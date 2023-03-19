Бунт и страсть: как правильно носить главный цвет 2023 года и кому он пойдет

Magenta — это общий термин, означающий группу пурпурных цветов. Viva Magenta — микс малинового и яркого красного оттенков. Цвет означает единение природы и технологий, он символизирует радость, свободу самовыражения, оптимизм, воодушевление и бунт. Считается, что такой оттенок чаще выбирают экстраверты, уверенные в себе лидеры, натуры вспыльчивые, страстные и азартные. С его помощью можно разбавить образ, выделиться из толпы — то, что нужно для серого города.

Кому подходит?

Цвет относят к группе холодных оттенков, которые больше подходят темноволосым женщинам со смуглой кожей. Viva Magenta подчеркнет румянец на щеках, а за счет присутствия холодного подтона не будет выделять красноту в белках глаз, воспаления на лице или любые другие неровности кожи.