». На вопрос, почему спор с администрацией не решали в суде, Сергей Пшеницын затруднился ответить.

— Я, честно говоря, не знаю, почему не обратились в суд, — признался мужчина.

Фаниру Хабибуллину запрещено посещать свой рабочий кабинет в администрации

Между тем, ходит несколько версий о том, почему история с забором в Станционном сельсовете всплыла спустя два года после демонтажа. Собеседник корреспондента НГС из числа местных чиновников, попросивший об анонимности, предположил, что уголовное дело против Фанира Хабибуллина имеет признаки политического давления.

— Сейчас в администрации Станционного сельсовета много проектов, которые должны быть реализованы. В следующем году очень большие деньги должны прийти в сельсовет, — намекнул собеседник.

По его мнению, уголовное дело призвано, в первую очередь, максимально затруднить деятельность Фанира Хабибуллина на посту главы. Мера пресечения в виде запрета посещать здание администрации и взаимодействовать с подчинёнными — яркое тому подтверждение. Впоследствии, если суд признает Фанира Хабибуллина виновным по предъявленному обвинению, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

На этой неделе в суд передали уголовное дело против министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при отказе от взыскания банковской гарантии бывшего регоператора по вывозу мусора компании «Экология-Новосибирск». По версии следствия, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Превышение должностных полномочий Суд Сельсовет Чиновник Забор
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Комментарии
2
Гость
30 августа 2024, 07:28
Общество подарило ему забор. Он ждал что кто нибуть его начнёт разбирать. Хитрый план
Гость
30 августа 2024, 07:48
Его заказали? Я боюсь при встрече попросят всех посмотреть)))
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