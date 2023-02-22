Байкерша или леди: 5 самых модных вариантов верхней одежды на весну — смотрим и выбираем свой

В первую очередь все образы «стрит стайла» и с подиума, которые мы видим, следует рассматривать как перфоманс от дизайнеров и блогеров, обращает внимание стилист Марина Воробьева. Не все сочетания вещей, которые нам показывает модный журнал или приложение в телефоне, уместны для жизни среднестатистического жителя мегаполиса. Все образы стилист советует раскладывать на составляющие и носить с более простыми вещами, если, конечно, у вас нет конкретного запроса на стилизацию и фэшн.

В список основных вещей верхнего весеннего гардероба входят 6 элементов: куртки (дутые и не только), пальто и тренчи, жилеты разных фасонов, косухи и бомберы. Кому-то достаточно одного универсального варианта, кому-то нужно несколько, чтобы не ограничивать себя в рамках одного стиля, а кто-то желает иметь сразу всё. С куртками в гардеробе всё предельно просто, поэтому мы решили остановиться подробнее на более интересных вариантах.