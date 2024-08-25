Леди Бургунди или шотландская бунтарка: что модно будет носить осенью-2024 — изучаем последние тренды

Смотрим, что дизайнеры подготовили для нас на осень-2024 Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











С болью в сердце пора признать, что лето — всё, пора убирать летние платья и сарафаны в чемоданы. Достаем осенние вещи: уютные свитера, вязаные кардиганы, шерстяные пальто, береты... Может быть, всё не так плохо? Подумаешь, осень — создать модный и стильный образ можно независимо от сезона. Кроме того, некоторые летние варианты можно запросто адаптировать под сентябрь. Давайте разберем, какие новые осенние тренды подарили нам модные дизайнеры, и решим, будем носить их или нет.



Осенний гардероб — это про уют, многослойность, тепло и природные оттенки. Интерпретаций много, тенденций тоже — мы уверены, что каждый найдет и адаптирует под себя то, что предлагают нам дизайнеры. Направленность стиля формируется на основе аналитики коллекций, которые показывают в начале года на неделях моды Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж.

На этот раз представители индустрии решили уйти в сторону четкого силуэта и женственности: комфортные пижамные оверсайз-образы остались в прошлом. Это не значит, что свободные силуэты ушли насовсем — в конце концов, это непозволительно. Оверсайз стал умеренным, но по-прежнему актуальным.

Четкие силуэты и женственность

Обратите внимание на крой жакетов — свободный, с ярко выраженными плечами. Талию по классике можно подчеркнуть ремнем или на современный лад — шнурком Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Участники нью-йоркской недели моды предложили строгие костюмы, ностальгически уводящие к 1940–50-м годам. Это пиджаки свободного прямого кроя с объемными плечами и подчеркнутой при помощи ремня талией. Такие модели будут особенно актуальны ранней осенью: носите их с топами, футболками, а в прохладную погоду — с водолазками и лонгсливами.

Идеальное решение для осени: и в пир и в мир, как говорят. Одинаково хорошо для работы, для прогулки и даже для свидания, почему нет? Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Остаются полюбившиеся женщинам костюмы тройки: брюки, жилетка, жакет или пиджак. Разница между пиджаком и жакетом в том, что последний имеет более свободный крой и разные вариации ворота: отложной, лацканами, стойка. Пиджак же имеет более прилегающий к телу силуэт. Различия тонкие, сейчас эти два элемента одежды используют как синонимы. Костюм может быть в полоску, гусиную лапку или клетку. Ей, кстати, в этом сезоне определена особенная роль.



Клетка

Костюм или просто пиджак в клетку — практически мастхэв этой осенью Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Крупная, мелкая, шотландка. Клетка давно вошла в базовый гардероб в виде, например, рубашек. Образы с рубашкой в клетку актуального кроя (некороткой, неприталенной, свободной, с умеренного размера воротником) всегда смотрятся стильно.

Примеры, как адаптировать вещи в клетку в осенних образах Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Надевайте рубашку как основной слой, второй или запасной — сейчас модно повязывать рубашку на пояс в сочетании с джинсами, брюками или даже леггинсами, поверх — свитшот или футболка. Красиво смотрятся вариации рубашки на поясе поверх юбки.

Стилизуем любимые летние юбки на осенний манер Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Наверняка вы заметили, что в уходящем летнем сезоне случился бум на белые юбки (мини или макси). Стилизуйте их на осенний манер: надевайте их в сочетании с уютным свитером или с уже упомянутой рубашкой, надетой поверх топа. Сверху — косуха или бомбер, обувь — казаки, ботильоны, кеды. Ваш модный образ готов.



Стиль преппи

Стиль преппи буквально вшит в осеннюю капсулу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Осенние аутфиты — это всегда история, уводящая в сторону университетской или школьной формы. Стиль преппи с началом сентября обретает новое дыхание: здесь и рубашки с жилетами или кардиганами, юбки в складку в сочетании со свитшотами, гольфы или носки, клетка. Многим нравится дополнять образ аксессуарами — очки, ободки, сумки строгой формы, лоферы, туфли «Мэри Джейн» или балетки с ремешком на взъеме.



На первый взгляд может показаться, что это стиль для молодежи, что на самом деле не так. Вы можете использовать в своем образе элементы стиля, а преппи-образы, к примеру, 60-х годов отлично впишутся в повседневность офисных сотрудников. Преппи — это смесь делового стиля и кежуал, подразумевающая опрятность, элитность и удобство.

