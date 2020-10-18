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«Куклы выселили меня из дома»: сибирячка скупает сотнями Barbie и селит их в отдельную квартиру

Сейчас коллекция Анастасии Чайки оценивается в 1 миллион рублей. Мы посмотрели, какие необычные и странные куклы там есть

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В коллекции Анастасии Чайки более 500 самых разных Barbie

В коллекции Анастасии Чайки более 500 самых разных Barbie

Жительница Новосибирска собрала огромную коллекцию из кукол Barbie

В домашней коллекции сибирячки Анастасии Чайки — больше 500 Barbie, от дорогих коллекционных образцов до классических кукол из 90-х. Почему взрослые женщины продолжают играть в куклы и как к такому увлечению относятся близкие? Мы заглянули домой к жительнице Новосибирска, которая однажды мечтает открыть собственный музей барби.

Анастасии Чайке — 36 лет, и она сама очень похожа на куклу Барби. У неё длинные белые волосы, а на встречу она надела футболку с блестящей надписью Barbie. Анастасия не скрывает, что очень любит вещи, которые связаны с её главным увлечением.

— Я, как и многие девочки, в детстве мечтала о Barbie, но у меня её не было. Были только русские куколки — например, одну из них сделали здесь, в Кольцово. А ещё у меня были журналы в детстве. Я любила их рассматривать. Но вот Barbie не было. Больше всего мне хотелось куклу из коллекции «Суперстар», — рассказывает сибирячка.

Американская компания Mattel Inc. выпустила Барби в 1959 году. На протяжении нескольких десятилетий Барби оставалась одной из самых известных игрушек в мире. Кукла стала брендом и поп-идолом. В 1961 году компания выпустили ещё одну куклу — Кена, бойфренда Барби.

В руках у Анастасии первая кукла, с которой началась её коллекция

В руках у Анастасии первая кукла, с которой началась её коллекция

Несколько лет назад у Анастасии диагностировали онкологию. В 2018 году, когда наступила ремиссия, она купила свою первую куклу.

— Так я и начала коллекционировать куклы. Сначала увидела в контакте объявление, что девушка продает Барби. Затем решила посмотреть объявления на «Юле» и «Авито». Не знаю, почему меня дернуло. Пошла и купила первую куклу. Девушка продавала её в коробке из-под обуви. Но на этом я не остановилась. Заказала вторую, третью куклу. Получилось, что я приобрела все куклы, о которых когда-то давно мечтала в детстве, и дальше уже начала покупать те, которые мне нравились, — рассказывает женщина.

Первая Barbie в коллекции Анастасии была выпущена в 90-х, её можно узнать по характерной для того времени чёлке и яркому костюму

Первая Barbie в коллекции Анастасии была выпущена в 90-х, её можно узнать по характерной для того времени чёлке и яркому костюму

Анастасия не считает свое хобби странным — говорит, что кто-то любит играть в компьютерные игры, а она вот увлекается коллекционированием Barbie. По словам сибирячки, в России много людей, которые собирают Barbie. Самая большая коллекция у москвички — у неё в коллекции более 1000 кукол, которые стали частью специального музея.

На отдельной полке — коллекция кукол в пляжных костюмах

На отдельной полке — коллекция кукол в пляжных костюмах

У Анастасии двое детей. Дочери 12 лет — и у неё тоже есть свой кукольный домик. Дочка мечтает так же, как и мама, собирать кукол.

— Она иногда просит дать поиграть, но я не даю своих кукол, потому что храню большинство в коробках. Я отдала дочке лишь несколько кукол из коллекции. А сын, когда рассматривал книги, сказал, что вырастет и купит лимузин для Barbie, — рассказывает Анастасия.

Кукольный дом, в который играет дочка нашей героини. Тут тоже всё продумано для мелочей

Кукольный дом, в который играет дочка нашей героини. Тут тоже всё продумано для мелочей

Семья поддержала увлечение — так, с подачи близких в квартире появился специальный шкаф для кукол, но в какой-то момент они потеряли им счёт.

— Молодой человек согласился, что у меня будет 100 кукол. Но их уже далеко не 100. А он вот разницы не видит. У меня стоял шкаф. И он постоянно меня спрашивал, когда уже будет 100 кукол? И однажды я ему ответила: «Знаешь, их уже 200». Он спросил меня, когда это кончится. Я сказала, что мне это просто нравится, — улыбается Анастасия.

