Блондинки в законе: что такое стиль барбикор и почему по нему сходят с ума все модницы мира

Носила Барби и вещи в стиле спорт-шик: розовый топ и шорты / юбка, были в гардеробе кукольной модницы и широкие брюки. Попробуйте надеть розовые карго, пока они еще в тренде, и розовый кроп-топ, на прохладную погоду — бомбер.

Чтобы не перестараться, выберите белую обувь, но если хочется тотал-розовый с головы до ног, почему нет? Современная мода — это про индивидуальность.

Барби и деловой костюм? Тоже было. Пусть это будет не фуксия, а цвет баблгам, так интереснее. Лодочки или туфли со стразами, кожаные босоножки с тонкими ремешками — пробуйте и ищите свой вариант.