Сочетаем платье с брюками и избегаем мини: что надеть мамам и учителям на День знаний — советы стилиста

Что надеть на 1 сентября? Рекомендации стилиста Источник: ru.pinterest.com











Каждый раз в канун Дня знаний (в этом году праздники пройдут 2 сентября, так как 1 выпадает на воскресенье) перед учителями, мамами, да и папами тоже встает вопрос: а что надеть? Во-первых, хочется выглядеть уместно, подчеркнуть торжественность момента, во-вторых, не ударить в грязь лицом. Сначала мы тщательно изучаем в шкаф, потом, не обнаружив нужного, отправляемся в поход по магазинам и нередко возвращаемся ни с чем, потому что теряемся в обилии предложений. Без паники. Мы поговорили со стилистом и тренд-аналитиком Мариной Воробьевой — эксперт дала необходимые рекомендации и привела примеры образов, в которых вы будете смотреться стильно и выигрышно.

День знаний — важная дата для школьников и их родителей, особенно для первоклашек и выпускников. Хочется запомнить трогательные моменты, сделать красивые фотографии на память, где все члены семьи будут выглядеть красиво и гармонично. Если вам важен «фэмили лук» — спланируйте образы заранее.

Прежде всего эксперт Марина Воробьева обращает внимание на то, что 1 Сентября — деловое мероприятие со своим дресс-кодом. Даже если для родителей правила не прописаны, следует соблюдать уместность. Мамам и учительницам стилист рекомендует отказаться от слишком ярких кричащих принтов, платьев и юбок длины мини, откровенных облегающих нарядов, глубокой зоны декольте — не стоит соревноваться в молодости со старшеклассницами.

— При выборе образа на любое мероприятие нужно руководствоваться тремя пунктами: дресс-код, уместность и актуальность вещей, которые вы выбрали, — отмечает эксперт.

Что надеть маме на линейку

Этой осенью в тренде все оттенки бордового, коричневого — особенно глубокий шоколадный. Лаймовый цвет, не насыщенно яркий, а чуть приглушенный, сочетание оттенков бордового и зеленого.

Актуальные в этом сезоне оттенки Источник: ru.pinterest.com











С прошлого сезона остается розовый цвет, слегка припыленный — все-таки тренд на барбикор заметно утих.

Самым выигрышным вариантом можно считать костюм — его можно обыгрывать бесконечно. Брючный или с юбками мини (при этом помним про умеренность и уместность), или макси. Длина миди уже слегка приелась, но если вам нравится — смело надевайте.

Тот самый лаймовый оттенок и примеры костюмов, которые отлично впишутся в дресс-код школьной линейки Источник: ru.pinterest.com











Замените ремень на шнурок — получится очень стильно и современно Источник: ru.pinterest.com











— Я бы призвала девушек отходить от слишком явного оверсайза при выборе жакета, так как сейчас идет тенденция на приталенный силуэт. Вместо ремня можно использовать шнурок, — подсказывает Марина Воробьева.

Если хочется добавить акцент в образ — примерьте костюм с принтом Источник: ru.pinterest.com











— Актуален костюм с жилетом, но уже слегка оверсайз — как альтернатива пиджаку. Костюмы тройки также остаются, особенно в тонкую белую полоску: темно-синие или серые, — говорит Марина Воробьева.

Будут стильно смотреться брюки на запах или с защипами Источник: ru.pinterest.com











Универсальная схема: свободная блуза или рубашка, классические брюки или палаццо, можно со стрелками.

— Помните, что, скорее всего, так оденется много мам. Дополните образ обувью или аксессуарами, — подсказывает стилист.

Вариант, подходящий как мамам, так и учителям Источник: ru.pinterest.com











— В тренде блузы с рюшами, смотрятся интересно, нежно и женственно. Носим с джинсами, брюками или юбками, — комментирует стилист.

Да, они вернулись Источник: ru.pinterest.com











Медленно, но уверенно в женский гардероб возвращаются капри, как альтернатива брюкам или уже надоевшим бермудам.

— Вариант для смелых и стройных. Капри можно стилизовать с жакетами и рубашками, — подмечает тренд-аналитик.

Примеры стилизации джинсов в образе Источник: ru.pinterest.com











Классические прямые джинсы также будут уместны в образе на линейку. Главное, чтобы джинсы были без декора в виде потертостей, дырок, страз и вышивок. Джинсы, белая рубашка, бомбер или жакет — беспроигрышный вариант.

Смелое, но очень стильное решение Источник: ru.pinterest.com











Необычно и при этом супер-современно будет смотреться удлиненный пиджак (его еще называют сюртук или тренч). Из костюмной ткани, в полоску, из денима или кожи.

Комбинированное платье с воланами или по фигуре — все три варианта вписываются в дресс-код Источник: ru.pinterest.com











Беспроигрышный вариант — платье: футляр, из трикотажа, вариант с драпировкой красиво подчеркнут фигуру. Помним, что в тренде бордовый цвет, шоколадный или красный.

Рискнете надеть платье с брюками? Источник: ru.pinterest.com











Интересно смотрится сочетание платья с брюками, или брюки с удлиненной блузой. По словам Марины Воробьевой, этот прием смотрится красиво и еще не растиражирован.

Для дресс-кода на школьную линейку допустим легкий ненавязчивый принт: горошек или цветочный, воротнички, а также комбинированные платья, где верх сшит из одной ткани, а низ — из другой.

Что надеть учителям

— Для учителей начальных классов допустимо использование ярких цветов, принтов или крупных деталей, чтобы фокус внимания ученика был на учителе, чтобы малышам было интересно его рассматривать. Если учитель работает со старшими классами, форма одежды должна быть строгая и сдержанная, чтобы внимание учеников не рассеивалось. Многим молодым учителям хочется показывать свою красоту, но облегающие наряды, мини и прозрачные ткани недопустимы. То же касается и учителей старшего поколения. Деловой дресс-код нужно соблюдать не только школьникам, — говорит Марина Воробьева.

Юбка макси в образе — отличный вариант для учителей Источник: ru.pinterest.com











Самый выигрышный вариант для учителя — брючный костюм, двойка или тройка. Стильно смотрятся схемы: юбка миди или макси, блуза, рубашка или футболка, поверх жакет. Или тот же принцип, но юбку заменяем на брюки, вместо жакета можно надеть жилет.

Еще примеры того, что можно надеть в школу на линейку Источник: ru.pinterest.com











Давайте вспомним, какие наряды выбрали мамы в прошлом году для торжественной линейки — платья комбинации с жакетом, юбки макси из денима, яркие костюмы и блузы. Сибирячки поделились воспоминаниями о своем 1 сентября.

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