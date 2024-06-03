Большая редкость в мире: в Новосибирске продают милого щенка Мамесиба — за него просят 250 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу щенка породы Мамесиба. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за него просят 250 тысяч рублей.
Из текста объявления следует, что щенку в настоящее время девять месяцев, его рост в холке составляет 30 сантиметров. Окрас собаки — кремовый, продавец уверяет, что малыш здоров, развит, очень активный и любознательный.
Мамесиба — это миниатюрная версия породы Сиба Ину. В 1934 году в Японии был утвержден стандарт для собак породы Сиба Ину, который устанавливал параметры их роста в холке — она должна быть не более 38 сантиметров.
В пятидесятых годах прошлого века энтузиасты из Японии занялись разведением этих небольших собак. Порода была официально признана лишь в 2008 году, из-за высокой степени контроля за разведением Мамесибы её неохотно экспортируют за пределы Японии.
— Эта порода сейчас является большой редкостью во всем Мире, но она уже завоевала популярность в Японии, и мы уверены, что Мамесибы станут популярными как в России так и по всему миру, — гласит текст объявления.
Владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России.
Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.
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