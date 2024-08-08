Ссылка в Сибирь. Столичная структура «Газпрома» переезжает в Новосибирск — как децентрализация повлияет на регион

Самим сотрудникам, говорят эксперты, возможно, будет непросто переехать из столицы в Сибирь — многие воспримут это как ссылку Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Одна из ведущих строительных компаний России, дочерняя структура «Газпрома» «СтройТрансНефтеГаз» готовится к переезду в Новосибирск. Госкорпорация уже работает над концепцией интерьеров для офиса в здании на улице Серебренниковской, которое начали реконструировать. С собой компания планирует взять несколько сотен сотрудников, включая генерального директора и руководящий состав — они почти полностью займут два здания в центре города. НГС узнал подробности масштабного переезда компании-гиганта и его стоимость и поговорил с экспертами о плюсах и минусах появления москвичей в регионе.



Госпереезд

В конце июля Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Согласно одному из них, штаб-квартиры крупнейших госкорпораций России должны постепенно переехать из Москвы в регионы — на места осуществления основной производственной и операционной деятельности. При этом президент указал, что особое внимание стоит уделить городам, расположенным в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Главной целью масштабного переезда называют рост налоговых поступлений в местные бюджеты и развитие регионов. Предложения о новом месте головных офисов компании должны подготовить до 1 октября.

Компании должны будут решить, куда именно отправятся из столицы. Переезд, говорят эксперты, вряд ли будет быстрым: долгое время весь капитал направляли в Москву, а теперь власти решили разбросать структуры по регионам Источник: Kremlin.ru











Первой полетела голова «Русгидро». Правда, о переносе головного офиса в Красноярск заговорили еще в 2021 году, а завершить процесс хотят в этом году. По информации NGS24.RU, холдинг потратит минимум 16 миллиардов рублей на переезд: в сумму вошли затраты на покупку и ремонт здания, оборудования, техники, мебели, особняков для топ-менеджеров и квартир для сотрудников.



В Новосибирск, в свою очередь, планирует отправиться строительная структура «Газпрома» — «СтройТрансНефтеГаз» (СТНГ). Это ключевая компания России, которая занимается строительством инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, включая проектирование, реконструкцию, ремонт и обслуживание объектов. Среди ее заказчиков «СИБУР Холдинг», «Транснефть», «Роснефть» и другие. В прошлом году компания начала строить многофункциональный комплекс в Минске.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «СТНГ» образовано в 2004 году в Москве, в 2016 году компания переехала в штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Генеральный директор организации — Даниил Шапиро. На конец 2023 года выручка организации составила 134,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 27 миллиардов рублей.

По данным НГС, структура планирует «сослать» в Новосибирск порядка 200 сотрудников, включая гендиректора и руководителей. Откроет свой офис СТНГ в бизнес-центре «Аргентум» Тимура Саттарова на улице Серебренниковской, 29 — именно его сейчас активно реконструируют и обещают всё закончить в следующем году, отказавшись от старого амбициозного проекта с высотными стеклянными башнями.



Что появится в офисе компании-гиганта

Здание, в которое заедет компания, начали реконструировать в мае, работы должны завершить в следующем году. Во внутреннем дворе есть двухэтажное строение, его также займет СТНГ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У компании «СТНГ» два офиса: в Москве и Санкт-Петербурге, но источник НГС сообщает, что перевезут сотрудников именно из столицы. По данным НГС, только на разработку концепции интерьера офисного помещения компания потратит почти 20 миллионов рублей.



Москвичи, согласно техзаданию, займут 7,2 тысячи кв. м в двух зданиях на улице Серебренниковской. В первом компания будет арендовать помещения с 2 -го по 4-й этаж общей площадью 5,2 тысячи кв. м, на подземном этаже — 400 кв. м. Также организация займет отдельно стоящее двухэтажное здание площадью в 1,6 тысячи кв. м.

Компания «СТНГ» займет два корпуса. Первый — на улице Серебренниковской, 29, второй — во дворе треугольного квартала Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В первом корпусе появятся кабинеты руководителей и места для сотрудников. Для генерального директора построят самый шикарный кабинет: помимо рабочего места, у него будет переговорная комната, место для отдыха и личный туалет. Рядом разместят приемную с кабинетом ассистентов на два рабочих места, мини-кухню, конференц-зал, подсобное помещение и туалет для посетителей. Обустроят в здании также шесть кабинетов для руководителей департаментов и девять — для заместителей генерального директора с приемными.



