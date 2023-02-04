Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы

Перемены, произошедшие в сфере розничной торговли, принесли плоды: цены на одежду и обувь заметно выросли (а зарплаты нет). Большой процент жителей Новосибирска одевался в магазинах массмаркета, а когда его заграничных представителей стало мало, наступил момент выхода из зоны комфорта. Мы привыкли одеваться в местах, где нам всё знакомо: размерная сетка, ассортимент, стоимость, даже персонал, а вынужденный поиск альтернатив внес коррективы в устоявшийся образ жизни против воли. Шоурумы и местные производители с офлайн-точками спасают положение, но найти место, где можно купить всё и сразу в пределах нужной вам суммы, — проблема. НГС решил запустить серию обзорных материалов из магазинов с невысокими ценами и большим ассортиментом — первым стал «Тапки Шмотки» в ТЦ «Амстердам».

