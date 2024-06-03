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Животные Большая редкость в мире: в Новосибирске продают милого щенка Мамесиба — за него просят 250 тысяч рублей

Большая редкость в мире: в Новосибирске продают милого щенка Мамесиба — за него просят 250 тысяч рублей

Сейчас малышу девять месяцев

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Порода появилась в Японии в 50-х годах прошлого века

В Новосибирске выставили на продажу щенка породы Мамесиба. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за него просят 250 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что щенку в настоящее время девять месяцев, его рост в холке составляет 30 сантиметров. Окрас собаки — кремовый, продавец уверяет, что малыш здоров, развит, очень активный и любознательный.

Мамесиба — это миниатюрная версия породы Сиба Ину. В 1934 году в Японии был утвержден стандарт для собак породы Сиба Ину, который устанавливал параметры их роста в холке — она должна быть не более 38 сантиметров.

В пятидесятых годах прошлого века энтузиасты из Японии занялись разведением этих небольших собак. Порода была официально признана лишь в 2008 году, из-за высокой степени контроля за разведением Мамесибы её неохотно экспортируют за пределы Японии.

— Эта порода сейчас является большой редкостью во всем Мире, но она уже завоевала популярность в Японии, и мы уверены, что Мамесибы станут популярными как в России так и по всему миру, — гласит текст объявления.

Владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенка чихуа-хуа. За него просят 120 тысяч.

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