Для сотрудников оборудуют кофе-поинты, переговорные и туалеты на каждом этаже, на подземном уровне разместят архивы, склады и серверные. Построят и функциональные зоны (например, для неформального общения), ресурсные центры (зона печати и работы с документами), зоны для телефонных переговоров, скайп-встреч и собеседований, места для фокусной работы, приватных переговоров и гардероб.

Как именно будет выглядеть офис компании на Серебренниковской, пока непонятно. На визуализации — один из проектов подобного офиса компании, но на улице Станционной Источник: «СТНГ» / Zakupki.gov.ru











Во втором двухэтажном корпусе разместят два кабинета для руководителей, два для заместителей генерального директора с приемной. Появятся также кофе-поинт, переговорная, архив и туалеты. Функциональные зоны похожи на те, что предусмотрены в первом корпусе.



По техзаданию дизайнерские решения должны быть в стилистике «Газпрома». Для вывесок, указателей и табличек необходимо использовать фирменный цвет — небесно-синий. Входные зоны, коридоры и переговорки также должны выполнить в стиле компании. Стены и потолок покрасят в белый цвет, для пола решили использовать натуральный, искусственный гранит и ковровую плитку, а двери и мебель изготовить из клена.

В офисе в центре Новосибирска также появятся стены с дизайнерскими решениями в стилистике компании Источник: «СТНГ» / Zakupki.gov.ru











В техзадании подчеркивают, что мебель сотрудников обязательно должна быть произведена в России, использовать предметы из «не дружественных стран» строго запрещено. Мебель необходимо оборудовать фронтальными экранами для личного пространства, примерно 10% из них должны быть с фирменной айдентикой «Газстройпрома». Есть в документе и описание столов, тумб с выдвижными ящиками — все подробности оборудования рабочих мест, вплоть до диагонали рабочих мониторов и обязательного наличия органайзера для документов.



Управляющий партнер консалтинговой и брокерской компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров уже рассказывал НГС, что аренда квадрата в бизнес-центрах класса А, в который и собираются превратить старое заводское здание для структуры «Газпрома», стоит от 2,5 до 3 тысяч рублей. Не исключено, что арендаторам на Серебренниковской квадрат обойдется и в 4 тысячи рублей, что для Новосибирска невероятная цена. По данным директора консалтинговой компании RID Analytics Елены Ермолаевой, в июне этого года средняя ставка аренды свободных помещений достигла 2,6 тысячи рублей за квадрат в подобных зданиях. Таким образом, по самой низкой ставке СТНГ может арендовать офис в Новосибирске за 18,8 миллиона рублей, по самой высокой — за 29 миллионов рублей.

Нити управления останутся в Москве

Эксперты предполагают, что на переезд той или иной компании могли повлиять губернаторы. Например, Новосибирская область не относится к числу «газпромовских» регионов, отмечает Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центра деловой жизни», но у Андрея Травникова хорошие отношения с топ-менеджерами госкомпании. Возможно, в вопросе переезда могли учесть и мнение главы региона. О том, что между губернаторами могла быть борьба за крупные корпорации, а возможно, идет до сих пор, говорит и управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Переезд структуры «Газпрома» в Сибирь эксперты связывают с удобным месторасположением. Сергей Дьячков отмечает, что компании был нужен офис на востоке страны, а Новосибирск, например, — центр федерального округа, и инфраструктура здесь более развита, чем в соседнем Красноярске. Андрей Кузнецов, в свою очередь, говорит об удобной логистике региона.

Компания могла обратить внимание на Новосибирск из-за логистики и развитой инфраструктуры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ссылка госкомпаний, объясняет Андрей Кузнецов, может изменить привычную модель концентрации капиталов в Москве. Сейчас на фоне богатеющей столицы доходы регионов снижаются, а перераспределение — решение, которое не требует дополнительных перетоков из федерального бюджета в региональные. Правда, пока непонятно, насколько решение президента окажется осуществимо.



— Вряд ли стоит ожидать массового переселения штаб-квартир крупных компаний в Сибирь, — уверен Андрей Кузнецов. — Центр принятия решений всё равно останется в Москве, большинство топ-менеджеров и акционеров живут там же. Они не захотят переезжать, а заставить их во многих случаях будет проблематично.

