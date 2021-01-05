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В Новосибирске продают четырехэтажное здание по соседству с «Победой» — за что просят 380 миллионов

Объект располагается рядом с памятником архитектуры Крячкова

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На продажу выставили именно эту часть здания — окнами она выходит на кинотеатр «Победа». Другая часть здания, с «Почтой России», является памятником архитектуры и находится в федеральной собственности

На продажу выставили именно эту часть здания — окнами она выходит на кинотеатр «Победа». Другая часть здания, с «Почтой России», является памятником архитектуры и находится в федеральной собственности

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В центре Новосибирска продают 4-этажное офисное здание за 380 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу 5 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости в центре. Речь идет об офисном четырехэтажном здании на улице Ленина, 5, расположенном рядом с кинотеатром «Победа». За него просят 380 миллионов рублей.

«Примыкает к памятнику культурного наследия: торговому корпусу Богородско-Глуховской мануфактуры, принадлежавшей московским промышленникам Морозовым. Сам объект не является памятником архитектуры. Вход находится со стороны улицы Ленина, также есть выход во внутренний дворик, где на охраняемой территории располагаются 10 парковочных мест» — говорится в описании объекта на сайте Avito.

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Как пояснил корреспонденту НГС автор объявления и продавец коммерческой недвижимости Пётр, на продажу выставлена пристройка к историческому зданию (в памятнике архитектуры расположена «Почта России»). Если историческая часть здания находится в федеральной собственности, то продающейся пристройкой, по его словам, владеет частный собственник — «крупная структура федерального масштаба».

— Принято было решение о продаже собственниками, я так понимаю, в сентябре этого года, — добавил он.

По данным «2ГИС», в продающейся части здания располагаются офис интернет-провайдера «Ростелеком для дома» и офис страховой компании «Д2 Страхование».

Ранее здание принадлежало «Ростелекому», однако, как отметила пресс-секретарь компании Татьяна Штабель, было продано несколько лет назад. В 2018 году за этот объект просили около 270 миллионов рублей.

— Ранее у нас тут были офисные помещения, сейчас их уже нет. Примерно с этого года зданием компания не владеет. А что касается того, будем мы съезжать или нет (оставшийся на первом этаже офис. — Прим. ред.), это лучше уточнить у нового собственника, — добавила Татьяна Штабель.

В объявлении на Avito перечисляются достоинства объекта: высокие потолки (5 метров на первом этаже, 4,3 — на остальных трех), большие окна (от 3 до 3,8 метров), железобетонные перекрытия и уже демонтированные перегородки.

Стоимость здания, по мнению эксперта и владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, является средней по рынку.

— На мой взгляд, это нормальная цена, чтобы подумать над этим объектом, может быть, даже поторговаться. В принципе, у этого объекта есть потенциал, хотя он непростой. Есть, например, определенные трудности с парковкой. Мне кажется, больше шансов, что это здание купят под себя. Именно такая категория покупателей, а не инвесторы, готовы тратиться чуть больше. Инвесторы все-таки предпочитают цены ниже по рынку, — отметил он.

Из-за пандемии и грянувшего кризиса в Новосибирске даже в самом центре города начали продавать целые бизнес-центры, а не только отдельные офисы. Мы подготовили обзор самых интересных предложений от 50 до 350 миллионов рублей.

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коммерческая недвижимостьнедвижимостьцентр города
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