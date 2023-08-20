Богема и роскошь: в моду вошёл стиль old money — учимся одеваться, как невестка Кеннеди и английская принцесса

Немного истории и фактов

Стиль old money начал зарождаться в Америке в конце 1920-х годов. Местные аристократы, учившиеся в лучших колледжах страны, жившие в загородных домах и отдыхающие на лазурных берегах, сами того не осознавая создали стиль вне времени, элитарность которого не нуждается в доказательствах. В основе old money лежат минимализм, удобный комфортный крой, базовые цвета.

Логично предположить, что со временем у old money появились подражатели — стиль вышел в массы и сегодня привлек блогеров и инфлюенсеров своей эстетикой, сдержанностью и простотой. Не обязательно быть дочерью нефтяного магната, чтобы одеваться в стиле «старых денег».