Сергей Дьячков тоже сомневается, что нити управления перейдут из Москвы в регионы — это, скорее, будут окружные штаб-квартиры, чем федеральные. Но децентрализация навряд ли принесет много новых рабочих мест, учитывая то, что руководство перевезут из столицы в регион. Андрей Кузнецов, в свою очередь, вспомнил, что когда в 1998 году Александр Лебедь стал губернатором Красноярского края, то в администрацию вместе с ним приехали управленцы из столицы. Сотрудники прилетали на работу утром в понедельник, а домой в Москву улетали в пятницу.

— Продолжалось это «челночное» управление недолго. Людям пришлось делать выбор, где жить и работать. А Москва всё-таки привлекательнее для жизни и карьеры, — говорит эксперт.



Александр Назаров уверен, что переезд в регион для сотрудников — тема болезненная. В основном инициативу будут воспринимать как ссылку. Компания, в свою очередь, может предлагать разные бонусы специалистам: например, мотивировать повышением зарплаты, карьерным ростом или отправлять москвичей по выходным домой, если они не захотят перевозить семью.

Как повлияет переезд на новосибирцев

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева считает, что переезд госкомпании — новость всё же позитивная для региона. В первую очередь, говорит эксперт, компания-гигант будет платить налоги. Возможно, повысится уровень занятости, не исключено, что госкорпорация потянет за собой и другие организации. Благодаря перетоку москвичей в Новосибирск смежные отрасли также почувствуют рост из-за увеличения спроса на повседневные товары и услуги.

Еще один позитивный момент, который отмечает эксперт, — «эффект обучения»: местный бизнес может начать перенимать опыт корпорации.

— Есть и минусы: переток высококвалифицированных кадров из местных компаний во вновь разместившиеся корпорации, рост арендных ставок на жилую и нежилую недвижимость, рост цен. Однако в среднесрочном и долгосрочном периоде эти минусы будут нивелированы возможностями и усилением потенциала экономического роста региона, — объясняет Ольга Валиева.

Стоимость аренды и покупки жилья может подскочить из-за повышенного спроса, но в долгосрочной перспективе переезд госкорпорации принесет больше плюсов, чем минусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперт говорит и о том, что в России есть депрессивные регионы, которые нуждаются в дополнительных налогах и рабочих местах, — компании-гиганты помогут в этом. Та же ссылка «Газпрома» может повысить привлекательность Новосибирской области для специалистов и повысить мобильность населения соседних регионов. Правда, для этого, объясняет Ольга Валиева, необходимо строить новые и реконструировать старые траснпортные магистрали.

— Еще один фактор, связанный с переездом корпораций и сменой налогового резиденства, связан с тем, что часто центральные офисы компаний находятся в Москве и налоги на прибыль оседают там же. Перенос крупных корпораций по месту их локализации — это стратегически грамотная политика. Уплата налогов по месту ведения основной деятельности — давно назревшая необходимость, — рассказывает эксперт.

В целом, говорит Ольга Валиева, компании навряд ли столкнутся с серьезными трудностями при переезде, но не стоит забывать о транспортных проблемах города. Например, в Новосибирске часто собираются пробки, нет трасс-дублеров, темпы строительства дорожно-транспортной инфраструктуры низкие, а общественный транспорт неразвит. Начальник информационно-аналитического управления мэрии Кирилл Наконечный также отмечает, что сейчас область большие ресурсы направляет в Новосибирск для его развития, но проблема дорожно-транспортного каркаса остается. Если удастся ее решить, улучшится жизнь всего региона в целом.

Может быть и еще одна трудность, отмечает Ольга Валиева, — придется выстраивать партнерские отношения с ключевыми игроками: властью, бизнесом и местными сообществами. Гиганту лучше выстраивать добрососедские отношения и заработать себе репутацию в регионе. Процесс децентрализации, говорят эксперты, долгий: годами капитал скапливался в столице, а теперь всю систему нужно развернуть в регионы.

При этом область уже интересует как минимум крупных федеральных застройщиков из столицы и гигантов из других регионов. Например, группа «Самолет» больше чем за миллиард рублей купила землю в Первомайском районе, задавив ценой местных застройщиков, а столичная группа «ПИК» также за миллиард выкупила землю с долгостроями Минобороны.