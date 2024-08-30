Никакого «Универсама»: дворы нараспашку, режимная дорога и зелёная площадь — архитекторы опять хотят перестроить центр

Молодые архитекторы недовольны хаотичной парковкой, зданием «Универсама» и закрытыми дворами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Четыре команды архитекторов за 8 дней хакатона придумали, как преобразить центр Новосибирска вокруг улицы Ленина. Они предложили переосмыслить архитектурную концепцию здания «Универсама», освободить улицу от хаотично брошенных машин, отобрать у жильцов центра дворы, а взамен надстроить на крышах личные террасы. НГС побывал на обсуждении четырех концепций по благоустройству центра города — в будущем их могут использовать при создании мастер-плана центра Новосибирска.

Разговоры о том, что центр Новосибирска нуждается в реновации звучат давно. Горожане недовольны брошенными машинами, летниками, которые занимают половину тротуара, разрушенной плиткой. Недавно эксперты решили, что улицу Ленина все-таки стоит сделать пешеходной, а 28 августа четыре команды молодых архитекторов в рамках хакатона от Новосибирского союза архитекторов показали проекты благоустройства центра.

Штаб-квартира крупной компании и апартаменты возле «Универсама»

Разработчики считают, что на улице Ленина можно оставить одну полосу для машин и построить несколько новых зданий, чтобы восстановить историческую схему застройки Источник: предоставлено Новосибирским союзом архитекторов











Первую команду курировал известный новосибирский архитектор Валерий Филиппов. Во время выступления они сразу отметили, что сейчас у территории вокруг улицы Ленина много минусов: участок не благоустроен, на нем не хватает бесплатного сервиса и инфраструктуры. Согласно исследованию, большинство резидентов, использующих улицу, против ее пешеходизации. По мнению архитекторов, это связано с отсутствием комфортной инфраструктуры, и как только она появится, все будет иначе.

Территорию предложили развивать комплексно, учитывая транспортно-пешеходный каркас. Как минимум стоит упорядочить парковки в центре, приподнять улицу Ленина до одного уровня с тротуаром и оставить одну полосу для проезда машин со специальными карманами для разгрузки товаров. Также улицу предложили не закрывать полностью, а лишь сузить (правда, по нормативам одну полосу оставлять нельзя — этого концепция не учитывает).

Благоустройство предложили ограничить общественной частью, не заходя на частную территорию жителей центра, оставив их дворы закрытыми. Все точки притяжения, в том числе культурные и исторические кластеры можно было бы связать с помощью зеленых зон.

Менять функциональное зонирование территории не стали, но придумали дополнить его похожими элементами. Например, в административном здании возле кинотеатра «Победа» предлагают разместить штаб-квартиру какой-нибудь крупной компании (она была там ещё недавно).

По концепции, перемены ждут и «Универсам»: на его месте предусмотрели культурно-досуговый центр с возможностью строительства апартаментов.

Разработчики предлагают делать все поэтапно: сначала возвести пристройку для коммерции, затем реконструировать само здание и построить апартаменты, учитывая высоту прилегающих строений. Кстати, там уже предлагали возвести жилье, но жители центра оказались против, и территорию оставили в покое.

Разместить новый объект предлагают и возле бизнес-центра на улице Ленина, 12 — точнее, достроить верхние этажи к существующей пристройке, чтобы сформировать архитектурно законченный угол. Не забыли и о территории возле СГУВТа: там решили построить спортивно-рекреационный кластер, а рядом с консерваторией благоустроить зеленую зону.

Экспертов в сфере архитектуры, которые оценивали проекты, смутило несколько моментов. Не понравилось им то, что разработчики не смогли создать единую концепцию и объяснить, почему улица так важна для горожан, что именно вокруг нее формируется общественное пространство. Не оценили и предложение построить спортивный объект в сквере «Водник», который, по сути, займет всю зеленую зону и лишит горожан места для отдыха.

