Больше не арбуз: как скрыть живот и обозначить талию — 8 простых приемов

Все женщины хотят выглядеть стройнее, спрятав лишние килограммы от чужих глаз. Зона талии и живота, пожалуй, самая проблемная, но, зная несколько хитростей, похудеть визуально довольно легко. Мир моды с каждым годом становится всё более свободным, на смену строгим рамкам приходит индивидуализация. Каждый выбирает свой способ экспресс-похудения — и не важно, что оно не настоящее, слушать комплименты приятно всегда. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы одежда вас стройнила, а не наоборот.
Асимметричный крой
Самый верный способ визуального похудения — перенос внимания. Задача: отвлечь взгляды от зоны живота на ту часть тела, которую вы считаете своим достоинством. Например, у вас красивая шея — наденьте в портретную зону вещь с V-образным вырезом. Отлично вытягивают силуэт вещи асимметричного кроя, как раз за счет переноса акцентов — к примеру, асимметричный воротник уведет взгляд от живота и талии, диагональная тесьма создаст иллюзию стройности за счет вертикальной линии, а двубортный фасон скроет живот.
Вертикальные линии
Наверняка вы уже знаете этот прием и пользуетесь им, но напомним еще раз, на всякий случай. Контрастная вертикаль стройнит и зрительно убирает живот, а разные по оттенку полоски ткани дополнительно уводят внимание от зоны живота и боков. Опущенные вниз диагональные линии сами по себе тянут силуэт вниз, за счет чего фигура человека смотрится уже. Горизонтальная полоса, напротив, только добавит вам лишнего объема. Хуже всего, если горизонтальная полоса расположится в самой широкой и проблемной части вашей фигуры.
Плотная ткань и фасон на запах
Плотная ткань — ваш друг, независимо от размера и цифры на весах, если речь не идет о лете. Тонкий и хлипкий трикотаж смотрится дешево и имеет свойство подчеркивать недостатки, даже если их нет (синтетическая кофточка сделает всё за вас). В чем плюс плотной ткани? Она хорошо держит живот, а фасон платья или юбки на запах работает как драпировка, вуалируя зону живота. Широкий ремень на талии приведет фигуру к силуэту «песочные часы», правильно распределив пропорции — главное, чтобы ремень не был на резинке, иначе вы получите обратный эффект.
Диагональная клетка
Такой принт не только ловко справится с выпирающим животом, но и спрячет объем на бедрах. Высокая посадка изделия будет прятать живот. Примерьте перед зеркалом одежду с ровной прямой клеткой — и с диагональной, чтобы убедиться. Дополнительная драпировка на юбке, например сбоку, тоже будет корректировать фигуру — за счет «скрадывания» лишнего пространства.
Монохром
Легко создать вертикаль можно при помощи цвета, главное — заранее определите свой цветотип, чтобы не выглядеть устало, болезненно и старше своего возраста. Монохромный образ с правильно подобранным цветом будет выглядеть дорого и элегантно, придаст статус, вы будете смотреться свежее и моложе.
Двубортный фасон
Выше уже было упомянуто, что двубортный фасон помогает спрятать выпирающий живот. Симметрично расположенные пуговицы равномерно распределят внимание на вашей фигуре, позволяя не зацикливаться на ее проблемном участке. Двубортное платье-пиджак — хороший вариант для такого случая. Вертикальные и диагональные линии работают на визуальную коррекцию фигуры и к тому же обеспечивают правильную посадку вещи.
Высокая посадка
Когда мода на высокую посадку вернулась, все обладательницы типа фигуры «яблоко» выдохнули с облегчением. Наконец-то в магазинах появились вещи, способные удерживать живот в тисках. Прямой фасон джинсов считается самым универсальным, следите за длиной — щиколотки должны быть закрыты, иначе пропорции нарушатся. То же касается и брюк. Швы и вытачки в зоне талии будут дополнительно держать живот.
Корректирующее белье
Самый простой способ — надеть утягивающее белье. Помните, как огромные панталоны Бриджит Джонс принесли ей удачу? Советуем брать корректирующее белье на размер больше, чтобы не нанести вред здоровью. Носить коррекционное белье рекомендуют не дольше четырех часов в день. Используйте его только по особым случаям.
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