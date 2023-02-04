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Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы

Если не завышать ожидания, то шопинг получится вполне приятный и экономный

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Изучаем магазин с очень низкими ценами

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Перемены, произошедшие в сфере розничной торговли, принесли плоды: цены на одежду и обувь заметно выросли (а зарплаты нет). Большой процент жителей Новосибирска одевался в магазинах массмаркета, а когда его заграничных представителей стало мало, наступил момент выхода из зоны комфорта. Мы привыкли одеваться в местах, где нам всё знакомо: размерная сетка, ассортимент, стоимость, даже персонал, а вынужденный поиск альтернатив внес коррективы в устоявшийся образ жизни против воли. Шоурумы и местные производители с офлайн-точками спасают положение, но найти место, где можно купить всё и сразу в пределах нужной вам суммы, — проблема. НГС решил запустить серию обзорных материалов из магазинов с невысокими ценами и большим ассортиментом — первым стал «Тапки Шмотки» в ТЦ «Амстердам».

Магазин находится на втором этаже торгового центра на месте закрывшейся точки «Планеты одежды и обуви». Первое, что бросается в глаза, — наружная вывеска: приятный глазу минимализм внушает оптимизм и вдохновляет на приятный шопинг. Что ж, проверим.

Не отпугивает, уже хорошо

Не отпугивает, уже хорошо

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Просторное светлое помещение с аккуратно расставленными в ряд стеллажами. Начиная от входа и до середины — женский ассортимент, с середины и до конца — мужской, есть детский отдел, продаются обувь и аксессуары. Что порадовало — в магазине практически отсутствует «аромат Китая», который часто витает в точках у представителей сегмента ниже среднего.

В сравнении с бывшей «Планетой одежды и обуви» находиться в «Тапках Шмотках» приятнее

В сравнении с бывшей «Планетой одежды и обуви» находиться в «Тапках Шмотках» приятнее

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Цепляет взгляд обилие синтетических материалов, тонкий жидкий трикотаж, особенно этим грешат водолазки и вещи, которые мы носим в портретной зоне: странного вида рубашки или принтованные блузы, обильно украшенные стразами, бантами или рюшами. Некачественного вида вязаные платья, которые растянутся после первой носки или того хуже — распустятся, стойки с устаревшими моделями юбок, джинсов и брюк за 799 рублей. Мы видим здесь всё, что стилисты причисляют к антитрендам.

Часть обуви имеет актуальный вид, но некоторые модели испорчены лишними деталями: замками, стразами и прочими украшениями

Часть обуви имеет актуальный вид, но некоторые модели испорчены лишними деталями: замками, стразами и прочими украшениями

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По сути, «Тапки Шмотки» — та же «Планета» с вещами из Китая, но более усовершенствованная версия. Если не придираться, не завышать ожидания и понимать, куда вы пришли, ваш шопинг может стать вполне приятным. Ассортимент настолько разный, что даже забавно: тесный ряд бабушкиных халатов в цветочек за 499 рублей и неожиданная находка — современного кроя укороченный пиджак в стиле Коко Шанель.

Ассортимент на любой возраст

Ассортимент на любой возраст

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Внимательно изучив ряды с одеждой, мы обнаружили достаточное количество неплохих вещей, которые хочется примерить. На торчащие нитки делаем скидку — рубашка за 1059 рублей имеет на это право. Не нравятся торчащие нитки — идем в другое место, где ваше «фи» будет уместным.

В магазине большой выбор рубашек за 1059 рублей

В магазине большой выбор рубашек за 1059 рублей

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За качество отвечать не будем — логично, что ботинки за 1299 рублей не могут быть натуральными, но ведь бывают случаи, когда искусственная вещь, купленная за копейки, служит верой и правдой долгие годы. Концепция: «Дешево и сердито, а если испортится, не жалко выкинуть».

Ботинки за 1899 рублей

Ботинки за 1899 рублей

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Если вы заядлая модница, вам будет интересно отыскать здесь несколько бриллиантов и внедрить их в повседневный образ так, что никто и не догадается, что на вас вещь из «Тапок», а хорошая насмотренность позволит составить несколько простых образов для работы, прогулки или вечернего похода в бар с подругами.

Образ, в котором можно прийти на работу, заменив угги на ботинки со шнуровкой или челси. Брюки из экокожи — 1399 рублей, джинсы — 1299 рублей, рубашка — 1059 рублей, жакет — 1659 рублей

Образ, в котором можно прийти на работу, заменив угги на ботинки со шнуровкой или челси. Брюки из экокожи — 1399 рублей, джинсы — 1299 рублей, рубашка — 1059 рублей, жакет — 1659 рублей

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Средняя цена одного образа (джинсы, рубашка/футболка, жакет), включая обувь и сумку, составит около 5000 рублей. В сравнении с ценами в популярных шоурумах города, где одна позиция стоит минимум 3000 рублей, цены в «Тапках» просто подарок.

