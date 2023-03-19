Бунт и страсть: как правильно носить главный цвет 2023 года и кому он пойдет

Каждый год институт цвета Pantone объявляет оттенок, который будет считаться самым главным, модным и желанным. Наверняка вы обращали внимание на цветовую палитру в магазинах, отмечая обилие одежды определенной гаммы — помните нежно-лавандовый Veri Peri? В этом году его заменил Viva Magenta: нечто среднее между малиновым и красным. Это глубокий, насыщенный оттенок, стилисты называют его благородным и сложным. На первый взгляд цвет может показаться мрачным и драматичным, но, если его правильно стилизовать, получатся яркие и интересные образы. Рассказываем, как правильно носить главный цвет года и кому он подойдет.
Magenta — это общий термин, означающий группу пурпурных цветов. Viva Magenta — микс малинового и яркого красного оттенков. Цвет означает единение природы и технологий, он символизирует радость, свободу самовыражения, оптимизм, воодушевление и бунт. Считается, что такой оттенок чаще выбирают экстраверты, уверенные в себе лидеры, натуры вспыльчивые, страстные и азартные. С его помощью можно разбавить образ, выделиться из толпы — то, что нужно для серого города.
Кому подходит?
Цвет относят к группе холодных оттенков, которые больше подходят темноволосым женщинам со смуглой кожей. Viva Magenta подчеркнет румянец на щеках, а за счет присутствия холодного подтона не будет выделять красноту в белках глаз, воспаления на лице или любые другие неровности кожи.
Viva Magenta не украсит женщин возрастной категории 40+. Во-первых, он добавляет возраст, во-вторых, притягивает к себе внимание. Особенно неудачно будет смотреться на обладательницах светлой кожи с видимыми возрастными изменениями. Молодым стилисты также не рекомендуют оттенок в чистом виде по той же причине — никто не хочет выглядеть старше. На девушках лет 15–18 оттенок будет смотреться неуместно. Получается, идеальная возрастная группа для Viva Magenta — от 20 до 40 лет.
Цветовые схемы
Несомненный плюс Viva Magenta в том, что оттенок стройнит, кроме того, он сочетается практически с каждым тоном. Особенно удачно — с оранжевым, желтым и фиолетовым.
Несмотря на отсутствие явного контраста, Viva Magenta хорошо дружит с фиолетовым. Если вы брюнетка, подбирайте более насыщенный оттенок и помните о фактуре ткани, на разных текстурах цвет выглядит по-разному.
Два или даже три сочных оттенка в одном образе — с их помощью можно создать яркий модный летний лук. Попробуйте примерить, возьмите за основу какой-то один цвет и разбавьте акцентными деталями.
Насыщенное контрастное сочетание за счет того, что оба оттенка по отношению друг к другу находятся на противоположных сторонах цветового круга Иттена (подсказка по сочетанию оттенков, цвет кэмел).
Оттенки красного хорошо сочетаются с коричневым за счет родства. Можно варьировать насыщенность и температуру обоих оттенков под свои предпочтения (от молочного шоколада к темному).
Сочетание Viva Magenta с бежевым понравится тем, кто предпочитает романтичный стиль. В такой цветовой схеме оттенок года можно использовать как внешний слой (пальто, жакет) или как низ одежды (юбка, брюки, шорты). Примерьте бежевые аксессуары в дополнении к одежде цвета Magenta.
Спокойно и при этом в меру ярко, без перебора и лишних акцентов. Серым может быть как верх, так и низ, аксессуары. Вместо серого можно использовать голубой или синий — все три варианта будут смотреться удачно.
Любой цвет в сочетании с базовым белым будет смотреться хорошо. Смело надевайте брючный костюм цвета Viva Magenta с белой футболкой или рубашкой — не прогадаете.
Сочетание с черным считается классикой, которая подойдет для офисного стиля. Черный цвет сделает ваш лук более спокойным и выдержанным.
Тотал-образ в едином цвете всегда смотрится стильно и дорого. Можно разделить на два оттенка — малиновый и красный. Добавьте розовый или фуксию, пробуйте, экспериментируйте, ищите свои сочетания.
Несколько советов
Если вы еще не готовы внедрять оттенок в гардероб, но попробовать хочется — начните с помады или аксессуаров: платок, палантин, очки в цветной оправе, сумка или обувь, а может быть, вы захотите купить пальто на весну в цвете Viva Magenta (в таком случае пусть это будет второй вариант, на замену базе).
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