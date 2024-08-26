В Новосибирске продают щенка овчарки в шкуре снежного барса — за австралийскую девочку хотят 120 тысяч

Такая собака вырастет довольно большой Источник: скриншот Avito











В Новосибирске продают щенка австралийской овчарки за 120 тысяч рублей. У собака необычный окраса, он напоминает шкуру снежного барса. Объявление разместили на сайте объявлений Avito.

– Девочка австралийской овчарки. Дата рождения – 25.03.24. Полный пакет документов. Подарки от питомника, – указано в объявлении.

Щенок родился в марте 2024 года Источник: скриншот Avito











Продают собаку представители питомника «Пантеон богов». На фотографиях собака находится на прогулке на поводке. Судя по снимкам, шерсть щенка кое-где белая, местами — кремовая, и повсюду покрыта черными пятнышками.

Корреспондент НГС попыталась связаться с продавцом животного. На момент подготовки материала сделать это не удалось.

По данным портала petstory.ru, породу австралийской овчарки (аусси или осси) получили американские селекционеры в результате скрещивания колли и пиренейских овчарок. Вырастают довольно крупными (46-58 см в холке, вес –18-29 кг). Эти собаки отлично подходят на роль семейного питомца. Они дружелюбные и неагрессивные.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают редкого щенка мамесибы за 250 тысяч. У пса милая внешность, есть прививки и чип.