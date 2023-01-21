Почти даром: Mango за 379 рублей, платье в стиле Уэнсдей и кое-что еще — изучаем скидки на зимней распродаже в Новосибирске

И еще: чаще всего в массмаркете действует правило: под самую большую скидку попадают вещи, которые не совсем удачны по крою, фурнитуре, а может, и самой идее. Неудачно сшитые джинсы, фешен-платье, смысл которого никто так и не понял, блестящие лифчики, которые нам любезно предложили носить вместо топов... Будьте внимательны и осторожны — именно от этих вещей мы стараемся оградить себя, если идем в магазин офлайн.

Что купить

На распродажах советуем приобретать лаконичную верхнюю одежду и позиции, которых недостает именно в вашем гардеробе. Пальто с хорошим составом, интересные пуховики и экошубы. Всегда безопасно и инвестиционно привлекательно взять на распродаже кожаные вещи. Как база — это куртки. Если вы любите носить кожу, то можно рассмотреть платья и брюки. Осенью мы готовили подробную инструкцию о том, как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло.