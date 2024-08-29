Кошка-шедевр: в Новосибирске за 250 тысяч продают черепахового мейн-куна

Кошка недоверчива к незнакомым Источник: Скриншот Avito











В Новосибирске предают кошку породы мейн-кун за 250 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.

— Питомник предлагает кошечку в интересном черепаховом окрасе. Высокое, чистое серебро (шедевр-линии), отличный микс красного и черного, меховая, с великолепными породными данными. Готова стать звездой питомника или просто невообразимо красивым эксклюзивным домашним питомцем, — указано в объявлении.

Корреспонденту НГС владелица питомника «Star Tandem» Елена Кононова рассказала, что кошку зовут Leonella Star Tandem, ей чуть больше года. По словам Елены, такой окрас с одной стороны достаточно распространен, а с другой — каждая черепаховая кошка уникальна.

— За счет того, что у кошечки папа — шадед (затемненный окрас мейн-куна), у нее — высокое, хорошее «серебро». Окрас очень равномерно и красиво лег. Кошечка с отличными породными данными, ценители породы ее оценят, думаю. Она среднего размера, но крепкая и мускулистая, — пояснила Елена Кононова.

Руководитель питомника добавила, что характер у кошки немного недоверчивый к чужим, поэтому кошка сразу не пойдет знакомиться, но очень привязана к тем, кто стал для нее своим.

– Ее гладить можно 24/7, и она не откажется. С другими животными держит середину в отношениях. Сама не лезет, но и спуску не дает, – заключила Елена.