Сквер вместо парковки

На Ленина хотят построить амфитеатр, со стороны площади установить арку и открыть дворы домов Источник: предоставлено Новосибирским союзом архитекторов











Команда под руководством Антона Кабакова ориентировалась на то, что улица Ленина частично расположена на «линии авангарда». Архитекторы предлагают оставить все функциональное зонирование таким, какое оно есть сейчас: жилые дома и общественная зона, связанная с общепитом и культурно-образовательным кластером.

Начать благоустройство предлагают с площади Ленина, которую сейчас отдали под парковку. Раньше, отмечают участники хакатона, территория была зеленой, а свободную часть использовали для ярмарок. Архитекторы предложили вернуться к истории и скверу на площади, который станет входом в пешеходную зону. Главной доминантой для улицы Ленина должна стать огромная арка, которая зазывает горожан и туристов прогуляться по центру (похожую ставили на входе на улицу Ленина на праздники).

Напомнили разработчики и об улицах, которые когда-то застроили жилыми кварталами. Историческая проницаемость центра, считают архитекторы, нарушена, поэтому основной поток проходит по улице Ленина, а маршруты буквально замурованы между ней и Вокзальной магистралью. Дороги, которые проходят за «Универсамом» по придомовым территориям, решили вернуть — так основной поток с улицы Ленина должен перераспределиться.

В проулках предусмотрели арочные элементы для привлечения внимания и поддержания концепции. Во дворах — места для отдыха детей и взрослых.

Вместо «Универсама» архитекторы предлагают разместить общественное пространство: например, культурный центр, посвященный архитектуре авангарда. Перед зданием придумали создать амфитеатр, который станет зеркальным отражением формы «Победы», и сухой фонтан для отдыха в жаркий день. Так в центре получится сформировать главную площадь на пешеходной территории, где можно было бы проводить разного рода мероприятия, а зимой устанавливать елку.

В целом всю территорию улицы Ленина архитекторы предложили привести к единому дизайн-коду. В том числе, превратить трансформаторные будки во дворах в арт-объекты, а рядом с консерваторией обустроить молодежное музыкальное пространство.

Транспортные проблемы, которые могут возникнуть из-за пешеходизации улицы Ленина, предлагают решить несколькими способами. Например, запустить по улице Урицкого двустороннее движение, а вместо парковок вдоль дороги обустроить скрытый паркинг в стилобате культурного центра на месте «Универсама». На улице Советской в свою очередь предусмотрели карманы для туристических автобусов.

Эксперты резко раскритиковали идею лишить жителей дворов: убедить местных в том, что это правильное решение, будет сложно. Разработчики ответили, что период адаптации, конечно, будет, но в итоге все привыкнут — город должен развиваться.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин также заметил, что резиденты боятся, когда их лишают приватности и тишины, поэтому врываться во дворы — решение довольно конфликтное.

Режимная улица

Из здания на улице орджоникидзе, 5, которое затерялось в глубине квартала можно сделать музей Источник: предоставлено Новосибирским союзом архитекторов











Вернуть историческую улицу Орджоникидзе решила и команда архитектора Артура Лотарева. Взамен жителям, которые таким образом лишатся своего двора, предложили надстроить верхние этажи и использовать их как личные террасы. Сейчас улица Ленина, говорят архитекторы, функционирует как туннель: все развивается вдоль нее. Именно поэтому стоит открыть дворы, чтобы люди могли заходить внутрь и напрямую выходить на Вокзальную магистраль.

Чтобы уменьшить социальную напряженность, для главной улицы придумали режим работы, оставив одну полосу с карманами и большими тротуарами для проезда спецслужб. Например, в будние дни Ленина функционировала бы как обычно и была открыта для машина, а в выходные — была бы закрыта. В концепции оставили только карманы по бокам для удобства подъезда.

Сценарии перекрытия могут быть разными, при необходимости и желании горожан их можно менять. По идее архитекторов, работать все будет примерно так: в будни поток горожан уходит вглубь, во дворы, в выходные — приходит на улицу Ленина.