Олдмани

Идеи для ваших будущих аутфитов в стиле «олдмани» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Образы на основе «старых денег» тоже отлично смотрятся в осенних аутфитах. Мы уже рассказывали о том, как научится одеваться как невестка Кеннеди и английская принцесса. Дома у каждой уважающей себя модницы наверняка найдется что-то из того, что составляет его основную капсулу: пиджак или вязаный кардиган, трикотажный жилет, брюки классического кроя, со стрелками или клеш, футболка или джемпер с воротником поло, классическая белая рубашка, платье-футляр или юбка длины миди, теннисная юбка.



Определитесь с цветовой гаммой, не смешивайте слишком много оттенков, предпочтение отдавайте светлой палитре — так ваш образ будет смотреться дороже. В «олдмани» также вписываются темно-коричневый, синий, зеленый и черный. Ткани — плотные: твид, кашемир, шерсть. Из принтов допускается легкая полоска или горох. Никаких крупных логотипов — аристократы не доказывают, что у них есть деньги, с помощью модных брендов. Никакого смешения стилей — предпочтение нужно отдавать классике.



Лео-принт

После стольких лет? Всегда! Любимый многими анималистичный принт отлично вписывается в осенний гардероб Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Уже базовый, привычный, не вызывающий вау-эффекта. В прошлом году многие модницы купили леопардовые брюки — вещь аутентично заходит в осеннюю капсулу. Носите брюки или джинсы с объемными уютными свитерами, жакетами, рубашками или лонгсливами, создавайте многослойные образы. Поэкспериментируйте с цветом: лео не обязательно сочетать только с черным, коричневым или бежевым: красиво будет смотреться кирпично-красный, зеленый, оранжевый или фиолетовый. Примерьте леопардовую юбку или пиджак (бомбер).



Бургунди + серый

Рискнем предположить, что на это цветовое сочетание случится мощный бум Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Самое модное сочетание осени. Наденьте костюм с жакетом и юбкой серого цвета в сочетании с колготками в оттенке «бургундия». Если цветные колготки для вас слишком смелое решение — разбавьте серость сумкой, обувью (например, балетками) или аксессуарами.



Трикотаж и платья в пол

Огромное количество трикотажных костюмов продают на маркетплейсах и в местных бутиках. Примерьте — уверены, вы сразу влюбитесь Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Красиво, женственно, а главное — удобно. Силуэты по фигуре смотрятся элегантно, а чуть свободные модели помогут скрыть лишние объемы в области живота или на бедрах. Талию можно подчеркнуть ремнем или поясом. В тренде трикотажные костюмы с юбкой (А-силуэта или прямая), трикотажные брюки палаццо в сочетании со свитером тоже остаются с нами с прошлых сезонов. Уютный и комфортный тренд для тех, кому хочется расслабленности.



Пальто-пиджак

Давно мы их не наблюдали. Вернулись, спустя годы, в новом усовершенствованном варианте Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Хорошая новость для тех, кто устал от тяжелых мужских пальто в длине макси. Их по-прежнему носим, но в качестве альтернативы теперь есть облегченный вариант из шерсти, кашемира или твида. Пальто может быть приталенным, но с широкими плечами — вспоминаем про пиджаки, о которых говорили выше. Укороченное пальто прямого кроя тоже будет смотреться современно, элегантно и стильно. Остаются и стеганые пальто, пальто-халаты с поясом, прямые на одной пуговице — по сути, в мире пальто к осеннему сезону практически ничего не поменялось.



Балетки с квадратным мысом

Примеры актуальной обуви на раннюю осень Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Во-первых, это самая популярная модель обуви в сезоне, во вторых — такая форма добавляет образу стройности. Обратите внимание на яркие расцветки: красный, бургунди или зеленый, в тренде также анималистичные принты обуви, с ремешком на подъеме стопы или без него.

С прошлых сезонов с нами остаются остроносые слингбэки — носим их с плотными матовыми колготками в тон или на контрасте. Базовая обувь — ботинки на шнуровке, челси, ботильоны на широком устойчивом каблуке, казаки (да, они стали базой) — остается. Так же, как и минималистичные кроссовки, кеды и сапоги — жокейские, чулки или ботфорты.



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