Неожиданные и приятные находки — как вам? Добавьте аксессуары, замените джинсы на мини-юбку в сочетании с ботфортами, вариаций масса. Все вещи стоят до 1500 рублей

Неожиданные и приятные находки — как вам? Добавьте аксессуары, замените джинсы на мини-юбку в сочетании с ботфортами, вариаций масса. Все вещи стоят до 1500 рублей

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В магазине широкая размерная сетка, а в зале работают консультанты, которые помогут отыскать нужный размер. Порадовали примерочные — просторные, светлые и чистые, в подобных магазинах это большая редкость.

Брюки из экокожи, водолазка, поверх — парка; завершите образ бейсболкой или шапкой бини — получится образ для прогулки по городу

Брюки из экокожи, водолазка, поверх — парка; завершите образ бейсболкой или шапкой бини — получится образ для прогулки по городу

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Существенный минус — маленький выбор верхней одежды: мы видим преимущественно пуховики и куртки в стиле оверсайз, женственный образ с ними не составить. Одно единственное пальто за 3399 рублей, но выглядит оно непрезентабельно — не советуем. За такую сумму можно найти намного лучше и качественнее. Вполне возможно, что весенний ассортимент в магазин еще не завезли.

Единственное найденное в магазине пальто за 3399 рублей (самая дорогая позиция) и милый свитер в стиле Pinterest girl за 999 рублей

Единственное найденное в магазине пальто за 3399 рублей (самая дорогая позиция) и милый свитер в стиле Pinterest girl за 999 рублей

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Зимние вещи уже со скидками — отличная возможность приобрести обувь и верхнюю одежду по привлекательной цене, но будьте внимательны: наполнитель в некоторых куртках расположен неравномерно. Стоимость куртки со скидкой — 1799 рублей, парки и удлиненные модели предлагаются в пределах до 2500 рублей.

Зима уходит со скидками в 50–70%

Зима уходит со скидками в 50–70%

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В процессе шопинга становится понятно, что в «Тапках Шмотках» вы можете найти отличную базу — футболки, рубашки или лонгсливы, можно отыскать хорошие джинсы (у нас получилось всего за 1299 рублей). Некоторые вещи маломерят, советуем брать на размер или два больше, чтобы одежда садилась на вас удачнее.

Нам понравились рубашки, советуем

Нам понравились рубашки, советуем

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Неплохой выбор нижнего белья — самый дорогой бюстгальтер здесь стоит 1399 рублей.

Не роскошно, но ведь и не хотелось, правда?

Не роскошно, но ведь и не хотелось, правда?

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В 2ГИС магазин на Геодезической имеет рейтинг всего в 3 звезды. Семь отзывов, и мнения разнятся. Кому-то не по душе пришелся сервис, а кто-то недоволен качеством продаваемых вещей, кого-то напугал охранник (тихий и безобидный с виду мужчина экзотической внешности в сланцах, надетых на носки).

Если хорошенько покопаться, то можно отыскать достойные вещи

Если хорошенько покопаться, то можно отыскать достойные вещи

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— Можно было бы поставить 0 звезд, я бы поставила. Просто ужас, купила обувь 16 декабря, а 19 декабря уже лопнула подошва, — пожаловалась Полина Шевченко и приложила фото испорченных ботинок. Вполне вероятно, что ботинки просто не выдержали аномально низкой для декабря температуры, но утверждать не будем.

Внешне обувь выглядит прилично, а как покажет себя на деле — загадка

Внешне обувь выглядит прилично, а как покажет себя на деле — загадка

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— Хороший магазинчик, но кассир на кассе никакой (по-моему, Оксана). Ни здравствуйте, ни до свидания, тон такой, как будто я обязана ей чем-то. Повежливей бы, и было бы отлично, — поделилась Наталья в отзывах в 2ГИС. Поддержим Наталью, кассиры действительно малоразговорчивы и медлительны.

Актуального кроя жилет стоит 1499 рублей, плотная рубашка в клетку с капюшоном — 1099 рублей

Актуального кроя жилет стоит 1499 рублей, плотная рубашка в клетку с капюшоном — 1099 рублей

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— Покупаю какие-то мелочи по одежде здесь, цена равна качеству. Конечно, что вы хотели от обуви за 1000 рублей? Чтобы она вам прослужила долгие годы? Не вижу смысла писать и жаловаться, так как, еще раз повторюсь, цена равна качеству. Многие вещи из шоурумов нахожу здесь в два раза дешевле, — написала жительница Левого берега. Согласимся, не завышаем ожидания, хотим качественнее и сервис по высшему разряду — идем в другой магазин.

Худи — 1059 рублей, брюки джоггеры — 1399 рублей, трикотажный костюм (фото справа) — 1299 рублей

Худи — 1059 рублей, брюки джоггеры — 1399 рублей, трикотажный костюм (фото справа) — 1299 рублей

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На Правом береге магазин «Тапки Шмотки» находится в ТЦ «Сибирский Молл», на третьем этаже напротив SinSay. Обе точки принадлежат Янису Кайшеву, владельцу сети барбершопов «Папа Дома».

Впрочем, новосибирцы могут найти недорогую одежду и в других магазинах. Кроме «Планеты одежды и обуви», о которой мы уже говорили, популярное место — ТЦ в районе Гусинобродского шоссе, сменившие легендарную барахолку. В следующий раз мы отправимся за модными образами именно туда.

Что еще почитать про моду и стиль

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