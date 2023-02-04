Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы

Перемены, произошедшие в сфере розничной торговли, принесли плоды: цены на одежду и обувь заметно выросли (а зарплаты нет). Большой процент жителей Новосибирска одевался в магазинах массмаркета, а когда его заграничных представителей стало мало, наступил момент выхода из зоны комфорта. Мы привыкли одеваться в местах, где нам всё знакомо: размерная сетка, ассортимент, стоимость, даже персонал, а вынужденный поиск альтернатив внес коррективы в устоявшийся образ жизни против воли. Шоурумы и местные производители с офлайн-точками спасают положение, но найти место, где можно купить всё и сразу в пределах нужной вам суммы, — проблема. НГС решил запустить серию обзорных материалов из магазинов с невысокими ценами и большим ассортиментом — первым стал «Тапки Шмотки» в ТЦ «Амстердам».
Магазин находится на втором этаже торгового центра на месте закрывшейся точки «Планеты одежды и обуви». Первое, что бросается в глаза, — наружная вывеска: приятный глазу минимализм внушает оптимизм и вдохновляет на приятный шопинг. Что ж, проверим.
Просторное светлое помещение с аккуратно расставленными в ряд стеллажами. Начиная от входа и до середины — женский ассортимент, с середины и до конца — мужской, есть детский отдел, продаются обувь и аксессуары. Что порадовало — в магазине практически отсутствует «аромат Китая», который часто витает в точках у представителей сегмента ниже среднего.
Цепляет взгляд обилие синтетических материалов, тонкий жидкий трикотаж, особенно этим грешат водолазки и вещи, которые мы носим в портретной зоне: странного вида рубашки или принтованные блузы, обильно украшенные стразами, бантами или рюшами. Некачественного вида вязаные платья, которые растянутся после первой носки или того хуже — распустятся, стойки с устаревшими моделями юбок, джинсов и брюк за 799 рублей. Мы видим здесь всё, что стилисты причисляют к антитрендам.
По сути, «Тапки Шмотки» — та же «Планета» с вещами из Китая, но более усовершенствованная версия. Если не придираться, не завышать ожидания и понимать, куда вы пришли, ваш шопинг может стать вполне приятным. Ассортимент настолько разный, что даже забавно: тесный ряд бабушкиных халатов в цветочек за 499 рублей и неожиданная находка — современного кроя укороченный пиджак в стиле Коко Шанель.
Внимательно изучив ряды с одеждой, мы обнаружили достаточное количество неплохих вещей, которые хочется примерить. На торчащие нитки делаем скидку — рубашка за 1059 рублей имеет на это право. Не нравятся торчащие нитки — идем в другое место, где ваше «фи» будет уместным.
За качество отвечать не будем — логично, что ботинки за 1299 рублей не могут быть натуральными, но ведь бывают случаи, когда искусственная вещь, купленная за копейки, служит верой и правдой долгие годы. Концепция: «Дешево и сердито, а если испортится, не жалко выкинуть».
Если вы заядлая модница, вам будет интересно отыскать здесь несколько бриллиантов и внедрить их в повседневный образ так, что никто и не догадается, что на вас вещь из «Тапок», а хорошая насмотренность позволит составить несколько простых образов для работы, прогулки или вечернего похода в бар с подругами.
Средняя цена одного образа (джинсы, рубашка/футболка, жакет), включая обувь и сумку, составит около 5000 рублей. В сравнении с ценами в популярных шоурумах города, где одна позиция стоит минимум 3000 рублей, цены в «Тапках» просто подарок.
В магазине широкая размерная сетка, а в зале работают консультанты, которые помогут отыскать нужный размер. Порадовали примерочные — просторные, светлые и чистые, в подобных магазинах это большая редкость.
Существенный минус — маленький выбор верхней одежды: мы видим преимущественно пуховики и куртки в стиле оверсайз, женственный образ с ними не составить. Одно единственное пальто за 3399 рублей, но выглядит оно непрезентабельно — не советуем. За такую сумму можно найти намного лучше и качественнее. Вполне возможно, что весенний ассортимент в магазин еще не завезли.
Зимние вещи уже со скидками — отличная возможность приобрести обувь и верхнюю одежду по привлекательной цене, но будьте внимательны: наполнитель в некоторых куртках расположен неравномерно. Стоимость куртки со скидкой — 1799 рублей, парки и удлиненные модели предлагаются в пределах до 2500 рублей.
В процессе шопинга становится понятно, что в «Тапках Шмотках» вы можете найти отличную базу — футболки, рубашки или лонгсливы, можно отыскать хорошие джинсы (у нас получилось всего за 1299 рублей). Некоторые вещи маломерят, советуем брать на размер или два больше, чтобы одежда садилась на вас удачнее.
Неплохой выбор нижнего белья — самый дорогой бюстгальтер здесь стоит 1399 рублей.
В 2ГИС магазин на Геодезической имеет рейтинг всего в 3 звезды. Семь отзывов, и мнения разнятся. Кому-то не по душе пришелся сервис, а кто-то недоволен качеством продаваемых вещей, кого-то напугал охранник (тихий и безобидный с виду мужчина экзотической внешности в сланцах, надетых на носки).
— Можно было бы поставить 0 звезд, я бы поставила. Просто ужас, купила обувь 16 декабря, а 19 декабря уже лопнула подошва, — пожаловалась Полина Шевченко и приложила фото испорченных ботинок. Вполне вероятно, что ботинки просто не выдержали аномально низкой для декабря температуры, но утверждать не будем.
— Хороший магазинчик, но кассир на кассе никакой (по-моему, Оксана). Ни здравствуйте, ни до свидания, тон такой, как будто я обязана ей чем-то. Повежливей бы, и было бы отлично, — поделилась Наталья в отзывах в 2ГИС. Поддержим Наталью, кассиры действительно малоразговорчивы и медлительны.
— Покупаю какие-то мелочи по одежде здесь, цена равна качеству. Конечно, что вы хотели от обуви за 1000 рублей? Чтобы она вам прослужила долгие годы? Не вижу смысла писать и жаловаться, так как, еще раз повторюсь, цена равна качеству. Многие вещи из шоурумов нахожу здесь в два раза дешевле, — написала жительница Левого берега. Согласимся, не завышаем ожидания, хотим качественнее и сервис по высшему разряду — идем в другой магазин.
На Правом береге магазин «Тапки Шмотки» находится в ТЦ «Сибирский Молл», на третьем этаже напротив SinSay. Обе точки принадлежат Янису Кайшеву, владельцу сети барбершопов «Папа Дома».
Впрочем, новосибирцы могут найти недорогую одежду и в других магазинах. Кроме «Планеты одежды и обуви», о которой мы уже говорили, популярное место — ТЦ в районе Гусинобродского шоссе, сменившие легендарную барахолку. В следующий раз мы отправимся за модными образами именно туда.
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