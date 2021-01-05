В Новосибирске продают четырехэтажное здание по соседству с «Победой» — за что просят 380 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу 5 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости в центре. Речь идет об офисном четырехэтажном здании на улице Ленина, 5 , расположенном рядом с кинотеатром «Победа». За него просят 380 миллионов рублей.



«Примыкает к памятнику культурного наследия: торговому корпусу Богородско-Глуховской мануфактуры, принадлежавшей московским промышленникам Морозовым. Сам объект не является памятником архитектуры. Вход находится со стороны улицы Ленина, также есть выход во внутренний дворик, где на охраняемой территории располагаются 10 парковочных мест» — говорится в описании объекта на сайте Avito.

