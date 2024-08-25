«Почему Цукерберг не за решеткой?» Что думают в России о задержании Дурова и что будет с Telegram? Главное к этому часу

Создателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. Об этом сообщает телеканал TF1 INFO. По данным французских СМИ, основная причина ареста — зашифрованные сообщения в мессенджере. Мы собрали всё, что известно о судьбе бизнесмена к этому часу.
Что известно о задержании
Жандармы GTA (воздушная транспортная жандармерия. — Прим. ред.) арестовали предпринимателя в аэропорту Ле Бурже 24 августа. Он прибыл в сопровождении своего телохранителя и помощника. Ранее Павел Дуров находился в Азербайджане, а во Францию летел целенаправленно и планировал быть там минимум один вечер, сообщает Le Figaro.
Бизнесмен был объявлен в розыск за несколько минут до приземления его самолета. Embraer Legacy 600 совершил посадку во французском аэропорту в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Через несколько минут бизнесмен был арестован, сообщает BFMTV.
В чем подозревают Дурова
— На протяжении многих лет [Telegram] стал платформой номер один для организованной преступности, — передает слова следователя TF1.
На основателя мессенджера выписан французский ордер на арест гражданина Франции Павла Дурова за отказ сотрудничать с французскими силовиками. Это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и тяжких преступлений, в том числе против детей. Ордер действует только на территории Франции.
Так как бизнесмен является гражданином Франции, он не подлежит обмену или экстрадиции, сообщили французские СМИ. По данным Forbes, у бизнесмена также есть гражданство ОАЭ, Сент-Китс и Невис на Карибах.
Вечером в воскресенье, 25 августа, в отношении Павла Дурова пройдет суд по избранию меры пресечения. Там ему могут предъявить обвинения сразу по нескольким статьям за преступления, совершенные с помощью Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Его, вероятно, не отпустят из-за того, что у него есть все возможности покинуть страну, сообщил TF1.
Официально французские власти пока не давали информацию об уголовном деле бизнесмена.
Как реагирует биржа
Стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которую выплачивают в Telegram, на бирже сильно упала сразу после новостей о задержании предпринимателя.
В целом TON, по данным торговых площадок, упал к ночи на 15%, затем к утру 25.08 падение прекратилось и сейчас составляет -12,2%, приводит ТАСС данные Binance. Крипта торгуется на отметке 5,9 доллара за один TON.
Реакция РФ
Посольство РФ во Франции пытается прояснить ситуацию с задержанием основателя Telegram.
— В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена, — сообщили в дипмиссии.
Высказалась о задержании Дурова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Уточнив, что посольство России в Париже быстро подключилось к работе, она вспомнила историю с реакцией Запада на попытки блокировки Telegram в России.
— А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО осудили решение российского суда заблокировать Telegram. На Западе звучали и другие аналогичные заявления (1, 2, 3, 4), — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу.
— Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram. Они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности. Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки, — заключила Захарова.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала, что к аресту Дурова причастны США.
— Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью. Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации, например, по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости, — указала Мизулина. — Очевидно, что задержание — это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США. Французы как всегда в последнее время — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее. Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих пор не за решеткой, а платформа с российскими корнями — под ударом.
Кто еще отреагировал на новость?
Певец SHAMAN обратился к Павлу Дурову в своем Telegram-канале с призывом вернуться домой.
— Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут, — написал артист.
Также арест Дурова прокомментировал Илон Маск.
— На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем, — написал Маск в соцсети Х о своем видении будущего в Европе.
Кстати, в архивном видео 2018 года покойный ныне Владимир Жириновский предостерегал предпринимателя за нахождение за границей. Он уговаривал вернуться Дурова в Россию. Видео с обращением основателя ЛДПР опубликовал депутат Госдумы Владимир Сипягин в своем Telegram-канале.
Что будет с Telegram?
Сам Павел Дуров в апреле 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону, который также брал интервью у президента РФ Владимира Путина, рассказал о плане действий компании на случай своего ареста. Согласно стратегии, после задержания Дурова совет разработчиков мессенджера должен будет взять на себя управление и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.
Что вы думаете про арест Дурова?
Недавно программист попал в другой скандал. Россиянка Ирины Болгар рассказала, что у нее есть дети от Павла Дурова. После чего предприниматель признался, что он — донор спермы. Бизнесмен заявил, что является биологическим отцом уже 100 детей.