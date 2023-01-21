Почти даром: Mango за 379 рублей, платье в стиле Уэнсдей и кое-что еще — изучаем скидки на зимней распродаже в Новосибирске

Январские распродажи в самом разгаре, а это значит, что сейчас есть отличный шанс приобрести качественные, а может, и брендовые вещи по низкой цене. Скидки доходят до 70% — магазины в ТЦ, отдельные шоурумы, маркетплейсы — есть где разгуляться и потратиться. Для многих женщин распродажа — это спорт, своеобразный вид фитнеса, охота, если хотите, — урвать вещь за бесценок. Просыпается азарт, хочется еще, но будьте бдительны: как раз таки на сейле можно набрать некоторое количество совершенно бесполезных вещей, которые потом будут просто занимать место. Рассказываем про основные ошибки, которые совершаются на распродажах, и показываем, что продают в магазинах.
Правила удачного шопинга на распродаже
Чтобы получить от распродажи максимум пользы и удовольствия, нужно соблюдать несколько простых правил — тогда вы точно не разочаруетесь в покупке спустя час после ее приобретения. Вещи с красными ценниками можно разделить на категории: сезонная одежда и обувь, тренды прошлого и база. И если с первой и последней категориями проблем практически не возникает, то в случае с «супермодными новинками» можно промахнуться.
Каждый сезон к списку антипокупок на распродаже относятся вещи, которые были супермодными в прошлом сезоне. Велика вероятность, что в следующем году они уже будут неактуальны. Но если очень хочется какую-то конкретную вещь и мысли о ней не отпускают — к черту правила. Самое время взять то, о чем болело сердечко, по привлекательной цене. Например, если вы сильно хотели платье в стиле Уэнсдей, героини популярного сериала, — самое время купить: они со скидками.
Стилисты советуют в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу базу, — то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни. Это могут быть джинсы или брюки, белая рубашка или кардиган/жакет, свитер или худи. Посмотрите эти вещи в разделе со скидками в первую очередь.
Не во всех магазинах делают скидку на базовые вещи — продавцы понимают, что база актуальна всегда и будет пользоваться спросом. Поэтому во многих магазинах вас может постигнуть разочарование из-за того, что на прекрасные лаконичные вещи ценник остался прежним. Футболки, лонгсливы, водолазки, топы не очень хочется покупать за много тысяч рублей.
Еще один совет — хорошо бы знать, сколько вещь стоила до распродажи, чтобы не искушаться накрученной скидкой. Например, если без распродажи юбка стоила 2799 рублей, а теперь на ценнике зачеркнуто число 3999, — это маркетинговый ход и лучше сознательно выбирать, становиться участником этой игры или нет.
Опытные «распродажники» делают скриншоты стоимости желанных вещей из новой коллекции в интернет-магазинах задолго до январского ажиотажа. В свободное время, пока нет давки, заходят в магазин примерить, потрогать вещь вживую — и ждут. Когда стартует распродажа, они просто выкупают ее в интернете раньше всех, пока есть размеры. Как вам такой хитрый ход?
Чтобы не обнаружить потом дома купленные в беспамятстве вещи, советуем предварительно составлять список покупок — например, вы понимаете, что на следующий зимний сезон вам понадобится новый пуховик или обувь, или необходимо обновить базу.
Бесцельное блуждание вокруг гор вещей будет способствовать неудачным и импульсивным покупкам. Или, наоборот, может показаться, что ничего стоящего в магазине нет, потому что на распродаже вещи могут выглядеть менее презентабельно и висеть скученно. И вы уйдете без покупки по низкой цене.
И еще: чаще всего в массмаркете действует правило: под самую большую скидку попадают вещи, которые не совсем удачны по крою, фурнитуре, а может, и самой идее. Неудачно сшитые джинсы, фешен-платье, смысл которого никто так и не понял, блестящие лифчики, которые нам любезно предложили носить вместо топов... Будьте внимательны и осторожны — именно от этих вещей мы стараемся оградить себя, если идем в магазин офлайн.
Что купить
На распродажах советуем приобретать лаконичную верхнюю одежду и позиции, которых недостает именно в вашем гардеробе. Пальто с хорошим составом, интересные пуховики и экошубы. Всегда безопасно и инвестиционно привлекательно взять на распродаже кожаные вещи. Как база — это куртки. Если вы любите носить кожу, то можно рассмотреть платья и брюки. Осенью мы готовили подробную инструкцию о том, как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло.
Второе, что покупают на скидках экономные шопоголики, — это обувь и сумки, самые дорогие позиции после верхней одежды. Не старайтесь обязательно купить пару по сезону. За стильные кожаные балетки с квадратным мысом вы скажете себе спасибо примерно через три-четыре месяца (загляните в «Эконику»).
Светлые сумки мы давно носим без привязки к времени года. Также можно купить очки и базовую бижутерию. Есть два пути: сознательно экономить или выбрать на распродажах с прежним бюджетом более премиальный бренд — выбор за вами.
Если вы собираетесь купить несколько вещей, а основные потребности гардероба закрыты, удобно купить сразу весь образ. Например, ботильоны, юбку и пиджак, чтобы они составляли удачный комплект. В таком случае можно взять вещь, несвойственную вашему стилю, например казаки, и поэкспериментировать.
Пиджаки, как и джинсы, еще никогда никому не мешали. Это тоже дорогая позиция, которую без распродажи могут себе позволить не все. Да и потом — кому не хочется выглядеть стильно и презентабельно? А повод наверняка найдется.
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