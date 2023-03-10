Больше не арбуз: как скрыть живот и обозначить талию — 8 простых приемов

Плотная ткань — ваш друг, независимо от размера и цифры на весах, если речь не идет о лете. Тонкий и хлипкий трикотаж смотрится дешево и имеет свойство подчеркивать недостатки, даже если их нет (синтетическая кофточка сделает всё за вас). В чем плюс плотной ткани? Она хорошо держит живот, а фасон платья или юбки на запах работает как драпировка, вуалируя зону живота. Широкий ремень на талии приведет фигуру к силуэту «песочные часы», правильно распределив пропорции — главное, чтобы ремень не был на резинке, иначе вы получите обратный эффект.

