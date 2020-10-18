«Куклы выселили меня из дома»: сибирячка скупает сотнями Barbie и селит их в отдельную квартиру

В домашней коллекции сибирячки Анастасии Чайки — больше 500 Barbie, от дорогих коллекционных образцов до классических кукол из 90-х. Почему взрослые женщины продолжают играть в куклы и как к такому увлечению относятся близкие? Мы заглянули домой к жительнице Новосибирска, которая однажды мечтает открыть собственный музей барби.

Анастасии Чайке — 36 лет, и она сама очень похожа на куклу Барби. У неё длинные белые волосы, а на встречу она надела футболку с блестящей надписью Barbie. Анастасия не скрывает, что очень любит вещи, которые связаны с её главным увлечением.