Разработчики предполагают, что в будние дни горожане будут больше гулять внутри кварталов, а в выходные прогуливаться по перекрытой улице Источник: ТГ-канал команды «@РТджоникидзе»











Транспортную проблему предлагают решить за счет велосипедного каркаса в центре города (неразрывной полосы), а по улице Советской запустить троллейбусы. Парковки, считают архитекторы, — одна из проблем центра. Они хотят сначала обустроить платные стоянки на поверхности, а через какое-то время убрать все парковки под землю.

Третью команду, как и первые две, не устраивает внешний вид «Универсама». Они предлагают создать полноценные коммерческие площади, которые можно использовать как угодно — в том числе, в качестве арт-пространства.

Объект представлен схематично, но примерно так разработчики архитекторы хотели бы перестроить здание «Универсама» Источник: ТГ-канал команды «@РТджоникидзе»











Здание пополам делит арка, которая как будто завлекает горожан зайти внутрь и прогуляться по кварталам, выйдя на Вокзальную магистраль. Возле домов авторы концепции предложили построить фонтан и культурный кластер: использовать эту территорию сможет, например, иммерсивный театр, чтобы не создавать дополнительный шум в жилой зоне.

Руководитель группы S2, председатель Новосибирского союза архитекторов Пётр Долнаков заметил, что часть здания на месте «Универсама» узкая, и бизнес не сможет там выжить. Александр Ложкин в свою очередь заявил, что проект ему понравился: архитекторы, по его мнению, смогли разгрузить улицу Ленина и создать новую связь с Вокзальной магистралью. Единственное — дворы местных жителей все же стоит огородить, считает он.

Пешеходные кольца

Команда Олега Беляева оттолкнулась от трех площадей в центре: большой площадью Ленина и площадками перед «Победой» и театром кукол. Архитекторы предложили сохранить исторические объекты, по которым можно проследить, как менялся Новосибирск.

Некоторые здания за это время потерялись — их предложили открыть для горожан. Например, в тихом дворике на улице Орджоникидзе, 5 спрятался памятник деревянного зодчества, а возле консерватории на улице Щетинкина, 33а — кирпичное здание 30-х годов.

— Подобная ситуация сложилась и между зданиями «Победы» и почты: там есть интересный проход, который никак не задействован, — рассказали архитекторы.

Они также заметили, что все точки притяжения сосредоточены на улице Ленина. Их решили распределить по всей территории нескольких кварталов, создав новый пешеходный маршрут, похожий на два кольца.

Чтобы не травмировать горожан, все нужно будет делать поэтапно. Сначала — первое кольцо за «Победой» через территорию консерватории. Там придумали арт-кластер со сценой и выставочным пространством, а в сквере «Водник» — дополнительные детские площадки и места для тихого отдыха.

Последняя команда решила построить на месте «Универсама» здание из нескольких кубов, а по всему центру сформировать кольцевые маршруты Источник: предоставлено Новосибирским союзом архитекторов











Второй этап — новое строительство на месте «Универсама» с культурной функцией, офисами, магазинами и апартаментами. В архитектуре нового здания предложили сохранить концепцию «Пассажа», оставив стеклянные тоннели. В будущем вокруг можно будет создать еще одно пешеходное кольцо с карманным сквером.

При этом главную улицу авторы концепции оставили открытой для машин: они считают, что стоит расширить тротуары, оставив для проезда одну полосу. Перед «Победой» предложили обустроить площадь для праздничных мероприятий, которую тоже иногда можно будет перекрывать.

— Решили использовать модульную мебель, которая позволит нам менять пространство ради мероприятий, — объяснила участница команды.

В «кольца» можно будет попадать сразу с остановки общественного транспорта, со стороны Вокзальной магистрали, либо через Первомайский сквер. Так пешеходная территория протянется и до зеленой зоны. Парковки вдоль улицы Ленина хотят убрать, вместо них можно обустроить стоянки во дворах и подземный паркинг под «Универсамом» с въездом со стороны улицы Урицкого.

Эксперты оценили вариативность маршрутов, проницаемость территории и то, что разработчики не забыли о сквере «Водник». Победителем по результатам голосования оказалась как раз эта идея.

Впрочем, вряд ли ее, как и другие, удастся реализовать именно так: скорее, предложения используют в будущих проектах реконструкции центра Новосибирска.

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