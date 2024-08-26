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Животные подробности В Новосибирске продают щенка овчарки в шкуре снежного барса — за австралийскую девочку хотят 120 тысяч

В Новосибирске продают щенка овчарки в шкуре снежного барса — за австралийскую девочку хотят 120 тысяч

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3 комментария

Такая собака вырастет довольно большой

В Новосибирске продают щенка австралийской овчарки за 120 тысяч рублей. У собака необычный окраса, он напоминает шкуру снежного барса. Объявление разместили на сайте объявлений Avito.

– Девочка австралийской овчарки. Дата рождения – 25.03.24. Полный пакет документов. Подарки от питомника, – указано в объявлении.

Щенок родился в марте 2024 года

Продают собаку представители питомника «Пантеон богов». На фотографиях собака находится на прогулке на поводке. Судя по снимкам, шерсть щенка кое-где белая, местами — кремовая, и повсюду покрыта черными пятнышками.

Корреспондент НГС попыталась связаться с продавцом животного. На момент подготовки материала сделать это не удалось.

По данным портала petstory.ru, породу австралийской овчарки (аусси или осси) получили американские селекционеры в результате скрещивания колли и пиренейских овчарок. Вырастают довольно крупными (46-58 см в холке, вес –18-29 кг). Эти собаки отлично подходят на роль семейного питомца. Они дружелюбные и неагрессивные.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают редкого щенка мамесибы за 250 тысяч. У пса милая внешность, есть прививки и чип.

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Комментарии
3
Голая правда
26 августа 2024, 08:33
Молодая собака, раз мартовская. Но не щенок. Если заводчики не будут жадничать и дальше, то быстро пристроят молодую собачку в добрые руки. Нет- ну, пополнят домашнюю стаю ))) лично я "щенка" такого возраста брать не стала бы. Дело даже не в том, что пропустить этап, когда пёс совсем малыш, и можно потискать пухляша. Главное- это вопрос воспитания. С щенячьего возраста проще договориться о " правилах приличного поведения".
Гость
26 августа 2024, 08:25
У собака необычный окраса На таджикский перешла?
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