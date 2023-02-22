Байкерша или леди: 5 самых модных вариантов верхней одежды на весну — смотрим и выбираем свой

Совсем скоро настанет любимая пора всех модниц — смена сезона, а значит и гардероба на более легкий. За зиму мы устаем от тяжеловесных шуб, от пуховиков размером с одеяло, от однообразия, поэтому приход весны для многих становится маленьким праздником. За долгое время сформировался определенный пул верхней одежды, который есть практически в каждом гардеробе — весенний не исключение. Чтобы не запутаться среди многообразия предложенных вариантов, мы обратились к имидж-стилисту и тренд-аналитику Марине Воробьевой — она рассказала, какие модели будут актуальны весной и как их правильно носить.
В первую очередь все образы «стрит стайла» и с подиума, которые мы видим, следует рассматривать как перфоманс от дизайнеров и блогеров, обращает внимание стилист Марина Воробьева. Не все сочетания вещей, которые нам показывает модный журнал или приложение в телефоне, уместны для жизни среднестатистического жителя мегаполиса. Все образы стилист советует раскладывать на составляющие и носить с более простыми вещами, если, конечно, у вас нет конкретного запроса на стилизацию и фэшн.
В список основных вещей верхнего весеннего гардероба входят 6 элементов: куртки (дутые и не только), пальто и тренчи, жилеты разных фасонов, косухи и бомберы. Кому-то достаточно одного универсального варианта, кому-то нужно несколько, чтобы не ограничивать себя в рамках одного стиля, а кто-то желает иметь сразу всё. С куртками в гардеробе всё предельно просто, поэтому мы решили остановиться подробнее на более интересных вариантах.
Косуха
— Каждый сезон приходят новые фактуры, крой, новые силуэты и детали. В этом сезоне акцент на винтажную плотную кожу с потертостями. В тренде косухи овер силуэта в мотостиле, с лого, в стиле колор блок (сочетание в одном изделии нескольких цветовых блоков. — Прим. ред.). Также актуальны косухи из нестандартных материалов — шерсть или бархат, лакированная кожа, принт — леопард, гусиная лапка или клетка, — подсказывает имидж-стилист и добавляет, что стилизовать правильно и красиво можно вещь только актуального кроя.
Носим косуху с джинсами или брюками — классическое сочетание. Интересно смотрятся стилизации с юбками макси или с деловым костюмом, с мини-юбкам и ботфортами, с брюками джогерами, карго или с леггинсами в сочетании с ботинками на объемной подошве, сапогами или туфлями на каблуках.
— Косухи из шерсти, твида или бархата отлично впишутся в нестрогий деловой гардероб, потому что они — симбиоз между косухой и пальто, — отмечает стилист.
Бомберы
Вещь, которая с нами уже несколько сезонов, где с наступлением каждого нового меняется длина — от кроп (укороченного по талию) до удлиненного, в том числе и до колен. Основная тенденция — бомбер в клубном стиле, как в зарубежных университетах: из трикотажа, с нашивками, контрастными рукавами.
— Наряду с классическими бомберами актуальны из кожи, включая цветную — смотрится свежо, по-весеннему. Можно рассмотреть бомберы из атласной ткани, блестящих фактур, например, металлизированная кожа. Интересно будет смотреться бомбер в трендовых цветах или стеганый бомбер — сейчас идет тенденция к объединению фактур и кроя, — говорит Марина Воробьева.
Носим бомберы точно так же, как и косухи, с абсолютно любой одеждой, главное — помним про современный крой с хорошей посадкой.
— Платья, деловые брюки, джинсы или лосины, комбинезоны — главное, чтобы вам было комфортно, подходило под ваш стиль и смотрелось уместно, — объясняет стилист.
Жилеты
Элемент гардероба, который прочно вошел в наш климат. Помимо стеганых жилетов, из кожи или в спортивном стиле актуальны варианты из пальтовой ткани, модели — как дубленки, удлиненные классического кроя модели.
— Не нужно рассматривать тенденцию только с одного угла — если жилетки модные, то только в конкретном крое. Мода максимально лояльна, повернута к клиенту и настроена на индивидуальность. То, что продается в магазинах, настроено на массового потребителя, можно найти изделия интереснее — с необычным сочетанием кроя и фактуры, дизайнерские, или сшить на заказ, — подсказывает тренд-аналитик.
Жилет из пальтовой ткани отлично впишется в деловой гардероб, а стеганый или из бархата — идеальная деталь в кежуал-образе.
— Такие жилеты могут стать альтернативой моделям в спортивном стиле, — считает стилист.
Пальто
Самый актуальный крой — мужской, длина миди, которая успела поменяться с прошлого сезона.
— Ниже середины икры, постепенно переходит в длину макси. Это не всегда удобно и практично, но тепло, — считает стилист.
Пальто, выполненное из экокожи, будет защищать вас от дождя. Возвращается тренд на пальто в стиле 60-х с воротничком — модель будет отлично гармонировать в длинным перчатками. Помним про контраст цветов — к примеру, ярко-голубое пальто и черные перчатки.
— Роскошно смотрятся пальто из твида или бархата. В тренде стеганные модели на запах или любого силуэта, который подходит именно вам. База — пальто-халат, полюбившаяся модель. Советую выбирать базовые вещи не акцентного кроя, с высоким содержанием шерсти — они будут служить вам дольше, — говорит стилист Марина Воробьева.
Тренч
Актуальны тренчи со звериным принтом. Самая трендовая расцветка, по словам Марины Воробьевой, — это питон. Можете выбрать леопард или любой другой принт — это будет акцентный вариант на замену базе или основная вещь, которая вписывается в ДНК вашего стиля.
База — песочно-бежевый тренч из мягкой ткани. Популярны тренчи из экокожи или лакированной кожи, цветной или черной.
— Примерьте модели ярких цветов классического кроя, обратите внимание на тренчи, выполненные в стиле колор блок (разных цветов), на смешение фактур — хлопок и кожа. Если вы не готовы к акцентному тренчу, купите яркий аксессуар к базе, например, шаль-сетка. Ее можно по-разному стилизовать — накинуть на плечи или повязать на бедра. Можно разбавить образ платком или приобрести накладной воротничок, можно из меха, или ограничиться перчатками, — подсказывает имидж-стилист.
Что еще почитать
Время переобуваться: что будем носить весной и летом 2023 года — вы точно не были к этому готовы (мы тоже).
Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы.
Шикарные лохмотья: что носить в 2023 году? Изучаем 10 самых ярких и необычных трендов сезона.