Сейчас у неё в коллекции более 500 разных кукол, а их ряды регулярно пополняются новыми экземплярами, которые сибирячка заказывает из Америки.

В коллекции Анастасии есть куклы в костюмах разных народов мира<br>

В коллекции Анастасии есть куклы в костюмах разных народов мира

— Первые 100 кукол я собрала за год. На самом деле, очень сложно остановиться. Иногда я вижу, что появляется в продаже кукла, которую я очень хочу. Тогда деньги идут на куклы — бюджет действительно очень страдает, — смеётся Анастасия.

Кукол однажды стало так много, что они перестали помещаться в шкаф. Теперь коллекция кукол живёт в отдельной квартире.

— Раньше я сдавала эту квартиру. Когда поняла, что куклы меня вытесняют из той квартиры, пришлось перевозить их сюда, — рассказывает Анастасия. — У меня нет какой-то конкретной цели. Я покупаю, потому что мне нравятся сами куклы. А потом оказывается, что какая-то кукла из лимитированной коллекции.

Сейчас пока куклы стоят на стеллажах, а шторы в комнате всегда закрыты. Но Анастасия мечтает сделать из комнаты музей, поставить специальные шкафы, оформить всё под розовое — обустроить комнату специально для кукол.

Вот эта кукла в ковбойском наряде была выпущена в 1987 году&nbsp;

Вот эта кукла в ковбойском наряде была выпущена в 1987 году 

— Куклы в коробках начинают портиться. Барби нужно хранить так, чтобы на них не падал свет, хранить их желательно лёжа, потому что у кукол могут скривиться ножки. Многие, например, выпрямляют ноги кипятком, — Анастасия хорошо разбирается в реставрации кукол, периодически ремонтирует пластик, из которого сделаны куклы.

Анастасия посчитала, что сейчас её коллекция оценивается в один миллион рублей. Некоторым куклам необходимо докупать наряды, а ещё она хочет приобрести им дом и машину.

2 тысячи долларов — самая высокая цена за куклу<br>

2 тысячи долларов — самая высокая цена за куклу

— Кукла б/у идёт от 1000 рублей. Всё также зависит от года выпуска. Бывает, цена б/у куклы доходит до 20 тысяч рублей. Мне попалась коллекционная кукла на американском сайте. Их в продаже всего две. Сейчас эта кукла без доставки в Россию стоит порядка 300 долларов. Плюс ещё стоимость доставки — 1000–1200 рублей за каждый килограмм, — рассказывает коллекционер.

В коллекции Анастасии даже есть кукла-космонавт<br>

В коллекции Анастасии даже есть кукла-космонавт

Если кукла достается из коробки, то её цена падает в два раза<br>

Если кукла достается из коробки, то её цена падает в два раза

По отрисовке глаза, количеству ресничек, по точкам в глазу и по цвету теней можно понять, в каком году была выпущена кукла<br>

По отрисовке глаза, количеству ресничек, по точкам в глазу и по цвету теней можно понять, в каком году была выпущена кукла

Коллекционеры собирают в основном Барби, а не Кенов&nbsp;— всё по тому, что у них более интересные наряды и аксессуары<br>

Коллекционеры собирают в основном Барби, а не Кенов — всё по тому, что у них более интересные наряды и аксессуары

Ещё 3 истории о новосибирцах с классным хобби

Александр Маутин собрал огромную коллекцию картриджей от «Сеги» и «Денди», потратив на них в общей сложности почти полмиллиона рублей. Мы побывали у него в гостях и узнали, почему люди до сих пор покупают себе картриджи, кто меняет современную Playstation на 8-битные игры и как в Новосибирске появилось собственное производство картриджей.

Сибирячка Ирина Шубина делает кукол, похожих на свою дочь. Они продаются по всему миру за огромные деньги. Вы только посмотрите на них!

А новосибирец Евгений Печёрских собрал коллекцию автономеров со всего мира. За шесть лет он накопил почти 500 знаков — среди них есть дорогой знак из Калифорнии 1922 года, настоящий знак в форме белого медведя и номер с необычным для современной России номером региона.

А вы коллекционируете что-нибудь интересное? Расскажите нам о своем хобби, коллекции или удивительном экземпляре — кто знает, может быть, героем следующего репортажа будете именно вы.

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