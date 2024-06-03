Большая редкость в мире: в Новосибирске продают милого щенка Мамесиба — за него просят 250 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу щенка породы Мамесиба. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за него просят 250 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что щенку в настоящее время девять месяцев, его рост в холке составляет 30 сантиметров. Окрас собаки — кремовый, продавец уверяет, что малыш здоров, развит, очень активный и любознательный.

Мамесиба — это миниатюрная версия породы Сиба Ину. В 1934 году в Японии был утвержден стандарт для собак породы Сиба Ину, который устанавливал параметры их роста в холке — она должна быть не более 38 сантиметров.

